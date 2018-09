Non, le PQ n’est pas mort. Pas encore.

Nombreux sont celles et ceux – et j’en suis!- qui ont annoncé depuis quelques mois la mort prochaine du PQ. La chose semblait inévitable. Fin de la domination de l’axe souveraineté/fédéralisme, mise en veilleuse de la raison d’être de ce parti, désintérêt des Québécois face au projet d’indépendance, tout convergeait vers un évanouissement certain, une poignée de sièges à l’Assemblée Nationale, et la barre des 20% des suffrages nécessaires à sa reconnaissance même pas atteinte.

Or, les choses ont changé.

Non seulement le PQ n’est pas trop souffrant, mais il reprend des couleurs! Certes, les circonscriptions gagnantes ne tomberont pas comme par magie dans son escarcelle, il lui faudra souvent lutter au coude à coude, mais il y a une éclaircie. Les intentions de vote montent un peu. Pourquoi? La relativement bonne campagne qu’a menée le parti, l’assurance de Jean-François Lisée, la baisse des appuis francophones à la CAQ, l’aspect « bonne gouvernance » sur laquelle joue le PQ.

Les électeurs aiment, au fond, le nouveau PQ, le PQ pragmatique, mais dégriffé. Le minou a de l’allant!

Tout ça pose la question cruciale de ce qui adviendra de la nature du PQ le 2 octobre, deuxième opposition probable d’un gouvernement minoritaire. Le parti se voudra-t-il une réserve d’indépendantistes en embuscade prêts pour une autre élection où il reviendrait à sa « vraie nature »? Se montrera-t-il comme une alternative au PLQ et à la CAQ, une vision sociale démocrate moins radicale que QS? Ce n’est pas avec l’élection du 1er octobre que la lutte à mort entre le PQ et la CAQ se fera, mais APRÈS. Et on verra si M. Lisée sera élu ou pas…

Le PQ de « gouvernance », séduisant et responsable, jouera vraiment son avenir à partir du 2 octobre. Être un parti comme un autre, avec un supplément de coeur, qui peut plaire à un bon nombre, ou un parti marginalisé qui porte encore le rêve d’un pays. Un choix crucial se profile à l’horizon.