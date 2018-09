Après Maurice Duplessis, Daniel Johnson et Lucien Bouchard… François Legault?

En analysant les sondages de la dernière semaine, nous constatons qu’il est de plus en plus possible que la Coalition avenir Québec remporte une pluralité de sièges à l’Assemblée nationale tout en perdant le vote populaire au Parti libéral du Québec.

Préparez donc vos analogies et comparaisons à l’élection américaine de 2016, où Hilary Clinton avait remporté le suffrage, mais perdu le collège électoral (« Couillard aura dû faire campagne au Wisconsin! »).

Utilisons les données de la mise à jour du 20 septembre 2018: cette projection nous indique que le PLQ et la CAQ sont à égalité statistique dans le vote populaire:



…mais que François Legault et son équipe sont toujours favoris pour remporter une pluralité (ou même une majorité) de sièges.

En effet, selon les données de la projection, la CAQ remporte le plus grand nombre de circonscriptions dans près de 59% des simulations. Le PLQ se faufile avec la victoire dans environ les 40% restants.

Donc, clairement, la CAQ pourrait prendre le pouvoir au Québec tout en ayant reçu moins de vote de son rival principal, un scénario qui ne s’est produit qu’à trois reprises dans les cent dernières années au Québec:

En 1944 , Maurice Duplessis de l’Union nationale a remporté 48 des 90 sièges de l’Assemblée législative du Québec avec 38% du vote, contre son rival libéral Adélard Godbout qui n’a récolté que 37 sièges malgré avoir remporté le vote populaire avec 39,4% des suffrages.

Alors ce scénario pourrait-il se répéter? Selon les données de la dernière projection Qc125, la CAQ pourrait perdre le vote populaire par deux points et tout de même remporter le plus de sièges.

Considérez la figure suivante:



Il s’agit de la densité de probabilité de l’écart du vote populaire entre le PLQ et la CAQ. Selon les dernières données disponibles, le modèle Qc125 calcule que le PLQ remporte le vote populaire dans 56% des simulations.

Or, si l’on trace la densité de probabilités de l’écart de sièges entre le PLQ et la CAQ, nous pouvons constater que la CAQ remporte 59% des simulations, contre 40% pour le PLQ (et environ 1% d’une égalité entre les deux partis):



Nous pouvons donc reprendre le graphique des écarts du vote populaire entre le PLQ et la CAQ, mais diviser les distributions selon le gagnant de chaque simulation. Voici le résultat:



Que nous indique ce graphique?

Le PLQ ne peut tout simplement pas espérer remporter l’élection s’il perd ou même s’il est égal à la CAQ au vote populaire.

Quant à elle, la CAQ pourrait remporter une pluralité de sièges tout en perdant le vote populaire par autant que 2,5%.

Avec une avance au vote populaire d’environ 1,5%, le PLQ deviendrait le favori pour remporter le plus grand nombre de sièges.

En conclusion

Une victoire minoritaire caquiste avec une plus grange fraction des suffrages pour les libéraux est un scénario tout à fait plausible avec les chiffres actuellement disponibles.

D’ailleurs, question de conclure avec un peu de politique-fiction, voici les moyennes des totaux de sièges avec le mode de scrutin actuel et le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire selon la dernière projection Qc125.



Avec une proportionnelle, le PLQ obtient en moyenne un siège de plus que la CAQ qui formerait l’opposition officielle. Québec solidaire bondirait de 6 à 18 sièges.

Quel contraste, n’est-ce pas?