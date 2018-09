Tous de la même famille !

C’est la toute fin de cette campagne bizarre. Profitons-en pour prendre les choses avec un peu moins de sérieux. Parlons famille. Tout le monde sait que le Québec est une famille tissée serrée. Les chef des principaux partis pourraient d’ailleurs être les figures tutélaires de cette belle gang.

Ainsi, le père serait assurément Philippe Couillard. Un père calme, austère, froid, à l’ancienne. Il profite d’un héritage pas très net, qu’il essaie régulièrement de mettre à distance. Il a également dans son passé un ami de pêche au profil trouble. Le père « chauffe » un gros char américain, genre Lincoln, et toujours sur le cruise, à 100km/h. Il ne se fera jamais interpeller. Récemment, il s’est mis à cuisiner, et a essayé de faire l’épicerie avec 75$! La plupart de ses enfants francophones ont déserté sa maison, mais les anglos et les allophones occupent toutes les chambres ouest de sa résidence.

La mère est Manon Massé. C’est la figure de la mamma toute puissante. Les jeunes l’adorent; elle accueille les orphelins politiques. Enjôleuse, elle gère le matrimoine, s’occupe du quotidien, de la santé des dents, parle un peu tout croche, mais bon, elle est bienveillante et a du coeur. C’est une mère égalitaire, quasiment une communiste. Dernièrement, elle s’est dite héritière du grand-père René, mais ça a provoqué toute une chicane dans la famille.

François Legault est le mononc’ riche, celui qui a fait fortune dans l’aviation, qui adore jouer au Monopoly et habite une grosse cabane dans la troisième couronne. Il est membre des Chevaliers de Colomb. Chez St-Hubert, il commande la salade traditionnelle. Il aime la visite, mais avec circonspection. Quand elle s’incruste, il lui fait passer le test du Trivial Poursuit. Il convoite la job du père, mais a déjà été ben chum avec le cousin.

Parlons-en, du cousin nerd, Jean-François Lisée. Il est futé, brillant, parle bien. Il a déjà été ben de party, mais là… SÉRIEUSEMENT. On n’est plus sûrs de son orientation constitutionnelle. Il aurait bien aimé, un temps, que la mère aménage dans le sous-sol de son duplex de Rosemont, mais elle a finalement refusé et est partie en condo avec son chouchou GND. Dans la famille du cousin, la coutellerie n’est jamais rangée très loin. Sa famille fut jadis nombreuse. Aujourd’hui, elle est vieillissante.

Et je ne vous ai même pas parlé de la grang-mère Marguerite, ni de la tante Gertrude! Quelle famille!