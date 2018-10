À la CAQ et QS la guerre de l’attention, selon Google

Les électeurs se présentent aux urnes et on se demande déjà s’ils feront mentir les sondages. Des enquêtes d’opinion qui comportent une marge d’erreur, notamment parce que les personnes sondées ne s’ouvrent pas toujours aux sondeurs, et ne leur avouent pas toujours leur choix.

Sur le Web en revanche, les données publiques des moteurs de recherche peuvent donner une bonne indication de la volonté populaire. Et même si Google ne peut pas dire qui a remporté la campagne, il est peut-être devenu le meilleur indicateur pour savoir qui a remporté la guerre de l’attention.

Si on se fie aux données publiques de Google Trends, la CAQ aurait profité, ce week-end de 35 à 40% des recherches. La Coalition avenir Québec est suivie de près par QS qui a enregistré près du tiers des recherches. Puis viennent le PQ avec 20 à 25% et les Libéraux avec une dizaine de points de pourcentage. Ces chiffres ne sont pas des intentions de vote, mais démontrent bien que la campagne de Manon Massé a dérangé et attiré l’attention.

L’évolution relative des recherches démontre bien le rythme de la campagne. De l’indifférence estivale à une progression du nombre de requêtes à l’approche du scrutin, on voit aussi les changements importants de cap aux lendemains des principaux débats et rendez-vous télévisuels. Si on évalue la performance des chefs au simple fait d’avoir susciter l’intérêt des téléspectateurs, on peut conclure que Manon Massé a définitivement remporté le face-à-face à TVA. Pour sa part, François Legault a bien profité de sa présence à Tout le monde en parle.

L’intérêt remarqué en recherche pour QS ne se limite pas à Montréal. Au cours des sept derniers jours, QS a totalisé 42% des recherches dans la Ville de Québec (contre 33% pour la CAQ). Les efforts effectués sur le terrain se répercutent dans le nombre de requêtes effectuées en ligne. Au cours de la dernière semaine, l’intérêt pour QS semble suivre l’autobus de campagne, alors que c’est à Rouyn-Noranda (48%) et Sherbrooke (45%) que le taux de recherches favorise le plus largement l’équipe solidaire.

Google en dit aussi long sur le leadership des chefs. Les recherches démontrent qu’une grande partie des Québécois ont fait des recherches sur la co-porte-parole de QS Manon Massé. Jean-Francois Lisée a lui mené une campagne dans l’indifférence. D’ailleurs le moteur de recherche n’a pas encore changé son titre professionnel et, contrairement à ses adversaires, ne l’identifie pas comme « homme politique ». Ou bien l’algorithme Google est vraiment en retard, ou il a quelques jours d’avance…

Au Québec et contrairement aux États-Unis, les données sont encore insuffisantes pour faire un découpage précis circonscription par circonscription. Les analystes politiques aimeraient avoir accès à cette manne d’informations pour compléter l’excellent travail de QC125.com et analyser la réponse populaire à certains thèmes ou promesses. Dans l’autre camp, plusieurs rétorquent que cette rétroaction en temps réel ne fait que numériser le clientélisme politique. Peut-être reprocherons-nous bientôt aux politiciens de gérer au gré des chiffres Google.

La défaite de Hillary Clinton prévisible?

Dans son livre fascinant, Everybody Lies : Big Data, New Data and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, Seth Stephens-Davidowitz, un ancien scientifique de données à l’emploi de Google, fait la lumière sur l’intérêt des données de recherche dans la compréhension du comportement des électeurs. Dans ce qui relève davantage de l’observation a postiori, l’auteur mentionne que l’absence de certains votes qui ont fait si mal à Hillary Clinton en 2016 aurait pu être prédite par la faible recherche relative aux lieux de votation dans les comtés avec de forts électorats noirs et hispanophones.

Stephens-Davidowitz stipule aussi qu’on peut prédire une partie des intentions de vote en regardant l’intensité des recherches effectuées en ligne. Si la curiosité ne se matérialise pas systématiquement en vote, la corrélation demeure assez solide. Sans doute parce que peu de gens prennent le temps de s’informer sur une formation politique qui ne les intéresse pas. Surtout, les statistiques de Google permettent de peindre un angle inédit de la campagne.

Aux États-Unis, les chiffres de Google suggèrent que c’est la capacité de Trump à attirer l’attention qui lui a pavé la voie vers la Maison Blanche. L’approche de données permet non seulement d’observer des tendances, mais aussi de les expliquer. L’auteur de Everybody Lies a démontré d’intéressantes corrélations entre la prévalence de recherches racistes dans certains États et la poussée de Donald Trump. Il en va de même pour les requêtes sexistes plus fréquentes dans les comtés s’étant avérés moins favorables à Mme Clinton.