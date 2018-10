Les sondages auront eu tort

J’écris ces lignes à 21h45 et il n’y a plus de doute: les firmes de sondage sur le terrain devront certainement effectuer un examen de conscience, car même si les résultats finaux de Québec solidaire et du Parti québécois se trouvent à l’intérieur des intervalles de confiance, les sondeurs ont complètement sous-estimé la CAQ et surestimé les libéraux.

Considérez cette comparaison graphique:

C’est la plus grande erreur des sondages au Québec depuis l’élection de 1998, la plus lointaine que j’ai considérée en construisant le modèle Qc125.

Au cours des prochains jours, je ferai une analyse complète des résultats en comparaison avec les projections. J’irai bien sûr comté par comté, mais il faudra aussi tenter de rouler une projection complète avec des sondages précis cette fois.