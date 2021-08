Élections hâtives : le pari risqué de Justin Trudeau

À la lumière des résultats d’un sondage de Nanos Research publié par CTV News, à peine le quart (26 %) des électeurs canadiens seraient favorables à un scrutin fédéral à l’automne. Même que 37 % seraient « contrariés » si le premier ministre Justin Trudeau devait demander à la nouvelle gouverneure générale de dissoudre la Chambre des communes dans les semaines (peut-être même les jours) à venir.

Mais pourquoi donc des élections, dites-vous ? Bien que nous ayons observé quelques divergences dans les sondages fédéraux des derniers mois, tous situaient le Parti libéral du Canada (PLC) du premier ministre en tête des intentions de vote au pays — cette formation serait donc largement favorite pour remporter le plus grand nombre de circonscriptions selon les données actuellement disponibles.

En juin, les maisons Abacus Data, Ipsos et Recherche Mainstreet ont toutes mesuré le PLC devant le Parti conservateur par 10 points et plus, tandis que les chiffres de Léger, Research Co. et Angus Reid indiquaient une course plus serrée, mais toujours à l’avantage des libéraux. La plupart des sondages effectués en juillet (consultez la liste complète ici) ont noté des écarts un peu plus modestes, de 2 points (Recherche Mainstreet) à 7 points (EKOS), entre le PLC et le Parti conservateur du Canada (PCC), tous en faveur des libéraux. Seule la maison Innovative Research donnait toujours le PLC loin devant les conservateurs (avec 14 points d’avance).

La mise à jour fédérale Qc125 de cette semaine place les libéraux en tête de peloton avec une avance moyenne de 6 points : le PLC se trouve à 35 % des intentions de vote au pays et le PCC, à 29 %. Il convient de souligner que le Nouveau Parti démocratique (NPD), au troisième rang, se maintient près de la barre des 20 %, et ce, malgré de faibles appuis au Québec qui plombent son score national.

(Sur le graphique ci-dessus, les chiffres représentent les moyennes d’appuis au Canada, alors que les barres colorées indiquent les intervalles de confiance de 95 % [le fameux 19 fois sur 20].)

Or, cette tendance marquée ne changerait rien au paysage politique canadien après un scrutin de fin d’été : le modèle fédéral Qc125 estime que le PLC aurait remporté en moyenne 163 sièges à la Chambre des communes si des élections avaient eu lieu cette semaine, soit 7 sièges en deçà du seuil de la majorité de 170, et seulement 6 sièges au-dessus du résultat de 2019. Bref, les Canadiens remplaceraient un gouvernement libéral minoritaire… par un gouvernement libéral minoritaire.

Le seuil de la majorité n’est pas hors de portée pour le PLC. Toutefois, avec le Bloc québécois qui récolte toujours environ 30 % d’appuis au Québec (à peine sous son résultat de 2019 dans la province) et le NPD qui frôle la barre des 20 % à l’échelle du pays, le chemin vers une majorité libérale passerait soit par l’effondrement du vote conservateur en Ontario (ce que les données n’indiquent pas), soit par un vote libéral incroyablement « efficace » (c’est-à-dire une incitation à voter dans toutes les circonscriptions clés, particulièrement celles dites pivots, où le résultat peut aller dans un sens comme dans l’autre).

Au Québec, le PLC devance le Bloc québécois dans les intentions de vote par une marge moyenne de 8 points. Un bémol important ici : les sous-échantillons régionaux des sondages possèdent nécessairement des niveaux d’incertitude plus élevés, ce qui explique les larges intervalles de confiance sur le graphique ci-dessous.

Le PLC est présentement projeté à une moyenne de 40 sièges au Québec, contre 27 pour le Bloc québécois. Le Parti conservateur y remporte une moyenne de 9 circonscriptions et le NPD, une seule (Rosemont—La Petite-Patrie).

Naturellement, les chiffres nationaux ne disent pas tout. Alors que le PCC est actuellement en baisse de 5 points en moyenne par rapport à son résultat national de 2019 (34 %), cette perte de soutien semble surtout concentrée dans l’Ouest canadien, particulièrement en Alberta, où les conservateurs avaient complètement dominé leurs rivaux en 2019. Or, les appuis actuels aux conservateurs au Québec et en Ontario n’ont virtuellement pas bougé comparativement à 2019, ce qui explique pourquoi le résultat projeté pour le PCC se situe toujours entre 100 et 120 sièges.

Cependant, les derniers chiffres de Recherche Mainstreet en Ontario (publiés la semaine dernière) montraient que le PLC et le PCC n’étaient plus qu’à 2 points d’écart dans la province, alors que d’autres maisons de sondage accordent plutôt une avance de 6 à 12 points au PLC. S’agissait-il d’une simple fluctuation de ce sous-échantillon ou d’une nouvelle tendance ? Si jamais nous observions une course plus serrée entre ces deux partis chez nos voisins ontariens, pas moins de 25 à 35 sièges deviendraient soudain en jeu, ce qui serait amplement suffisant pour renverser complètement les chiffres de cette projection.

Alors pourquoi des élections si hâtives ? Les derniers sondages détiennent au moins une partie de la réponse : parce que les libéraux ont des chances d’obtenir une majorité. D’autant plus que le gouvernement Trudeau ne dispose pas vraiment d’autres circonstances opportunes pour se lancer en cabale dans un avenir prévisible. Sans tomber dans le cynisme politique, rappelons que tout gouvernement minoritaire, quelle que soit sa couleur, cherche nécessairement par tous les moyens de reprendre une majorité.

Déclencher des élections hâtives est un pari risqué pour un gouvernement minoritaire. Dans la dernière année, certains premiers ministres provinciaux ont gagné leur gageure : le NPD de John Horgan en Colombie-Britannique et le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick dirigeaient des assemblées législatives minoritaires au début de la pandémie, puis ils ont tous deux remporté des majorités en 2020 lors de scrutins hâtifs. D’autres premiers ministres provinciaux qui ont tâté la chance ont échoué : Pauline Marois en 2014 et Jim Prentice, en Alberta, en 2015.

Si Justin Trudeau devait se laisser tenter par des élections hâtives, il miserait alors toute sa carrière et son héritage politique sur ce scrutin. En remportant une majorité, il s’assurerait un règne d’une décennie complète (aussi long que celui de Stephen Harper), mais en cas de minorité (ou même de défaite), plusieurs au PLC commenceraient inévitablement à planifier l’ère post-Trudeau.

