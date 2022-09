Élections provinciales : pour une opposition forte

Amateurs de politique sportive, bonsoir ! Avez-vous commencé à préparer le popcorn en prévision d’une élection qui pourrait fracasser des records, comme le plus grand nombre de sièges remportés par une formation et le plus petit nombre de députés pour d’autres ? Êtes-vous captivés par la montée des jeunes partis et la mort annoncée des vieux ? Scrutez-vous les résultats de sondages comme d’autres analyseront bientôt les statistiques de la LNH ?

Si vous avez répondu un « oui ! » enthousiaste à ces questions, il y a de fortes chances que vous soyez un journaliste politique. Plus vraisemblablement, vous avez d’autres occupations et vous faites plutôt partie de ceux qui se demandent : « À quoi bon s’intéresser à une élection dont on connaît déjà l’issue depuis deux ans ? »

La question est pertinente. Même les électeurs les plus dévoués peuvent manquer de motivation quand les dés semblent jetés. Convaincre les indifférents de suivre la campagne, déjà tâche ardue lors des courses chaudement disputées, tiendra presque de la mission impossible.

Le contexte est cruel pour les candidats qui se démènent à proposer des idées qui risquent d’être accueillies par des bruits de criquets. Il a évidemment toujours été plus difficile de se faire entendre pour les formations qui sont loin du pouvoir dans les sondages. Ce qui est inédit cette fois, c’est que cette situation est celle de tous les partis en lice, sauf un.

Il serait pour le moins néfaste que le débat d’idées écope de ce couronnement annoncé, si on pense à la complexité des défis qui devront être relevés par le prochain gouvernement. Urgence climatique, inflation, pénurie de main-d’œuvre, vieillissement de la population, inégalité en éducation, protection du français, crise du logement : les enjeux sont costauds et méritent la réflexion la plus large possible. Avance écrasante ou pas, la CAQ n’a pas la science infuse dans ces champs d’exercice et, faut-il le rappeler, près de 6 Québécois sur 10 préféraient le programme d’un autre parti au lancement de la campagne. Le point de vue de cette majorité d’électeurs sur ces enjeux est tout aussi valable et mérite d’être représenté à l’Assemblée nationale.

L’élection qui vient sera cruciale pour les quatre formations qui affrontent la CAQ. Le Parti québécois et le Parti libéral doivent prouver qu’ils savent se renouveler pour parler à de nouvelles générations. Québec solidaire a le défi d’élargir sa base pour se présenter comme un gouvernement en attente. Le Parti conservateur du Québec ne pourra sortir de sa marge s’il ne convainc pas la population du sérieux de ses propositions.

Si l’un de ces partis fait beaucoup mieux (ou beaucoup moins bien) qu’attendu, il n’est pas impossible que notre paysage politique soit durablement changé par le présent scrutin. Ce n’est pas dramatique en soi. Il est dans l’ordre des choses que des formations politiques naissent, grandissent, se transforment et disparaissent ; la santé démocratique du Québec n’est pas liée à la survie de l’une d’elles en particulier.

Il est par contre essentiel que la prochaine Assemblée nationale puisse compter sur une opposition forte, riche de talents en nombre, qui exercera ce contre-pouvoir indispensable pour améliorer les politiques gouvernementales, consolider les projets de loi, éviter les dérives et considérer les angles morts. Le parti au pouvoir aura besoin de se faire rappeler que, peu importe son nombre de sièges, il ne représente qu’une minorité des courants de la société.

Il n’est pas dans la tradition de L’actualité de prendre position pendant les campagnes électorales, et nous ne ferons pas exception pour celle-ci. Mais j’ai envie de vous dire ceci : si ça ne sent pas la coupe pour votre équipe, il est d’autant plus important de faire ce qui est en votre pouvoir pour qu’au moins elle reste sur la glace pour la prochaine saison. En politique comme dans le sport, les adversaires rendent meilleurs.

Cet éditorial a été publié dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité.