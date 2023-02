Elghawaby et les deux solitudes

Karl Bélanger a travaillé pendant près de 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment à titre d’attaché de presse principal de Jack Layton et de secrétaire principal de Thomas Mulcair. Il a ensuite agi comme directeur national du NPD avant de mettre fin à sa carrière politique à l’automne 2016. En plus d’agir en tant que commentateur et analyste politique à la télé, à la radio et sur le web, Karl est président de Traxxion Stratégies.

Le nom d’Amira Elghawaby vous était probablement inconnu il y a quelques jours à peine. Avec raison.

Chroniqueuse pigiste, militante des droits de la personne, celle qui a tout récemment été nommée représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l’islamophobie a également travaillé dans le milieu syndical canadien, en arrière-scène. Mais voilà qu’elle se retrouve au cœur d’une tempête politique qui marque la rentrée parlementaire autant à Ottawa qu’à Québec. Les demandes d’excuses, de démission, de congédiement pleuvent, et on se déchire la ceinture fléchée à qui mieux mieux. Comme entrée en matière à un nouveau poste, ce n’est pas réussi.

Ce dossier met surtout en relief la division qui existe entre la perception de la laïcité au Québec et dans le reste du Canada.

À la base de la polémique se trouvent des propos qu’Amira Elghawaby a tenus en 2019 et qui caricaturent le courant de pensée laïque québécois, celle-ci ayant déclaré que la majorité était « [influencée] non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman ». Des propos inacceptables et intellectuellement paresseux, comme les innombrables chemises déchirées cette semaine le rappellent. En 2013, Mme Elghawaby disait déjà que les Québécois étaient à l’avant-garde du retour d’un phénomène de « peur de perdre la pureté — la pureté du sang, la pureté de la race, la pureté des traits nationaux, des valeurs et des liens ». Difficile de voir là quelqu’un qui « contribuera à promouvoir le respect de l’équité, de l’inclusion et de la diversité, » comme l’a affirmé le premier ministre fédéral, Justin Trudeau.

Elle a fini par s’excuser mercredi, après plusieurs jours dans la tourmente, se disant « extrêmement désolée de la façon dont [ses] mots ont été reçus, de comment ils ont blessé les gens au Québec ». Des excuses immédiatement jugées insuffisantes par le gouvernement de François Legault, drapé dans son fleurdelisé, qui ne laissera pas Justin Trudeau tourner la page si facilement. Parce que dénoncer le mépris du Québec, la Coalition Avenir Québec l’a bien compris, c’est payant politiquement. De toute façon, Justin Trudeau lui-même a choisi de ne pas tourner la page. Il aurait pu reconnaître que la nomination d’Amira Elghawaby était une erreur et passer à autre chose. Il a préféré la défendre passionnément.

À lire aussi Québec bashing, vraiment ?

Il faut dire que de sacrifier une musulmane militante pour apaiser les nationalistes québécois n’aurait pas été bien reçu dans les milieux progressistes urbains, qui sont névralgiques pour les libéraux. Le chef du NPD — qui courtise le même électorat — s’est positionné rapidement en affirmant qu’Amira Elghawaby était une victime en tant que femme racialisée sur laquelle tout le monde s’acharne. Pour Jagmeet Singh, Mme Elghawaby n’a pas à démissionner : elle a clarifié sa position en soulignant que l’islamophobie était présente ailleurs qu’au Québec. Fin du problème à ses yeux.

Justin Trudeau aurait pu éviter cette crise politique en faisant ses devoirs avant la nomination, pour s’assurer que le passé de la nouvelle représentante n’allait pas nuire à sa mission de lutter contre l’islamophobie. C’est raté et, malheureusement, ça pourrait avoir l’effet contraire.

Dans les coulisses du Parlement, on montre du doigt le ministre Ahmed Hussen, responsable de cette nomination, qui n’en est pas à son premier faux pas dans sa bataille pour la diversité et l’inclusion — il avait entre autres tardé à couper les liens du fédéral avec le Community Media Advocacy Centre, une organisation de lutte contre le racisme, financée par son ministère et dont le consultant principal avait publié une série de messages sur Twitter sur les « suprémacistes blancs juifs ».

Mais au-delà de la performance de ce ministre, le malaise est palpable chez les libéraux fédéraux, notamment auprès des ministres québécois Pablo Rodriguez et David Lametti.

On pourrait croire qu’Amira Elghawaby n’est que le plus récent épisode du feuilleton du débat sur la laïcité qui divise le Québec et le reste du Canada — une autre illustration des deux solitudes. La question me semble toutefois beaucoup plus complexe.



Si l’appui à la laïcité est majoritaire au Québec, il est loin de faire l’unanimité, particulièrement sur l’île de Montréal. Ce n’est pas pour rien que la députée libérale Jennifer Maccarone a déclaré que la « CAQ démontre encore une fois une rigidité sans nom et un manque d’humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elghawaby », au grand déplaisir du chef intérimaire Marc Tanguay, qui aurait aimé mieux ne pas avoir eu à gérer cette dissension (elle a fait son mea-culpa le lendemain, de son propre chef, sans doute !).

Ce n’est pas pour rien non plus que Québec solidaire a refusé d’appuyer la motion de l’Assemblée nationale réclamant que Justin Trudeau mette fin au mandat d’Amira Elghawaby (même si QS a dénoncé les propos de celle-ci). Manon Massé a même parlé d’un manque de sensibilité de François Legault dans le dossier.

Il y a aussi des nuances dans les positions au Canada anglais. Il est faux de prétendre que les Canadiens hors Québec s’opposent tous au concept de la laïcité. Selon un sondage Léger d’avril 2019, l’adoption d’une loi 21 par les autres provinces recueillait l’appui de plus du tiers des électeurs à l’extérieur du Québec, atteignant un sommet de 42 % en Ontario. Il n’est donc pas surprenant que le conservateur Pierre Poilievre ait été le premier chef à demander à Justin Trudeau de destituer Amira Elghawaby. Yves-François Blanchet, du Bloc québécois, a plutôt réclamé une rencontre, histoire de construire « une compréhension de la différence » — rencontre qui a d’ailleurs mené aux excuses d’Amira Elghawaby (mais pas à son absolution de la part du chef bloquiste).

En ce sens, Blanchet a raison. L’incompréhension est profonde dans le dossier de la laïcité, et ce, depuis les premiers accommodements raisonnables et tout le processus politique et juridique qui en a découlé. L’autorisation aux policiers sikhs de la GRC de porter le turban plutôt que le chapeau Stetson, en 1990, avait soulevé un tollé partout au pays.

Ont suivi dans les années 2000 le jugement sur le port du kirpan, Hérouxville, la commission Bouchard-Taylor. Puis le projet de loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement, le vote voilé, la charte des valeurs, la loi sur la neutralité religieuse, la disposition de dérogation pour contourner la Charte canadienne des droits et libertés. Et j’en passe. Si c’était si simple, on n’en parlerait plus depuis longtemps.

Pour la CAQ, cette affaire arrive à point nommé, coupant l’herbe sous le pied du Parti québécois, qui avait le vent dans les voiles depuis l’élection. La CAQ peut tirer la couverture nationaliste de son côté, et François Legault ne se gêne pas pour présenter Justin Trudeau comme l’ennemi du peuple du Québec et se dresser en rempart devant cette énième « attaque frontale ».



À l’inverse, l’affaire Elghawaby survient à un mauvais moment pour Justin Trudeau, qui semblait avoir retrouvé un peu d’épine dorsale en affirmant l’intention de son gouvernement d’intervenir à la Cour suprême concernant la loi 21. Il en avait rajouté dans une entrevue accordée à La Presse, en ouvrant la porte à un renvoi à la Cour suprême sur l’utilisation péremptoire de la disposition de dérogation. Mais la nomination d’Amira Elghawaby pourrait avoir affaibli sa position, au Québec comme au sein de son propre caucus.