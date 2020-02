Environnement : des semaines décisives pour Legault et Trudeau

Le mardi 12 novembre dernier, lorsque Gabriel Nadeau-Dubois s’est rendu dans les bureaux de François Legault, au troisième étage de l’édifice Honoré-Mercier sur la colline parlementaire, pour lui apporter un exemplaire de son nouveau livre sur les changements climatiques, les deux hommes ont eu une courte conversation. « Si tu pensais gagner les prochaines élections en 2022 sur l’environnement, tu auras besoin d’un plan B, parce qu’on va occuper beaucoup de terrain ! », lui a lancé un François Legault particulièrement de bonne humeur.

Le co-porte-parole de Québec solidaire était (et demeure) sceptique sur la volonté de la CAQ de mettre la pédale au plancher de l’effort environnemental, mais le premier ministre était sérieux. Il promet un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre « ambitieux » et « musclé », tel qu’on n’en a « jamais vu au Québec », m’a-t-il dit en entrevue l’automne dernier, plaçant la barre bien haut.

À la mi-novembre, François Legault était plongé dans ses lectures sur la lutte aux changements climatiques. Des ouvrages comme Le New Deal vert mondial, de Jeremy Rifkin, et des études comme Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec — Horizons 2030 et 2050, du cabinet de consultants montréalais Dunsky, trainaient sur son bureau.

Legault est un premier ministre impliqué dans les dossiers de ses ministres et le plan vert de son gouvernement ne fait pas exception. Le cœur de la stratégie tournera autour de l’électrification des transports et de l’économie en général. Au Québec, le secteur des transports émet 43 % des GES et c’est le secteur avec la plus forte croissance des émissions dans les dernières années.

Attendu quelque part en mars, ce plan est le point d’orgue d’une séquence verte que le gouvernement Legault a commencé à déployer avec l’annonce sur la consigne élargie la semaine dernière. D’autres annonces suivront : collecte sélective et débouchés locaux des matières recyclables, transports en commun (tramway, REM, etc.), matières organiques… À la fin mars, le gouvernement souhaite présenter un budget écrit à l’encre verte.

La réorganisation du tracé du troisième lien entre Québec et Lévis, afin d’y inclure davantage de transport en commun (et ainsi se donner la possibilité de mettre le gouvernement fédéral financièrement à contribution), entre dans cette série d’annonces.

Dans quelques semaines, le gouvernement Legault aura abattu la majorité de ses cartes en matière d’environnement afin de marquer le coup de sa deuxième année de mandat, qui se conclura avec un voyage de François Legault fin novembre à Glasgow, en Écosse, lors de la COP26 des Nations Unies, la grande messe de la lutte aux GES.

Est-ce que ce sera suffisant pour apaiser ceux qui jugent que la CAQ n’en fait pas assez ? Est-ce que ce sera de nature à étouffer les critiques concernant les projets de troisième lien routier à Québec et d’usine de gaz liquéfié à Saguenay ?

Les jeunes, notamment, continuent de se mobiliser pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault. Les mêmes organisateurs à l’origine de la manifestation monstre du 27 septembre dernier à Montréal reprennent la lutte sous une nouvelle bannière : la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

Une semaine de grève climatique, du 30 mars au 3 avril, dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires est dans les plans. À ce moment, nous aurons déjà en main le plan de match du gouvernement Legault.

Justin Trudeau face à un dilemme cornélien

À Ottawa, Justin Trudeau doit prendre dans les prochaines semaines, probablement d’ici la fin du mois de février, l’une des décisions les plus importantes et controversées depuis qu’il est premier ministre. Le type de décision qui peut définir un mandat au pouvoir et même dicter l’ordre du jour de la prochaine campagne électorale.

Le premier ministre et son cabinet doivent approuver ou refuser le projet Frontier, une immense mine d’exploitation des sables bitumineux située environ 110 km au nord de Fort McMurray, en Alberta.

Piloté par l’entreprise Teck Resources de la Colombie-Britannique, le projet Frontier s’étendrait sur 292 km2, soit plus que la superficie de l’île de Laval (266 km2). On parle de 7500 emplois pendant la construction, puis de 2500 emplois très payants pendant les 40 ans d’exploitation. À la clé, 70 milliards de dollars de retombées économiques pour les gouvernements albertain et canadien.

Or, la vaste majorité du caucus libéral s’oppose à ce projet, tout comme une bonne partie du conseil des ministres, selon mes informations. La tension est vive et les discussions sont musclées depuis quelques semaines.

Des poids lourds autour de Justin Trudeau, comme son conseiller pour l’Ouest, Jim Carr, et la vice-première ministre, Chrystia Freeland, sont plutôt favorables au projet, moyennant des conditions strictes à respecter pour l’entreprise. Ils plaident que le gouvernement doit passer de la parole aux actes dans sa volonté d’aplanir les divisions régionales au pays et faire baisser la colère en Alberta et en Saskatchewan.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déjà commencé sa cabale en faveur du projet, en faisant un enjeu d’unité nationale si le projet est refusé par Ottawa. « Franchement, ce serait une crise, parce que nous faisons déjà face à un manque de confiance dans la fédération, avec l’expression d’une énorme frustration, particulièrement en Alberta et en Saskatchewan », a-t-il dit au journaliste Louis Blouin de Radio-Canada. « Si ce projet n’est pas accepté par le gouvernement fédéral, ça envoie le message qu’aucun projet ne sera accepté à l’avenir, et ça, c’est un message épouvantable pour l’économie canadienne. »

Frontier a reçu le feu vert de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et de l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta, qui ont conclu dans un rapport conjoint, l’été dernier, que le projet est dans « l’intérêt public » en raison de ses retombées économiques, malgré des répercussions majeures sur l’environnement. Le projet a été approuvé par les 14 communautés autochtones locales, sous certaines conditions.

C’est justement la source du problème pour les opposants à ce mégaprojet : les répercussions sur l’environnement, mais aussi sur la crédibilité verte de Justin Trudeau et de son gouvernement. Une crédibilité déjà sur le respirateur artificielle depuis l’achat du pipeline Trans Mountain. « Est-ce qu’on peut se permettre une autre saga à la Trans Mountain ? Je ne pense pas », m’a confié un député libéral qui a souhaité garder l’anonymat pour pouvoir s’exprimer librement.

C’est qu’à plein régime, le gisement de sable bitumineux Frontier produirait 260 000 barils de pétrole par jour, soit l’équivalent de 9 % de la production de pétrole en Alberta. C’est 4,1 millions de tonnes de GES par année, soit autant que 870 000 voitures de plus sur les routes. Frontier deviendrait la cinquième source d’émission de GES au Canada et l’une des plus grosses mines de sable bitumineux au monde.

Dans leur rapport conjoint, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta affirment que le projet Frontier « est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les milieux humides, les forêts anciennes, la biodiversité et les espèces en périls dépendantes des milieux humides et des forêts anciennes », peut-on lire. Le document précise que les lynx, les caribous des bois et la harde de bisons du lac Ronald seront touchés.

Dans le cas de la grue blanche, une espèce menacée d’extinction en Amérique du Nord (il ne restait que 757 grues blanches en 2017), le projet Frontier nuirait à leur migration, puisque la vaste majorité des grues blanches se reproduisent dans le parc national Wood Buffalo, plus au nord, mais doivent survoler la zone qui serait exploitée par la mine Frontier, qui détruira la presque totalité des milieux humides sur le chemin des grues.

Comment promettre un Canada carboneutre en 2050, tout en approuvant un tel projet de sable bitumineux ? Ce projet deviendrait la cible de toutes les attaques environnementales contre Justin Trudeau.

Peut-il y avoir une voie de passage, même étroite ? C’est ce que le cabinet et les conseillers de Trudeau analysent.

Trudeau coincé avec le pire scénario possible ?

Est-il possible d’approuver le projet en échange de gains majeurs sur le plan de la lutte aux changements climatiques en Alberta ? Par exemple, leur faire accepter une taxe sur le carbone ? Ou alors que l’Alberta s’engage à être carboneutre d’ici 2050 ?

Peut-on faire baisser le plafond d’émissions de GES du secteur pétrolier que l’Alberta s’est imposé sous le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley et que Jason Kenney a maintenu ? Les émissions de GES du secteur pétrolier ne peuvent pas dépasser 100 millions de tonnes de GES par année. Actuellement, les émissions de ce secteur sont d’environ 70 millions de tonnes de GES. L’ajout des 4,1 millions de tonnes de GES de Frontier n’est rien pour s’approcher de ce plafond, qui paraissait contraignant à l’époque (les pétrolières avaient pour 300 millions de tonnes de GES de projets dans leurs cartons), mais qui semble maintenant difficile à atteindre avec la chute des prix du pétrole et l’annulation ou le report de nombreux projets d’exploitation des sables bitumineux.

Est-ce que ce type de compromis ou ces contraintes imposées à l’Alberta seraient suffisants pour faire passer la pilule politique de l’approbation du projet ailleurs au pays, notamment au Québec et en Colombie-Britannique, où l’achat du pipeline Trans Mountain a eu un effet repoussoir chez une partie de l’électorat ? Bien des députés au caucus en doute.

Ce projet est-il même viable ?

En 2016, l’entreprise évaluait que le prix du baril lors de la mise en service, en 2026, serait de 80 $ à 90 $. Depuis, il baisse sans arrêt.

Le West Texas Intermediate, soit le cours du baril de pétrole bitumineux, est actuellement à 52 $. Or, les experts en énergie affirment que le mégaprojet Frontier n’est pas rentable avec un baril de pétrole sous les 75 $.

Rien ne laisse présager un retour aux belles années du pétrole, alors que l’économie stagne ou ralentit dans plusieurs pays et qu’il y a une surabondance de l’offre sur le marché du pétrole. En plus, la majorité des pays tentent de diminuer leur consommation de l’or noir pour lutter contre les changements climatiques.

Si le gouvernement Trudeau approuve un projet qui ne voit finalement pas le jour, il serait coincé avec le pire scénario possible : son image verte serait entachée et les retombées économiques ne seraient pas au rendez-vous.

Réconciliation avec l’Alberta et la Saskatchewan d’un côté, impératif de lutter contre les changements climatiques de l’autre… sans compter la précarité du gouvernement Trudeau, minoritaire à la Chambre des communes et qui a besoin de l’appui du NPD ou du Bloc québécois pour survivre à moyen terme — deux partis réfractaires au projet Frontier et même si aucun vote aux Communes ne serait nécessaire, ça nuirait certainement à l’ambiance générale et à la capacité du gouvernement de faire cheminer d’autres projets.

Bref, il ne semble pas y avoir de bon scénario pour Justin Trudeau. À ce titre, je vous suggère de lire l’excellente chronique de Chantal Hébert dans le nouveau numéro du magazine.

Ceux qui pensaient, avec raison, que le dossier de Trans Mountain avait été complexe à gérer politiquement pourraient trouver qu’il s’agissait finalement d’une simple répétition par rapport aux répercussions de Frontier.