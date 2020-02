Depuis que Justin Trudeau a été reporté au pouvoir à la tête d’un gouvernement minoritaire, bien des électeurs attendent de voir quel sens le premier ministre entend donner au mandat qu’il a obtenu sur le front de la lutte contre les changements climatiques.

D’une part, une forte majorité de Canadiens ont voté pour des partis fédéraux qui prônent l’adoption de cibles plus ambitieuses en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le discours du Trône libéral faisait état de cette priorité.

D’autre part, le Parti conservateur — qui promettait de mettre le plan libéral au rancart — a remporté davantage de votes que le PLC.

Depuis, le gouvernement Trudeau a multiplié les gestes d’ouverture à l’égard de l’Alberta et de la Saskatchewan, les deux provinces qui lui ont tourné le dos dans l’isoloir.

Ottawa garde le cap sur l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain et Justin Trudeau a confié à la ministre Chrystia Freeland — promue au rang de vice-première ministre — la tâche de rebâtir des ponts avec les provinces des Prairies.

En même temps, l’écologiste Steven Guilbeault — réfractaire dans sa précédente incarnation aux projets d’oléoducs — a été écarté du ministère de l’Environnement.

***

Depuis trois mois, l’équipe Trudeau a entretenu un certain flou quant à sa conciliation des dossiers de l’énergie et de l’environnement. L’heure de vérité attend néanmoins le cabinet fédéral au tournant des premières semaines de la session parlementaire.

D’ici la fin de février, il devra décider s’il donne le feu vert à un vaste projet d’exploitation des sables bitumineux dans le nord de l’Alberta, piloté par l’entreprise vancouvéroise Teck Resources.

La mine Frontier, si elle voit le jour, est destinée à devenir la plus importante du genre au Canada. La mine à ciel ouvert s’étendrait sur plus de 24 000 hectares — deux fois la superficie de la ville de Vancouver — et produirait à terme 260 000 barils de pétrole par jour pendant un peu plus de 40 ans. Son exploitation ferait, évidemment, grimper les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

L’exploitation engendrerait également des dommages irréversibles à l’environnement et aurait des conséquences négatives majeures pour des communautés autochtones de la région. Ce n’est pas moi qui le dis, mais plutôt le groupe composé de représentants d’Ottawa et de l’Alberta qui a étudié le dossier et qui a malgré tout transmis une recommandation favorable au gouvernement fédéral l’été dernier.

Le débat sur la mine Frontier promet de diviser le Conseil des ministres. Dans un sens ou dans l’autre, la décision va faire des perdants autour de la table du cabinet Trudeau.

Au final, le groupe a donné sa bénédiction au projet pour des raisons d’intérêt économique. Selon les projections de l’entreprise, la réalisation de ce vaste chantier entraînerait 55 milliards de dollars de retombées pour l’Alberta ainsi que la création de milliers d’emplois directs et indirects.

Il est à noter que ces prévisions s’appuient sur un prix du baril de pétrole nettement plus élevé que celui qui a cours actuellement, ce qui fait dire à bien des experts que la mine pourrait ne jamais exister, faute de rentabilité. Teck Resources a d’ailleurs déjà décalé la mise en branle du chantier.

Cela n’empêche pas le premier ministre albertain, Jason Kenney, de soutenir qu’il y tient mordicus. Dans les officines conservatrices d’Edmonton, le dossier de la mine Frontier est présenté comme un test pour éprouver la bonne volonté d’Ottawa à l’égard de la province.

* * *

Le débat promet de diviser le Conseil des ministres. Dans un sens ou dans l’autre, la décision va faire des perdants autour de la table du cabinet Trudeau.

Si Ottawa bloque la mine, la mission de facilitatrice fédérale auprès de l’Alberta de Chrystia Freeland risque d’être sérieusement compromise. Dans les capitales des Prairies, on la décrira comme la femme de paille de Justin Trudeau.

Mais si Ottawa donne le feu vert, c’en sera fait de ce qui reste de la crédibilité environnementale du gouvernement, y compris aux yeux de bon nombre de ses propres sympathisants.

Le nouveau ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, sera éclaboussé, tout comme d’autres membres du Cabinet très identifiés au dossier climatique, tels Steven Guilbeault et Catherine McKenna.

S’il fallait indiquer un dossier susceptible de forcer le premier ministre à montrer ses vraies couleurs en matière de lutte contre les changements climatiques, ce serait celui de la mine Frontier.