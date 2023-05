Éric qui pleure, Éric qui rit

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, porte-parole, rédacteur de discours et directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est désormais directeur à l’agence TACT.

Pour durer en politique, il faut être un bon politicien. Il faut aussi être un politicien chanceux.

Éric Duhaime en est l’exemple le plus récent. Son parti s’effaçait de la discussion publique depuis les dernières élections et peinait à amasser des dons, jusqu’à ce que, sans que ce dernier y soit pour rien, le gouvernement du Québec laisse tomber le troisième lien autoroutier en faveur d’une très hypothétique nouvelle version sans voitures de ce projet entre Québec et Lévis.

Avec une telle providence, nul besoin de Red Bull pour donner des ailes au Parti conservateur… et couper celles d’un autre Éric, ministre celui-là.

Est-ce que l’abandon de l’auto dans le dernier projet était la chose à faire comme politique publique ? C’est ce que les études présentées par le gouvernement, bien que partielles, pouvaient lui laisser croire. Mais les bonnes politiques publiques ne font parfois pas de la bonne politique partisane… Surtout quand on a utilisé, pendant des années, le troisième lien comme arme contre les libéraux. L’engagement clair de la CAQ envers et contre tous était un moyen de démontrer aux citoyens de Québec et de la Rive-Sud qu’elle les comprenait et qu’elle les défendait.

À lire aussi Pas de tunnel autoroutier : combien de sièges pour le Parti conservateur ?

Face aux hésitations libérales, la CAQ offrait un « oui » facile à comprendre. Ce « oui » a été utile lors d’élections partielles comme celle qui a vu la victoire de François Paradis, dans Lévis, en 2014. Il l’a été de nouveau lors des élections générales de 2018. Une bonne pioche, le troisième lien ? Certainement… jusqu’à ce qu’on sorte du monde des idées pour entrer dans celui de l’ingénierie et des calculs mathématiques.

Sauf qu’on a souvent pesé fort sur le crayon et que personne ne pesait aussi fort qu’Éric Caire. Vous êtes dans l’opposition aujourd’hui ? Ou bien vous songez à vous lancer en politique ? Voici un enseignement qui devrait vous suivre toute votre carrière : si un jour vous êtes aux manettes, on se souviendra demain de ce que vous dites aujourd’hui.

Le problème pour la CAQ est différent de celui d’Éric Caire. La CAQ, elle, vient peut-être de commettre la même erreur que plusieurs partis ont faite avant elle. Ne jamais échanger le vote que l’on a déjà contre celui que l’on souhaiterait avoir. Or, les électeurs caquistes sont déboussolés. On leur a vendu une pomme et ils auront (peut-être) une orange. C’est bien, une orange. C’est plein de vitamines. Mais si ce n’est pas ce que vous avez commandé, peut-être que ça ne vous tente tout simplement pas.

Pour Éric Caire, c’est personnel. Tant les libéraux, les solidaires, les péquistes que, surtout, les conservateurs s’amusent à lui remettre sur le nez ses déclarations passées et à lui faire passer les tests de pureté qu’il administrait aux autres jadis, lorsqu’il jouait les shérifs.

À lire aussi Dans le tunnel de la solidarité ministérielle

Quelqu’un qui a beaucoup plus d’expérience que moi m’a écrit, au lendemain de l’annonce de la nouvelle mouture du tunnel Québec-Lévis : « Ce qui leur fera le plus mal, c’est que la CAQ est désormais un vieux parti. »

La période qui s’ouvre sera turbulente. La CAQ y survivra, mais la CAQ qui en ressortira ne sera pas exactement celle qui y est entrée.

Pour Éric Duhaime, c’est une lumière inespérée au bout d’un tunnel qui se présentait comme très long. Éric Caire, lui, devra s’interroger sur sa capacité présente et future de faire avancer ses dossiers, d’avoir l’écoute des citoyens et partenaires de sa circonscription et, surtout, d’être un atout pour son équipe. La traversée commence.