Faire sortir les jeunes, le défi de Québec solidaire

Deux maisons de sondage ont publié des chiffres sur les intentions de vote des Québécois dans les derniers jours, et bien qu’elles affichent des résultats quelque peu différents, une tendance s’observe : les intentions sont diamétralement opposées selon les générations.

Ces écarts dans les préférences exprimées selon le groupe d’âge sont d’une ampleur qui semble dépasser largement les disparités régionales. En fait, il s’agit peut-être du principal point de clivage de l’électorat québécois (après la langue maternelle, évidemment).

D’abord, le sondage de la maison Léger, publié dans Le Journal de Montréal samedi, montre que la Coalition Avenir Québec (CAQ) détient 19 points d’avance sur le Parti conservateur du Québec (PCQ) auprès des 35-54 ans et 33 points d’avance sur le Parti libéral du Québec (PLQ) auprès des 55 ans et plus. Même en considérant la plus grande incertitude de ces sous-échantillons, ces résultats ne laissent planer aucun doute sur la formation de tête.

Or, chez les 18-34 ans, nous observons une course diamétralement opposée avec Québec solidaire (QS) en tête, qui jouit de 36 % d’appui au niveau national, une avance de 10 points sur la CAQ.

Certes, la taille des sous-échantillons est plus modeste et l’incertitude autour de ces données est plus importante que pour l’échantillon entier, mais ces chiffres confirment les tendances des derniers mois.

D’ailleurs, les plus récents chiffres du sondage en continu (rolling poll) de la maison Recherche Mainstreet montrent des découpages démographiques semblables (même si Mainstreet ne sépare pas ses résultats selon les mêmes tranches d’âge que Léger). Chez les 34 ans et moins, QS est en tête avec 33 % d’appui. Mais chez les 65 ans et plus ? La CAQ trône seule au sommet avec 55 % d’appui, une avance monstrueuse de 34 points sur le Parti libéral. Les autres formations se partagent les miettes restantes.

Il s’agit ici d’un changement majeur des mœurs électorales des Québécois au cours des quatre dernières années, car la CAQ ne devait pas nécessairement sa victoire de 2018 aux électeurs québécois plus âgés. Dans un sondage réalisé en deuxième moitié de campagne en 2018, Léger mesurait la CAQ et le PLQ de Philippe Couillard à égalité statistique chez les électeurs de 55 ans et plus. Évidemment, même si la CAQ a grimpé dans les derniers jours de cette course (et que le PLQ a reculé jusqu’à 25 %), il serait grossièrement exagéré d’affirmer que François Legault « dominait » le vote plus âgé en 2018, comme cela semble être le cas maintenant.

Ce premier mandat caquiste, marqué principalement par la pandémie de COVID-19, aura vraisemblablement changé cette dynamique. La CAQ a consolidé l’appui des électeurs plus âgés qui, selon les tendances des élections antérieures, sont aussi les plus susceptibles de se rendre aux urnes en grand nombre le 3 octobre prochain.

La déclaration maladroite de Gabriel Nadeau-Dubois à propos des « vieux péquistes et vieux libéraux » qui forment aujourd’hui le noyau de l’électorat caquiste manquait sans doute de tact (et lui a valu des accusations d’âgisme), mais les chiffres nous disent qu’il y a tout de même un fond de vérité dans cette affirmation.

« Les vieux péquistes et les vieux libéraux ensemble, c’est ça la Coalition avenir Québec. » - Gabriel Nadeau-Dubois https://t.co/bXkXFOgznx — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) August 28, 2022

Néanmoins, avec des appuis anémiques auprès des électeurs plus âgés, la qualité de la machine d’incitation à voter de Québec solidaire pourrait complètement changer la dynamique de l’Assemblée nationale au cours des prochaines années.

Des études de Statistique Canada sur les taux de participation aux élections fédérales nous montrent que quand la participation baisse, c’est en grande partie dû au fait que les jeunes ne vont pas voter. Lors des quatre dernières élections fédérales (2011, 2015, 2019 et 2021), le taux de participation des 65-74 ans est demeuré généralement stable entre 83 % et 86 %. Chez les 18-24 ans, il avoisinait les 67 % entre 2015 et 2021, mais avait chuté dramatiquement à 55 % en 2011 (la première et seule victoire majoritaire de Stephen Harper).

Devant cet important clivage générationnel, le défi sera donc colossal pour Québec solidaire, dont les appuis dans les sondages sont gonflés à bloc principalement grâce aux jeunes électeurs. Si le taux de participation au vote des Québécois devait chuter, comme ce fut le cas en Ontario au printemps alors que seulement 43 % des électeurs inscrits ont participé à l’exercice (un triste record pour cette province), le parti de gauche en ferait donc probablement les frais, et essuierait de lourdes pertes à l’Assemblée nationale.