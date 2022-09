François Legault, le chanceux

Au fond, François Legault est un politicien chanceux.

À le regarder aller depuis plus d’un mois, on finit par croire la cheffe libérale Dominique Anglade, qui a travaillé à ses côtés comme présidente de la Coalition Avenir Québec (CAQ) peu de temps après la fondation du parti.

L’homme impatient, bougon et allergique à la critique qui se manifeste depuis la fin août, et même davantage ces derniers jours, c’est la véritable « manière d’être » de M. Legault, disait-elle cette semaine.

Pourtant, ce n’est pas cette image que la plupart des Québécois retiennent du chef caquiste. Il est toujours perçu comme le premier ministre rassurant qui a su les faire passer à travers la pandémie de COVID.

Il est vrai que cet ancien ministre du Parti québécois était alors comme un poisson dans l’eau. Pendant des mois, il a pu s’adresser directement à la population qui, inquiète avec raison, avait littéralement besoin de ce tête-à-tête télévisuel avec son premier ministre.

Mieux encore, faire confiance était une telle nécessité qu’aucune critique n’était admise. Pour plusieurs, le simple fait que les journalistes pressaient de questions le premier ministre pendant les points de presse était insupportable, les dénonciations de citoyens sur les réseaux sociaux en faisant foi.

François Legault lui-même ne cachait pas son exaspération devant le suivi serré du dossier que faisait le journaliste Aaron Derfel, reporter spécialisé en santé du quotidien The Gazette à qui l’on doit la nouvelle sur la situation épouvantable qui régnait au CHSLD Herron.

L’opposition parlementaire était pour sa part carrément ignorée, parfois même rabrouée par le premier ministre. Il fallait se serrer les coudes, ne rien remettre en question, et tous marcher au pas dans la même direction, avec un seul chef aux commandes.

Le rôle idéal pour un François Legault tel que l’a décrit Dominique Anglade. Nul besoin de bougonner, il pouvait avoir de l’emprise sur tout ! De quoi largement sourire.

La pandémie a ainsi sauvé son premier mandat. Qui a envie de le revisiter tant il se confond avec la lutte contre la COVID ? Ce fut un long et pénible moment à traverser, de grâce passons à autre chose ! Il y aurait pourtant lieu de faire une véritable analyse des décisions prises par le gouvernement Legault, souvent tardives ou mal avisées, selon l’évaluation même d’experts en gestion de pandémies. Ça va, entre autres, des gens mourant sans proches à leurs côtés jusqu’aux tergiversations relativement à l’imposition du port du masque, en passant par la pertinence des couvre-feux ou l’aération dans les écoles.

À quoi s’ajoutent les révélations, vendredi, du reporter Thomas Gerbet, de Radio-Canada, à propos du mandat confié au cabinet-conseil privé américain McKinsey pendant la crise. Des consultants coûteux dont on ignorait le rôle exact alors qu’il était si central qu’il guidait l’action gouvernementale.

Mais même si les partis d’opposition réclament à nouveau une enquête publique, il n’y en aura pas, et pas seulement parce que le gouvernement caquiste sortant et sous peu réélu n’en veut pas. La population aussi en rejette l’idée.

D’une part parce qu’aux yeux de bien des électeurs, les critiques sont facilement assimilées aux hauts cris de complotistes, auxquels personne de sérieux ne souhaite être associé. D’autre part parce que, contrairement par exemple à la réforme de la santé du gouvernement Couillard qui a contribué à sa défaite, les Québécois n’y voient qu’une histoire terminée.

Et si la campagne révèle à tous l’homme bougon que les (rares !) adeptes de la période des questions à l’Assemblée nationale connaissent déjà, les Québécois se disent que le politicien Legault sait se faire rassurant en temps de crise. Justement, l’économie va mal, réélisons-le donc !

Et puis, soyons francs, l’opposition fait peur.

Paul St-Pierre Plamondon nous a fait découvrir un politicien rafraîchissant, aussi sincère que gentleman, avec un programme solide, mais l’idée même d’indépendance que défend le Parti québécois continue d’en effrayer plusieurs.

Gabriel Nadeau-Dubois a prouvé qu’il est un politicien de haute tenue et le programme de Québec solidaire est tourné vers l’avenir — bien trop pour ceux qui craignent son audace fiscale pour notamment faire face à la crise environnementale.

Dominique Anglade est une cheffe libérale dynamique, qui veut défaire l’image d’austérité accolée depuis des années à son parti. Mais la majorité des électeurs sont des francophones qui s’inquiètent des compromis auxquels elle est prête pour sauvegarder sa base électorale anglophone.

Quant au nouveau chef conservateur Éric Duhaime, la campagne a confirmé son sens critique et son talent pour la répartie. Il est par ailleurs important que la grogne populaire qu’il représente soit entendue au sein même de l’Assemblée nationale. Mais pas trop non plus ! Car il ne manque pas de propos douteux chez ses candidats et ses partisans.

Dommage quand même que François Legault ne sache pas savourer cette chance qu’il a que le contexte lui soit si favorable… Quel autre politicien pourrait se permettre de mener une aussi mauvaise campagne en perdant seulement quelques plumes et en demeurant assuré de grossir sa majorité lundi soir ?

Décidément, cette campagne passera à l’histoire.

***

