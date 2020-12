François Legault : Passer à l’histoire

« Comment va ton R t , François ? » demande au téléphone le président de la France au premier ministre du Québec.

Difficile de trouver un meilleur exemple du chemin parcouru depuis un an par les politiciens de la planète que cette question sur le taux de reproduction du virus SRAS-CoV-2 glissée dans la conversation, le 3 novembre dernier, entre Emmanuel Macron et François Legault. « Qui aurait pensé avoir ce type de conversation il y a un an ? demande François Legault. Et qui aurait dit que tous les deux, on saurait de quoi il est question du premier coup ? »

Le taux de reproduction, les vecteurs de transmission, la distanciation physique, la contamination par gouttelettes ou aérosols… L’année 2020 a été un cours intensif sur la science des virus. « Comme tout le monde, j’avais vu des films de Hollywood sur les épidémies, raconte le premier ministre. J’avais aussi lu un roman dont l’action se passait pendant la grippe espagnole, en 1918. Mais c’est pas mal tout ! Il a fallu tout apprendre. »

Les Québécois ont largement fait confiance à leurs dirigeants pour les guider pendant cette période sombre. Malgré la tragédie dans les CHSLD et un bilan plus lourd au Québec qu’ailleurs au Canada, la popularité du gouvernement Legault se maintient au sommet. Le ton direct et empathique du premier ministre a fait mouche. Les conférences de presse quotidiennes du trio Legault-Arruda-McCann, suivies par trois millions de Québécois le printemps dernier, vont s’inscrire dans les manuels de gestion de crise, aux côtés des prestations du premier ministre Lucien Bouchard et d’André Caillé, alors président d’Hydro-Québec, lors de la crise du verglas en 1998.

Malgré cette attention de la population et la présence de sa cellule de crise, François Legault avoue s’être senti seul par moments, à devoir prendre des décisions aux conséquences psychologiques et économiques importantes pour les Québécois.

« On était constamment dans l’inconnu. J’étais chanceux d’avoir Martin Koskinen [son chef de cabinet]. Il a un jugement exceptionnel. Il fallait trancher, et ce n’était jamais noir ou blanc. Des gens pensent que je suis très sûr de moi, mais je doutais continuellement. Est-ce qu’on a pris la bonne décision ? Chaque jour, je demandais à Martin s’il était certain qu’on devait faire ça, mais lui aussi doutait. »

La suite de l’aventure s’annonce tout aussi imprévisible, avec une deuxième vague qui n’en finit plus, une économie qui tangue et un vaccin à l’horizon.

Nous avons rencontré le premier ministre à son bureau de Montréal, au début de novembre.

Personnellement, comment allez-vous ?

J’oserais dire que ça va mieux. Les premières semaines, c’était presque irréel. Un peu effrayant. Je lisais les journaux du monde, je regardais CNN, j’essayais de comprendre où on s’en allait. Combien il va y avoir de décès au Québec ? Ça va durer combien de temps ? Les premières semaines, j’ai trouvé ça usant. J’avais déjà l’habitude de lire avant de me coucher, pendant une demi-heure ou une heure. Ç’a été mon évasion intérieure. Mais le sommeil ne venait pas toujours ! La lecture s’étirait sur deux ou trois heures. Après un certain nombre de mois, on finit par maîtriser la situation.

Il fallait trouver l’équilibre entre sauver des vies et ne pas trop faire souffrir la population, ne pas susciter trop d’anxiété. J’ai mis beaucoup de temps à préparer mes points de presse. C’était important d’avoir un message équilibré. Les gens devaient se rendre compte de la gravité de la situation, mais sans paniquer. C’était une responsabilité énorme, mais c’est aussi un privilège d’avoir été choisi par les Québécois pour faire ça.

Quel mot décrirait votre année ?

Wow, c’est difficile… [Pause de cinq secondes] Je dirais « aider ». Je suis nationaliste, j’aime aider les Québécois. C’est un privilège de pouvoir les aider, de tenter de sauver le maximum de vies. J’essaie d’être le leader qui permet aux Québécois de surmonter tout ça, j’essaie de donner de l’espoir. « Aider » aussi parce qu’il y a eu beaucoup de générosité : des milliers de Québécois se sont portés volontaires, sont venus aider, en faisant du bénévolat ou avec « Je contribue ».

Quelle a été votre plus grande réussite ?

Former les 10 000 préposées aux bénéficiaires en trois mois pendant l’été. Je suis arrivé avec cette idée un matin. Ça faisait plusieurs jours que je demandais à Yvan Gendron [sous-ministre de la Santé] de combien d’employés on allait avoir besoin et j’étais incapable d’obtenir un chiffre précis. J’ai dit : « OK, ça va être 10 000 ! » J’ai dit à Jean-François Roberge [ministre de l’Éducation] qu’il fallait y arriver avant la deuxième vague. Ce n’était pas évident de trouver des professeurs en été. On a reçu 71 000 candidatures ! On a fait ça en « bulldozant » le ministère de l’Éducation, le réseau de la santé, les syndicats.

Avez-vous fait une erreur ? Quelque chose que vous aimeriez refaire différemment ?

Non, je n’en vois pas. Quand je regarde la deuxième vague, je considère que 80 % des problèmes sont réglés dans les CHSLD. Il y aura 10 000 préposées de plus, bien payés, et il y a un responsable pour chacun des CHSLD, qui s’assure que le personnel porte les masques et qu’il y a de l’équipement. Ce qui reste à régler, c’est la disponibilité des infirmières. On ne peut pas travailler avec 50 % des infirmières à temps partiel.

Avez-vous un regret ?

Ne pas avoir augmenté les salaires des préposées aux bénéficiaires avant la crise. On avait mis de l’argent dans les CHSLD, mais la plupart des postes n’ont pas été pourvus parce que le salaire n’était pas assez attrayant. J’aurais dû augmenter les salaires plus tôt.

Quand direz-vous « mission accomplie » ?

Lorsqu’il y aura un vaccin. Mais le jour où on passera à autre chose, mon travail ne sera pas terminé. La pandémie a accéléré des tendances, par exemple les achats en ligne ou l’éducation à distance. Ça va avoir des effets. Il y a aussi une prise de conscience au sujet de l’autonomie du Québec sur le plan alimentaire ou de l’approvisionnement en équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé. Ça pourrait arriver, dans l’avenir, que les frontières se referment pour un moment ; il faudra être autonomes dans certains secteurs.

Est-ce que cette crise marquera votre carrière ?

J’espère que non. Je suis fier de la manière dont on gère cette crise-là, mais on va en politique pour améliorer la société. Pour moi, l’important, c’est l’économie et la fierté des Québécois. Ça va bien, avec la loi 21 [sur la laïcité], et bientôt la nouvelle loi 101. On s’en vient avec des propositions en culture. Mon objectif est que les Québécois soient encore plus fiers d’être québécois. Ça va de pair avec le nationalisme économique : produire ici, acheter local, garder nos sièges sociaux, être aussi riches que l’Ontario et ainsi de suite. C’est pour ça que je suis en politique.

Vos priorités ont-elles changé avec la pandémie ?

Pas du tout. J’ai arrêté de m’occuper des autres dossiers en mars et en avril, mais depuis, à chaque conseil des ministres, je répète de ne pas oublier nos priorités. On a été élus pour faire avancer un certain nombre de dossiers et je m’attends à ce que d’ici deux ans, on ait livré la marchandise malgré tout. On a cinq priorités, et j’y tiens.

D’abord, l’éducation, notamment les maternelles quatre ans pour agir tôt dans le développement des enfants, et avoir de belles écoles.

Ensuite l’économie, j’y ai mis beaucoup de temps depuis cet été. Je souhaite faire exploser les investissements privés non résidentiels, autant par des entreprises québécoises qu’étrangères. Je veux réduire l’écart de richesse avec le reste du Canada. En 2019, j’avais réussi à faire passer celui avec l’Ontario de 15 % à 14 %. Je veux que ça continue à rétrécir.

Dans les régions, on a promis que tout le monde aurait Internet haute vitesse, mais ce n’est pas simple. Je suis en contact avec le président de Bell et avec Pierre Karl Péladeau, de Vidéotron. Il faut que ça bouge.

Puis, il y a le Plan pour une économie verte. Ça nous prend des trains, des tramways, des autobus scolaires et des camions électriques. En matière de gaz à effet de serre, notre principal défi, c’est le transport. On veut s’assurer, avec Hydro-Québec, la SAQ et Loto-Québec, qu’on encourage l’achat de camions électriques. On veut que les villes soient équipées d’autobus électriques.

En santé, on continue de travailler à l’agrandissement des hôpitaux, à la diminution du temps d’attente aux urgences. S’il y a un bon côté à la pandémie, c’est toute la téléconsultation qui se fait en première ligne.

Est-ce réaliste de revenir à l’équilibre budgétaire en cinq ans ?

Il n’est pas question d’augmenter les taxes et les impôts, ou les tarifs, de plus que l’inflation. Ni de ne pas couvrir au moins les coûts du système en santé et en éducation. Il n’y aura pas d’austérité dans les dépenses. Il reste donc deux pistes pour atteindre l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans. La première, c’est la croissance économique. Pousser très fort pour augmenter les revenus. Puis, il y a les discussions sur les transferts en santé avec le fédéral. Actuellement, Ottawa contribue à hauteur de 22 % des coûts du système de santé au pays ; on lui demande d’augmenter à 35 %. Pour le Québec, ça voudrait dire six milliards de plus par année. Si on a ça, c’est très réaliste d’atteindre l’équilibre budgétaire en cinq ans.

C’est un très gros « si »…

Oui, un gros « si »…

Pour Ottawa, ça signifierait des dizaines de milliards de dollars de dépenses de plus par année. On peut douter que le fédéral aille jusque-là.

Justin Trudeau a diminué la hausse des transferts de 6 % à 3 % par année. L’argent qu’il a versé pendant la pandémie, ce n’est pas récurrent. Si je veux embaucher plus de personnel dans le réseau de la santé, plus de préposées aux bénéficiaires, ça me prend des sommes récurrentes. Sur cinq ans, un gros morceau du déficit fédéral est non récurrent. On aurait pu être plus gourmands et demander que le fédéral paie 50 % du total des dépenses en santé au Canada. Vu la situation, c’est raisonnable de penser qu’on va avoir un gain.

Lorsque l’aide gouvernementale va cesser, craignez-vous la fermeture d’un grand nombre de commerces et d’entreprises ?

En commerce de détail, le plus important, c’est d’où viennent les produits, où ils sont fabriqués. Je veux qu’il y ait plus de produits québécois sur Amazon. Ensuite, avec le Panier Bleu, on travaille à concurrencer Amazon. Il va y avoir moins de commerces de détail dans les prochaines années et plus d’achats en ligne. On aura le défi de convertir des centres d’achats en logements. On doit s’assurer d’avoir un réseau de distribution compétitif, depuis l’achat en ligne jusqu’à la maison. On va être là pour accompagner les entreprises.

On avait le plein emploi avant la pandémie. D’ici un an à 18 mois, on devrait y revenir, mais il ne s’agira pas nécessairement des mêmes emplois. Il va y avoir beaucoup de création d’emplois en intelligence artificielle, en robotisation, en technologie de l’information… Ça va nous prendre du monde formé. On va entendre beaucoup les mots « requalifier les gens » vers différents secteurs.

Avez-vous des craintes pour le centre-ville de Montréal ?

Il y aura moins de gens dans les bureaux, les restaurants. Est-ce qu’une partie des bureaux va être convertie en logements ? Tous les centres-villes vont changer, mais ça ne veut pas dire que le PIB de Montréal ou du Québec va être modifié. La transition va être inquiétante, mais on va s’ajuster. La création de richesse va revenir.

Êtes-vous inquiet pour le secteur touristique ?

Les gens d’affaires se sont habitués aux logiciels Teams et Zoom, ils vont moins voyager. Mais les gens vont continuer d’aller en vacances. Je travaille avec notre ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pour améliorer notre offre dans six régions : Laurentides, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Québec-Charlevoix. Il faut augmenter l’offre d’hébergement et d’activités pour occuper toute la famille pendant une semaine. Même dans cinq ans, le monde va moins aller à l’étranger et plus dans nos régions. Le tourisme au Québec est appelé à croître de manière importante. Ce ne sera pas un désastre.

Comment vivez-vous avec la contestation ? Des restaurateurs et des propriétaires de gym, notamment, voulaient défier les consignes sanitaires…

Je n’aime pas ça, mais je vois des pays où c’est pas mal plus agressif que chez nous. C’est assez limité. On me dit d’ailleurs d’arrêter de lire les commentaires sur ma page Facebook !

Vous lisez les commentaires sur Facebook ? Ouch…

J’y passe un peu de temps chaque soir, ne serait-ce que pour rester branché sur le terrain. C’est un peu désespérant, je l’avoue, mais quand on regarde les sondages, on voit que c’est une minorité. Des gens sont inquiets de leur situation économique, ont peur pour leur emploi, on ne peut pas négliger ça. Mais la majorité de la population comprend.

Est-ce que la hausse des mouvements complotistes vous inquiète ?

C’est assez limité. C’est plate à dire, mais plus il y a de gens infectés au Québec, plus il y a de chance que ces personnes-là connaissent quelqu’un, dans leur entourage, qui est infecté et comprennent que ça existe pour vrai. Il faut faire la différence entre les complotistes et ceux qui souffrent du manque de contacts sociaux. Je comprends très bien l’effet de la crise sur la santé mentale de façon générale.

Quel serait votre plus beau cadeau de Noël ?

Qu’on soit le plus possible en famille. Que ma mère de 91 ans voie ses petits-enfants. On est une quinzaine dans la famille chez nous, ce serait un beau cadeau de se voir un peu.

Quelles sont les chances que cela se produise ?

Il faudra voir à combien on limite le nombre de personnes.