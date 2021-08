Fureur d’hier et d’aujourd’hui

C’est d’abord à la radio que j’ai entendu Justin Trudeau évoquer la furie et l’intensité des manifestants qui ont conduit à l’annulation d’un événement qu’il devait tenir à Bolton, en Ontario, vendredi dernier. Il a d’ailleurs précisé que, tant au cours de sa propre vie politique qu’aux côtés de son père, il n’avait jamais « vu ce niveau de colère ».

Me sont alors revenues en tête les images d’une autre campagne électorale, celle de juin 1968, avec un Pierre Elliott Trudeau qui, debout bien droit, laisse filer les bouteilles de bière lancées vers l’estrade où il se tient.

M. Trudeau père était alors premier ministre désigné depuis qu’il avait remplacé Lester B. Pearson à la fin avril. À la veille du scrutin fédéral (où il sera élu pour de bon premier ministre), sa présence au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal soulève une si grande colère dans les milieux souverainistes, qui prennent de plus en plus de place au Québec, que la soirée tourne à l’émeute.

Cet affrontement est passé à l’histoire. Il a entraîné la mise au rancart du fameux défilé pour des années à venir. Surtout, Pierre Elliott Trudeau venait de se donner une stature d’homme qui ne recule devant rien.

Oui, on pouvait véritablement parler de colère et de fureur en 1968 — ce que Justin n’a évidemment pas vu, puisqu’il n’était pas né. Mais dans ces années mouvementées, l’agitation sociale était partie prenante de l’actualité et a souvent tourné à la violence.

On n’en est pas là en 2021. Vendredi, la centaine de manifestants présents étaient hargneux et narguaient la sécurité, rendant impossible tout discours de la part de M. Trudeau fils. Mais nul projectile ne fut lancé et la décision de tenir ce discours quelques kilomètres plus loin a suffi pour empêcher que la situation dégénère.

Serions-nous devenus plus timorés face à la grogne populaire, certes toujours désagréable à voir et difficile à vivre, mais qui n’a rien d’inédit dans notre histoire politique ?

En fait, ce qui nous trouble, et ce qui justifie qu’immédiatement les chefs des principaux partis ont dénoncé les manifestants, c’est que la colère d’aujourd’hui est plus pernicieuse que celle d’autrefois.

La différence, c’est qu’elle n’a pas de cause. Les manifestants évoquent le passeport vaccinal ou les mesures sanitaires, mais alors c’est le coronavirus qui est leur adversaire ! Et face à celui-ci, la science est claire : « Il n’y a pas de débat sur la vaccination », comme l’a bien dit Justin Trudeau vendredi soir en réaction aux événements. Le virus n’a cure des opinions des uns et des autres, seul le vaccin peut le ralentir.

Dès lors, puisque l’enjeu n’a rien de politique, il ne peut y avoir de dialogue, d’échange, de médiation. Ça mène les manifestants dans un cul-de-sac, ce qui nourrit leur colère. Cette colère restant sans réponse satisfaisante à leurs yeux — car qu’évoquer d’autre que la santé publique, le bien-être collectif —, ils s’enfoncent dans toujours plus d’irrationalité.

C’est ce cycle qui est nouveau dans notre vie publique. Et on n’en voit pas la fin, ni de quelle manière ces frustrations peuvent être canalisées. Des partisans conservateurs ont beau participer à des manifestations, leur chef Erin O’Toole les a désavoués sans réserve. Pas d’appui de ce côté.

Pas sûr non plus que les manifestants en colère tiennent à être récupérés par un Maxime Bernier, le covido-sceptique chef du Parti populaire du Canada. Il y a quelque chose de farouchement solitaire dans leur colère — d’ailleurs, elle se vit d’abord sur les réseaux sociaux, chacun seul à son clavier, avec toutes les tactiques d’insultes et d’intimidation que l’on connaît bien maintenant.

Et la furie de ces quelques-uns ne fait que renforcer l’exaspération de la majorité, qui n’a aucune envie de se joindre au camp des exaltés. Ce qui nous ramène à la politique : voilà qui peut très bien servir Justin Trudeau, le chef pourchassé !

