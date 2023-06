Gros été en vue à Ottawa

Karl Bélanger a travaillé pendant près de 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment à titre d’attaché de presse principal de Jack Layton et de secrétaire principal de Thomas Mulcair. Il a ensuite agi comme directeur national du NPD avant de mettre fin à sa carrière politique à l’automne 2016. En plus d’agir en tant que commentateur et analyste politique à la télé, à la radio et sur le web, Karl est président de Traxxion Stratégies.

Il est toujours hasardeux de projeter les résultats d’élections partielles sur les prochaines élections générales. Reste que ceux de lundi dans quatre circonscriptions fédérales, dont une au Québec, sont, malgré les apparences, riches en petits détails qui ne mentent pas pour chacun des partis. À défaut d’avoir de véritables conséquences sur l’échiquier politique dans l’immédiat.

Ainsi, malgré la baisse de la cote de popularité de Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada (PLC) s’est très bien tiré d’affaire lors de ces élections partielles. Les libéraux ont vu leur pourcentage des voix augmenter dans deux des quatre circonscriptions et demeurer relativement stable dans les deux autres. Après huit ans de Justin Trudeau, n’en déplaise à Pierre Poilievre, les électeurs libéraux restent fidèles au rendez-vous.



La survie du gouvernement libéral n’était pas en jeu, et de toute façon, le PLC ne pouvait pas échapper Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, libérale depuis sa création, où se présentait Anna Gainey (fille de Bob et proche alliée de Justin Trudeau), et Winnipeg-Centre-Sud (qui n’a appuyé les conservateurs qu’une fois en 25 ans). Dans cette partie du Manitoba urbain, Ben Carr a facilement remporté le siège détenu par son père Jim jusqu’à son décès en décembre dernier.

Si les conservateurs ne fondaient pas vraiment d’espoirs sur ces deux circonscriptions, il demeure que leur part de marché a diminué dans les deux cas. Cela confirme les difficultés de Pierre Poilievre à faire passer son message en ville. Le Parti conservateur (PCC) termine même troisième dans la circonscription montréalaise, derrière le Nouveau Parti démocratique (NPD) et à peine une trentaine de votes devant le Parti vert (PVC). Il faut dire que la candidature du co-chef des verts Jonathan Pedneault a permis à la formation de monter de 10 points dans NDG–Westmount par rapport au scrutin de 2021. Ailleurs par contre, c’était le désert pour ce parti qui se cherche toujours, alors qu’il pourrait cartonner en cette époque marquée par les désastres climatiques.

Les conservateurs ont fait mieux dans les circonscriptions rurales d’Oxford, dans le sud-ouest de l’Ontario, bleue depuis 1953 (à l’exception de la période du Parti réformiste, alors que le vote de droite était divisé, ce qui donnait le siège aux libéraux) et de Portage—Lisgar, au Manitoba, qui vote à droite depuis sa création en 1997.

Ça brassait à droite dans ces deux circonscriptions. Dans Oxford, le député élu Arpan Khanna a fait face à une forte opposition… du député conservateur sortant, Dave MacKenzie. Au poste depuis 2004, ce dernier voulait voir sa fille lui succéder, et quand le parti a préféré une autre candidature parachutée, il était tellement fâché qu’il a fait campagne pour le candidat libéral, qui s’est approché à sept points du conservateur, le plus faible écart depuis la dernière victoire libérale dans la circonscription, en 2000.

À Portage—Lisgar, la division de la droite était portée par la candidature du chef du Parti populaire du Canada (PPC) et ancien conservateur Maxime Bernier. En 2021, la conservatrice Candice Bergen l’avait emporté facilement avec 53 % des voix, mais le Parti populaire avait terminé bon deuxième avec 22 %, son meilleur score au pays. Maxime Bernier s’était donc parachuté dans la circonscription pour la partielle, se rebaptisant « Max » au passage.

La bagarre fut rude et le Parti conservateur n’a pas fait de quartier en attaquant le chef du PPC sur son propre terrain, lui reprochant sa participation au Forum économique mondial, ses négociations commerciales avec la Chine, son passé séparatiste et même en utilisant une photo de Maxime Bernier portant un t-shirt arc-en-ciel à un événement de la Fierté. La campagne de Bernier a dû déclarer que le chef n’irait pas à un défilé de la Fierté aujourd’hui…

En fin de compte, le candidat conservateur Branden Leslie a remporté 65 % des voix, tandis que « Max » Bernier a mordu la poussière encore une fois, récoltant 17 % des suffrages. Ailleurs, le PPC a terminé cinquième dans Oxford (derrière le Parti de l’héritage chrétien !), cinquième dans Winnipeg-Centre-Sud et septième dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount (derrière le Parti centriste !), ce qui confirme que le Parti populaire n’a de populaire que le nom.

Pour les conservateurs, reconquérir les électeurs tentés par le PPC avec un message conservateur robuste, voire strident, a fonctionné. Le problème, c’est qu’en voulant protéger leur flanc droit d’un parti somme toute marginal, ils risquent de rebuter les électeurs modérés qui pourraient souhaiter du changement, mais qui ont peur de la possibilité d’un gouvernement radical sous Pierre Poilievre.

Du côté du NPD, ça n’a pas été une bonne soirée non plus, la formation se contentant d’une bien maigre victoire morale avec une deuxième place dans NDG–Westmount, son classement habituel là-bas, du reste. Bien sûr, personne ne s’attendait à ce que les néo-démocrates gagnent l’un des sièges en jeu, mais par rapport à aux élections générales de 2021, ils sont en baisse dans les quatre circonscriptions. On peut penser que les pertes du NPD ont profité aux libéraux.

Pour Jagmeet Singh, le défi est de convaincre les électeurs que les mesures populaires récemment mises en place par le gouvernement Trudeau, comme l’assurance dentaire ou le supplément à l’Allocation canadienne pour le logement, sont des mesures néo-démocrates qui n’existeraient pas sans leur présence. Pour le moment, il semble que les électeurs préfèrent récompenser directement le gouvernement plutôt que son partenaire.

Tous les partis ont des leçons à tirer de ces élections complémentaires. Sauf le Bloc québécois (BQ), tous ont pu mettre à l’essai leurs messages et leurs tactiques sur le terrain. Le parti de Justin Trudeau peut respirer un peu, mais ne peut pas s’asseoir sur ses lauriers. Et les oppositions doivent prendre acte de la résilience libérale et ajuster leur stratégie en conséquence.