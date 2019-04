How are you, le français ?

L’Office Québécois de la Langue Française (OQLF) a publié récemment son Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec.

L’Office est supposé produire ce rapport à tous les cinq ans. Or, le précédent rapport date d’il y a 11 ans. Je savais que le temps paraissait plus long sous les libéraux, mais je savais pas qu’il l’était pour vrai.

(D’ailleurs, parlant des libéraux, je suis tombé sur un article de la Presse canadienne qui avait pour titre Langue française: le parti libéral craint des compressions. J’ai ri. J’ai ri. Tant qu’à moi, on pourrait annuler le Bye Bye et simplement diffuser ce titre pendant 90 minutes.)

On apprend dans le rapport de l’OQLF que 94 % des Québécois se disent capables de soutenir une conversation en français. Je ne suis pas certain d’avoir envie de converser avec 94 % des Québécois, mais c’est quand même positif.

Dans le moins positif, on y apprend aussi qu’en entrant dans un commerce à Montréal, on a 8 % de chances d’entendre «bonjour-hi», ce qui nous horripile one hundred pourcent of the temps.

«Bonjour-hi», c’est surtout au centre-ville, évidemment. Parce que sur le Plateau, on a plutôt 20 % des chances de se faire accueillir par un «bonjour-du coup».

Il paraît que «bonjour-hi», c’est une façon de dire au touriste «inquiète-toi pas, on parle aussi anglais». C’est bien mal connaître le touriste anglophone. Surtout le touriste américain, qui ne s’est même jamais demandé si ça se pouvait, un endroit qui ne parle pas anglais.

Honnêtement, 8 % de «bonjour-hi», ce n’est pas la fin du monde-the end of the world. Au moins, c’est en bilingue. Comme Justin Trudeau/Djustin Troudow. Je peux vivre avec. (Le «bonjour-hi». Pas Justin.)

Ce qui fait plus mal, c’est plutôt le 17 % des commerces où on va nous accueillir juste en anglais.

Force est de constater que sur le plancher des vaches, dans «la vraie vie», le français comme langue commune à Montréal, ce n’est pas gagné.

On s’accroche beaucoup au symbole de l’accueil au magasin parce que, justement, c’est un symbole. Pour quelqu’un qui a un choix de langue à faire, c’est le genre de symbole qui te dit «Montréal, c’est la ville où l’équipe de hockey perd tout le temps, mais elle perd en français».

Personnellement, je rêve de commerces où on ne m’accueille ni en bilingue, ni en anglais. Ni même en français. Je rêve de commerces où on me laisse tranquille et où je peux me promener deux minutes sans me faire demander «Est-ce que je peux vous aider?»

Mais si on est pour me parler à Montréal, j’aimerais que ce soit d’abord en français. C’est le genre de désir qui fait de moi une vieille personne. Ça et le fait que je commence à faire de l’apnée du sommeil.

Parce que les plus jeunes, eux, ça les dérange de moins en moins. Depuis 2012, le pourcentage de 18-34 ans qui ne sont pas contrariés par un service en anglais est passé de 23 % à 40 %. Le double! Si ça continue à ce rythme-là, au prochain rapport, ils vont être 80 %. Et dans le rapport suivant, 160 %. On va manquer de jeunes pour le nombre de commerçants unilingue anglophones!

Mais si les plus jeunes ne s’inquiètent pas trop avec la langue, est-ce que ça se pourrait que ce soit parce que leurs parents ne leur ont pas donné l’exemple? Est-ce que leurs parents n’ont pas un peu mis ce combat de côté, dernièrement, au profit de moulins à vent plus polarisants?

Depuis presque 15 ans, leurs parents font une fixation sur les signes religieux et plusieurs capotent parce qu’ils sont venus une fois à Montréal y a cinq ans et ils ont vu une femme en niqab et c’est la preuve d’une imminente invasion islamique.

Mais moi, quand je pense à ma ville dans 50 ans, j’ai moins peur de devoir contester mon billet de stationnement devant un tribunal islamique que j’ai peur d’être le dernier à encore dire «stationnement» plutôt que «parking».

Parfois, il faut choisir ses combats. Ou, comme disent les jeunes, «chooser ses battles».