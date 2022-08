Il faut qu’on parle du Fonds des générations

Au « bouclier anti-inflation » de la CAQ, le Parti libéral du Québec (PLQ) a répondu avec son « plan portefeuille ». Il promet notamment une baisse de 1,5 point de pourcentage des deux premiers paliers d’imposition, soit jusqu’à 1125 $ par année pour ceux qui gagnent plus de 92 580 $. Mais les baisses d’impôts sont financées par des déficits et par une hausse d’impôts chez ceux qui gagnent plus de 300 000 $.