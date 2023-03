Il faut se parler d’Hydro-Québec

La réflexion sur la provenance des térawattheures (TWh) nécessaires pour soutenir un Québec électrique repose sur deux possibilités principales, selon Pierre-Olivier Pineau : « réduire notre consommation par une grande corvée d’efficacité énergétique et une gestion de la consommation beaucoup plus serrée », ou « ajouter des capacités de production de plus en plus énormes ».

Dans ce débat, dit-il, la question du prix de l’énergie et des coûts de construction sera centrale. « L’éolien et le solaire sont présentement les options les plus économiques », mais il faudrait aussi « aller chercher de l’énergie dans la géothermie et la biomasse ».

L’hydrogène vert, lui, « ne sera pas important dans l’ensemble, évalue l’expert : trop cher à produire, en matière d’énergie électrique et financièrement. Il faut ensuite le stocker, le transporter et l’utiliser… et on n’a aucun équipement pour le faire ». Les barrages dont rêve François Legault lui apparaissent comme la solution la plus lointaine, notamment à cause des coûts de construction et des enjeux d’acceptabilité sociale (à l’exception, peut-être, du projet de Gull Island, au Labrador).