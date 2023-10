Immigration : des Québécois divisés sur les exigences linguistiques

«En prendre moins, mais en prendre soin », disait François Legault, à l’époque chef de la deuxième opposition à l’Assemblée nationale, quelques semaines avant la victoire de son parti aux élections de 2018.

Le slogan de 2018 avait connu une certaine résonance auprès de l’électorat québécois dans ce dossier épineux qu’est devenue récemment l’immigration. Tenir compte de la « capacité d’accueil » de la société, mais aussi de la pénurie de main-d’œuvre, de la crise du logement, de la protection de la langue française… Des thèmes avec lesquels les Québécois sont désormais familiers.

Le troisième volet de notre sondage Pallas Data porte sur l’immigration et, plus précisément, sur l’immigration et la connaissance du français, une condition devenue cardinale dans la politique d’immigration du gouvernement Legault.

Or, elle est loin de faire consensus. Les Québécois qui s’y opposent sont même plus nombreux que ceux qui y consentent.

À lire aussi L’avenir du français au Québec passe par l’immigration

À la question : « Le gouvernement du Québec doit-il exiger que les immigrants permanents qu’il accueille parlent déjà le français dès leur arrivée au pays ? », près de la moitié des répondants (47 %) sont en désaccord — 30 % pas du tout d’accord et 17 % plutôt en désaccord.

À l’inverse, un tiers des répondants du sondage (33 %) se déclarent d’accord avec le fait que les candidats à l’immigration permanente doivent déjà connaître le français (20 % plutôt d’accord, 13 % tout à fait d’accord). À cela s’ajoutent 14 % qui affirment être neutres sur le sujet (ni d’accord ni en désaccord) et 6 % d’indécis.

Afin de mieux comprendre les nuances dans les résultats, il faut jeter un coup d’œil aux sous-échantillons du sondage, même si ces derniers comportent une plus grande marge d’erreur. Comme cette étude demandait aussi aux répondants leurs intentions de vote, nous pouvons répartir ces résultats selon les clans partisans.

Fait intéressant : les électeurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) sont presque parfaitement divisés sur cette question. Des proportions identiques de caquistes (38 %) sont d’accord et en désaccord avec l’exigence du français dès l’arrivée des immigrants permanents.

Au Parti québécois (PQ), une majorité (59 %) est favorable à l’exigence du français. Chez les électeurs des autres partis d’opposition (Parti libéral [PLQ], Québec solidaire [QS], Parti conservateur [PCQ]), des majorités sont d’avis contraire.

Qu’en est-il des seuils d’immigration ? Au printemps dernier, le gouvernement de la CAQ a fait connaître son intention d’augmenter les seuils annuels d’immigration permanente au-delà de la barre des 50 000, limite qu’avait fixée François Legault lors du dernier mandat. Toutefois, la réforme proposée par la CAQ fait de la connaissance du français une condition requise pour les immigrants qui désirent s’installer au Québec.

À lire aussi Le niveau d’immigration temporaire actuel est insoutenable

Quel est le pouls des Québécois sur cette question ? Acceptent-ils que les seuils d’immigration soient haussés si les nouveaux arrivants sont des francophones ou ont déjà une connaissance élevée du français ?

Le sondage Pallas montre là aussi une profonde division chez les électeurs québécois : 41 % des répondants ne sont pas d’accord avec une augmentation des seuils, même si ces nouveaux arrivants connaissent le français, contre une proportion identique qui est d’avis contraire.

Les découpages partisans nous montrent que seuls les électeurs de Québec solidaire sont majoritairement favorables à l’augmentation des seuils (59 % d’accord, 21 % en désaccord). Chez les électeurs des autres formations, la proportion d’électeurs en désaccord varie de 42 % au PQ à 48 % au PCQ (des proportions similaires si l’on considère la marge d’erreur des sous-échantillons).

Même les électeurs de la CAQ sont divisés sur la question. Parmi eux, 44 % affirment être contre l’augmentation des seuils et 39 % sont d’accord.

La hausse des exigences linguistiques pour tous les programmes d’immigration économique prônée par la CAQ ainsi que l’augmentation des seuils d’immigration sont des politiques qui pourraient avoir une influence notable sur le profil démographique du Québec dans les prochaines décennies. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi le gouvernement semble marcher sur des œufs dans ce dossier, car les chiffres montrent que de nombreux électeurs, hors de l’arène politique, ne paraissent pas enclins à appuyer la CAQ sur ces questions.

***

Le sondage Pallas Data a été mené les 26 et 27 septembre 2023 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 095 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies par réponse vocale interactive au moyen d’appels téléphoniques sur des lignes terrestres et cellulaires. La marge d’erreur est de ±3 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez le rapport du sondage ici.