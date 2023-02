Islamophobie, Québécois, Elghawaby, Trudeau, Legault… prière de porter attention aux nuances

Pas facile de différencier les teintes de gris dans un débat en noir et blanc. La controverse entourant la nomination d’Amira Elghawaby au poste de conseillère chargée de la lutte contre l’islamophobie aura fait au moins une victime collatérale : la nuance, l’analyse posée, particulièrement dans l’interprétation de données.

Ma chronique sur les perceptions des religions, publiée en décembre dernier, a refait le tour des réseaux sociaux cette semaine et a été utilisée à répétition afin de « prouver » que chacun avait raison dans ses propos bien tranchés et bien tranchants.

Or, le sondage en question (effectué par la maison EKOS en novembre et dont l’échantillon national est de plus de 2 000 répondants, ce qui est important) montrait justement à quel point ces questions délicates de tolérance envers la diversité religieuse au pays requièrent une interprétation froide.

À la question : « Quel est votre point de vue personnel sur les membres des groupes suivants ? », les proportions de points de vue positifs et neutres au Québec envers les chrétiens et les athées étaient tout à fait comparables à celles des autres régions du Canada. La perception des juifs n’était que marginalement inférieure au Québec par rapport au reste du Canada (en considérant la taille des sous-échantillons du sondage). Toutefois, la différence entre les perceptions des musulmans au Québec et au Canada, quoique pas vraiment spectaculaire, était plus notable.

Sondage EKOS : « Quel est votre point de vue personnel sur les membres des groupes suivants ? Les musulmans. »



Ainsi, ceux pour qui il est vrai que les Québécois sont islamophobes pouvaient pointer les 29 % de répondants qui déclarent avoir un point de vue négatif sur les musulmans (le double de ce qui a été enregistré en Ontario et en Colombie-Britannique). Ceux qui sont de l’avis contraire insistaient plutôt sur le fait qu’une majorité claire de participants (64 %) avaient répondu « positif » ou « neutre » à cette question.

Or, je n’ai pas lu ou entendu beaucoup d’observateurs affirmer que ces constats ne sont pas mutuellement exclusifs, et qu’ils sont grossièrement exagérés.

La relation entre les Québécois et la religion est complexe, et loin de moi le désir de me prétendre sociologue expert de cette question épineuse. Néanmoins, si les chiffres de sondage en sondage sur la religion révèlent une différence québécoise au pays, ils ne montrent pas pour autant deux sociétés complètement opposées et en porte-à-faux.

Par exemple : le sondage EKOS constatait que 13 % des Québécois croient au créationnisme. Dans le reste du Canada, cette proportion va de 15 % en Colombie-Britannique (dans la marge d’erreur du Québec), 18 % en Ontario, jusqu’à 24 % et 26 % dans les Prairies et les provinces atlantiques.

Au Québec, seulement 27 % des répondants disent que la religion est importante dans leur vie, alors que c’est plutôt 38 % sur la côte Ouest, 43 % en Ontario, puis jusqu’à 50 % en Alberta.

Or, nous vous présentons aujourd’hui de nouvelles données puisées dans ce sondage EKOS sur la perception des religions au Canada.

La croyance en un Dieu tout-puissant et créateur fait partie des facteurs qui peuvent influencer les perceptions des religions, quelles qu’elles soient. L’enquête a constaté que 24 % des Québécois affirment croire en Dieu ou en des dieux, alors que la moyenne canadienne est de 34 %. Des proportions statistiquement identiques de Québécois (33 %) et de Canadiens (entre 29 % et 34 % hors du Québec) disent croire en « une sorte de pouvoir supérieur ou de force spirituelle », ce qui constitue une forme de religiosité en soi.

Et, au Québec comme ailleurs au Canada, une minorité de répondants affirment ne croire ni en Dieu ni en une force supérieure, quoique dans une proportion plus élevée au Québec (près du tiers), deux fois plus importante que dans les provinces atlantiques, par exemple (voir graphique ci-dessous).

Les différences les plus remarquables en matière de religion se mesurent non pas entre les Québécois et les Canadiens, mais entre les Canadiens (y compris les Québécois) et les Américains : un sondage Gallup publié à l’été 2022 révélait que 81 % des Américains croyaient en Dieu, une proportion qui grimpe à 92 % parmi les électeurs républicains et qui se situe quand même à 72 % chez les démocrates.

Ainsi, même les Américains d’obédience démocrate croient nettement plus en un Dieu créateur que les citoyens des régions les plus religieuses du Canada : quelque 27 points de pourcentage de différence entre les Canadiens des provinces atlantiques et les électeurs de Joe Biden. L’écart entre le Québec et l’Alberta, par exemple, n’atteint pas 20 points.

Les attitudes envers les religions peuvent s’exprimer de plusieurs façons. C’est pourquoi il est parfois important de creuser davantage pour mieux comprendre ces différences et similitudes de perception. Par exemple, certains avancent que les personnes très religieuses sont intolérantes envers ceux qui ne partagent pas leurs croyances. Qu’en pensent les Québécois et les Canadiens ? Voici les résultats ci-dessous.

Parmi l’échantillon total du sondage, c’est 56 % des Canadiens qui affirment être d’accord avec cette impression. Sur cette question, les différences régionales sont marginales : 59 % dans les Prairies, 58 % au Québec, 55 % en Ontario et 52 % en Alberta.

Autre constat du sondage : la moitié des Canadiens sont d’accord avec l’idée que les religions apportent plus de conflits que de paix. Encore une fois, nous n’observons pas le phénomène des « deux solitudes » sur cette question.

En effet, 16 % des répondants québécois sont en désaccord avec cette affirmation, alors que la moyenne canadienne est de 19 %.

Finalement, voici une autre question du sondage qui avait le potentiel de créer des remous : comment réagiriez-vous si un membre de votre famille se mariait avec une personne d’une religion différente de la vôtre ?

Une majorité de répondants partout au pays accepteraient une telle situation. En fait, la proportion de réponses négatives (« certainement pas ») varie très peu d’une région à l’autre : de 10 % dans les provinces de l’Atlantique à 17 % en Alberta (et 16 % au Québec). Les Québécois semblent légèrement plus indifférents sur cette question que les autres Canadiens.

Dépeindre les Québécois comme des islamophobes n’est pas seulement un outrage à la nation (comme l’ont affirmé certains), mais également une insulte à la vérité. Il s’agit d’une généralisation aussi grossière que le rejet du revers de la main du problème de l’intolérance religieuse. À la lumière de ces données, il ne fait pas de doute qu’une majorité claire de Québécois travaillent à former une terre d’accueil ouverte et inclusive, mais cela n’exclut en rien le fait que le Québec puisse faire mieux — en commençant par admettre la présence d’une minorité intolérante qui parle fort. C’est une minorité qui, selon ces chiffres, serait quelque peu plus nombreuse qu’ailleurs au pays, mais elle demeure une minorité quand même.

