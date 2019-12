Jean Charest peut-il gagner la course à la chefferie du Parti conservateur?

Mercredi soir, au party de Noël des conservateurs de la région de Montréal qui se déroulait au buffet chinois Fu Lam de Boucherville, l’attention des quelque 175 membres, organisateurs, députés et anciens candidats présents était très convoitée. Trois aspirants à la succession d’Andrew Scheer avaient fait la route pour serrer des mains et tâter leurs appuis.

Les députés Gérard Deltell et Pierre Poilièvre étaient présents, tout comme l’ancien ministre Peter MacKay. Les trois se promenaient de table en table pour souhaiter la bonne année et demander aux militants ce qu’ils pensaient de la course à venir.

L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest n’y était pas. Mais c’est tout comme. Tout le monde parlait de la possibilité qu’il se lance dans la course en 2020, puisqu’il a confirmé être en réflexion. «On est sous le choc», m’a raconté un conservateur de longue date qui était à la soirée et qui a requis l’anonymat pour pouvoir parler librement, comme les autres sources de ce texte.

« Je ne pourrais pas te dire si les gens sont contents, favorables ou mécontents, concernant le fait qu’il pense revenir. C’est juste un gros effet de surprise », m’a confié un autre conservateur présent au Buffet Fu Lam.

La possible candidature de Jean Charest est polarisante, autant dans l’opinion publique qu’au sein du parti. Si les vieux bleus qui gravitent dans la formation depuis longtemps semblent favorables à son retour, les conservateurs actifs au sein du parti depuis une vingtaine d’années, soit depuis que l’Alliance canadienne a fusionné avec le Parti progressiste-conservateur en 2003, sont beaucoup moins enchantés par cette possibilité. Pour eux, il est avant tout un libéral.

En résumé, les conservateurs de Harper sont sceptiques, alors que les conservateurs de Mulroney sont contents. Clairement, il y a une fracture.

Les députés actuels du Parti conservateur au Québec ne sont pas à l’origine des courriels, textos et coups de fil que Jean Charest dit avoir reçus pour l’inciter à réfléchir à se présenter.

L’atterrissage de l’ancien chef du PLQ dans la course à la direction conservatrice serait un « game changer » m’a dit un organisateur. « Il a un immense réseau à travers le pays, il est bilingue, vient de l’Est et il est le meilleur orateur et débatteur de sa génération. » Il est également doté d’un excellent instinct politique.

Chez bien des membres, même dans les Prairies, l’idée que le prochain chef devrait venir de l’est du pays fait tranquillement son chemin — Harper et Scheer représentaient l’Alberta et la Saskatchewan. La victoire serait peut-être plus à porter de main en Ontario, au Québec et dans les Maritimes avec un chef de l’Est, se disent-ils.

Le plus mécontent hier soir à Boucherville était d’ailleurs Peter MacKay, puisque l’ancien chef progressiste-conservateur ne cache pas ses intentions. Or, il appartient au même réseau idéologique que Jean Charest. Il a les mêmes racines politiques. Y aurait-il de la place pour les deux anciens chefs progressistes-conservateurs dans une campagne à la direction d’à peine quelques mois?

Peter MacKay a toutefois été un ministre important sous Stephen Harper et n’a jamais quitté le parti, contrairement à Jean Charest.

La candidature de Jean Charest, 61 ans, ne lui assurerait pas automatiquement la victoire. Le Parti conservateur actuel n’est plus le même qu’à son époque. Si l’on regarde l’origine de ses membres, le centre de gravité s’est déplacé nettement vers l’Ouest. Idéologiquement, c’est un parti campé davantage à droite.

« Jean Charest ne peut pas gagner avec les membres actuels, tranche un organisateur de longue date. S’il veut l’emporter, il doit faire un take over du parti. Il doit vendre énormément de nouvelles cartes. » Un constat partagé par un député à qui j’ai parlé.

Jenni Byrne, l’ancienne organisatrice en chef de Stephen Harper, qui est maintenant proche de Doug Ford en Ontario — elle était sa conseillère principale jusqu’en septembre dernier — n’est pas très enthousiaste par rapport à la possible candidature de Jean Charest. Dans une série de tweets, elle lui reproche d’être un libéral, puisqu’il est favorable à un registre des armes à feu, à une tarification du carbone et qu’il aide Justin Trudeau dans sa quête d’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020.

A former Lib Premier who supported costly, ineffective long gun registry wants to run for leader of the CPC… ok… “During the 2008 federal election campaign, Premier Jean Charest urged the parties to maintain it and reinforce gun-control regulations.” https://t.co/brdTz2BSDV — Jenni Byrne (@Jenni_Byrne) December 18, 2019

Des positions que Jean Charest ne pourrait pas renier, en effet. Sans compter le nuage noir de l’UPAC qui continue de planer au-dessus de sa tête et du Parti libéral du Québec concernant les années où il en était le chef. « Charest ne pourrait jamais attaquer Trudeau sur son éthique, jamais », m’a d’ailleurs lancé un conservateur.

La course à la direction du Parti conservateur n’est pas encore officiellement lancée, mais elle le sera sous peu, puisque les députés font pression sur la direction du parti pour que le chef soit élu par les membres au plus tard en juin prochain.

Une telle course favoriserait les gros noms, soit les politiciens avec une bonne notoriété et un grand réseau de contacts. Les candidatures secondaires ou celles qui auraient besoin de vendre des dizaines de milliers de cartes de membres en quelques mois pour espérer l’emporter partiraient avec une longueur de retard.

C’est dans ce contexte que s’articule la réflexion de Jean Charest, Gérard Deltell et Michael Fortier.

Gérard Deltell, député de Saint-Laurent, reçoit beaucoup d’appels depuis quelques jours. Et pas seulement du Québec. Gérard Deltell a développé un vaste réseau de contacts depuis quatre ans, notamment dans l’Ouest, en utilisant son rôle de co-porte-parole en matière de finances pour aller prononcer des discours ailleurs au pays.

Il avait appuyé Erin O’Toole en 2017, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci, puisqu’il juge son français déficient.

Gérard Deltell est populaire au sein du caucus et ses penchants pro-pétrole, pro-pipeline et pro-ressources naturelles le rendent aimable aux yeux de la base du parti.

Pourtant, s’il se lance, mes sources affirment qu’il souhaite bonifier les positions du parti en matière d’environnement et de lutte aux changements climatiques. Le mot « virage » serait trop fort, me dit-on, mais faire « avancer » le parti vers une plate-forme plus musclée serait dans ses plans s’il fait le saut.

Évidemment, Gérard Deltell n’étant pas un conservateur moral, les enjeux de l’avortement et des mariages gais, notamment, seraient enterrés.

Au-delà de cette évidence, que veut offrir Gérard Deltell aux Canadiens? Car le prochain leader conservateur ne sera pas que chef de l’opposition officielle, mais un premier ministre en attente. Quelle sera sa vision pour le pays? C’est ce à quoi il réfléchit présentement, dit-on. Une fois cela fait, il sondera ses appuis et ses chances de l’emporter, puisque Gérard Deltell n’ira pas en figurant. On me dit que la décision de Jean Charest ne pèsera pas dans la balance de son choix.

C’est différent pour Michael Fortier, un progressiste-conservateur comme Jean Charest, qui aurait plus à perdre d’un retour de l’ancien premier ministre.

Le téléphone de ce banquier, ancien ministre et ex-sénateur sous Stephen Harper, sonne plus qu’à l’accoutumée depuis quelques jours. Celui qui est également commentateur politique doit reconnecter avec le parti, car il n’a pas fréquenté les cercles conservateurs depuis son départ en 2008, il y a une décennie.

Le père de six enfants fait de l’argent dans le secteur privé — il est vice-président du conseil de RBC Marchés des Capitaux — et il n’a pas de temps à perdre. S’il plonge, c’est pour gagner. Il a déjà fait un tour de piste en 1998, lorsqu’il a terminé dernier dans la course à la direction du Parti progressiste-conservateur avec 4 % des voix, et il ne refera pas une simple parade.

Michael Fortier n’a pas la langue dans sa poche. Il souhaite « brasser la cage » de son parti s’il se lance dans la course. La droite religieuse, très peu pour lui. C’est un progressiste social et un conservateur fiscal. L’environnement? À fond la caisse. Michael Fortier est un partisan du prix sur les émissions de carbone, que ce soit une taxe ou un marché d’échange de crédits.

Des positions difficiles à faire accepter dans certains milieux conservateurs. Pour bien des membres en Alberta et en Saskatchewan, on déteste autant la tarification du carbone que les déficits, ce qui n’est pas peu dire. Même dans l’establishment du parti qui a passé une grande partie de sa vie dans l’indicatif régional 613 d’Ottawa, la pilule pourrait être difficile à avaler. C’est également vrai pour Jean Charest sur ce front, lui qui a imposé une tarification du carbone au Québec lorsqu’il était premier ministre.

D’après mes informations, Michael Fortier ne va pas tergiverser longtemps. Il annoncera ses intentions à la mi-janvier. La décision de Jean Charest pèsera lourd dans son cas.

Puis, au Québec, il faut ajouter l’homme de l’extérieur, l’outsider, Bryan Brulotte.

Cet homme d’affaires de 55 ans a déjà confirmé ses intentions dans les derniers jours. Il est à la tête de l’entreprise de placement de personnel et d’experts-conseils Max Sys. Une entreprise de 1600 employés qui possède 15 bureaux à travers le pays et dont le chiffre d’affaires frôle les 100 millions de dollars, selon Bryan Brulotte. Le siège social de MaxSys est à Ottawa.

Bryan Brulotte n’est pas techniquement québécois, puisqu’il est né à Kingston en Ontario, alors que son père, un militaire né à Trois-Rivières, était affecté à cette base. Sa mère est originaire de Coaticook, en Estrie. Bryan Brulotte a passé sa jeunesse à se déplacer d’une base militaire à l’autre, mais il a longtemps été au Québec. Il est parfaitement bilingue. En français, il a un léger accent anglais.

Il fréquente le Parti conservateur depuis longtemps, ayant été été chef de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics Paul Dick dans l’éphémère gouvernement de Kim Campbell en 1993.

…

Il est acquis que le député Alain Rayes ne plongera pas dans la course.

Peu importe à qui l’on parle au sein du parti au Québec, le nom d’Alain Rayes surgit. Non pas comme candidat potentiel — son anglais et son réseau hors Québec sont trop faibles — mais plutôt comme le joueur incontournable dans la province. « Il est un super organisateur. Il connait tout le monde. Il sera le king maker du Québec », m’a dit une source bien placée au PCC.

L’homme fort du Québec pour les conservateurs a imposé trois conditions à son appui éventuel : bilinguisme, compréhension du Québec et de sa réalité, la fin des tergiversations sur les enjeux moraux comme l’avortement et le mariage homosexuel.

…

Tous les conservateurs à qui j’ai parlé souhaitent un chef bilingue. Ça semble la première condition, même pour la vaste majorité des anglophones au parti, sachant que le Québec est incontournable pour revenir au pouvoir.

Or, qu’est-ce que le bilinguisme politique? À quel point un candidat doit-il être fonctionnel en français pour être considéré comme un aspirant sérieux?

Est-ce que Rona Ambrose, l’ancienne ministre sous Stephen Harper et chef par intérim du parti entre 2015 et 2017, est bilingue? Ça dépend à qui l’on parle. Bien des conservateurs la voient dans leur soupe, mais au Québec, les sceptiques sont nombreux.

Des députés m’ont affirmé qu’à l’époque où elle assumait l’intérim du parti, elle apprenait ses phrases par cœur et ne parlait qu’en anglais aux francophones du caucus. Pourrait-elle faire un débat des chefs en français ou tirer son épingle du jeu à Tout le monde en parle ? « Non », tranche un élu.

A-t-elle suivi des cours de français depuis deux ans, comme les rumeurs le laissent entendre? Il faudra attendre sa première entrevue en français, si entrevue il y a, pour juger. Elle n’a pas encore pris la décision de plonger dans la course.

Peter MacKay est-il bilingue ou seulement fonctionnel? Lorsqu’il était ministre de la Défense, son équipe écrivait en phonétique la portion de ses discours en français afin de l’aider à prononcer correctement les mots.

La rumeur veut qu’il pratique son français depuis qu’il a quitté la politique, notamment en parlant dans cette langue avec sa conjointe, Nazanin Afshin-Jam, avec qui il est marié depuis 2012 et qui parle français. Militante pour le droit des femmes, ancienne Miss Monde Canada 2003, elle est née en Iran, mais a fui Téhéran avec sa famille à la suite de la Révolution islamique en 1979 et s’est établie à North Vancouver, en Colombie-Britannique.

Que ce soit sur le plan du bilinguisme ou de l’expérience, la candidature de Jean Charest changerait complètement la dynamique de cette course qui n’est pas encore commencée.