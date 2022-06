La bonne étoile de François Legault

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, de porte-parole, de rédacteur de discours et de directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est directeur chez TACT et s’exprime quotidiennement comme analyste politique à QUB radio.

C’est particulier à écrire après deux ans de pandémie, mais François Legault est un politicien chanceux dans sa malchance d’avoir eu à gouverner pendant l’une des plus importantes crises de l’histoire.

Déjà, à quelques mois d’élections qui devraient se transformer en triomphe selon les pronostics actuels, il a eu la possibilité d’adopter une pièce législative dont le camp nationaliste rêve depuis des années : un renforcement de la loi 101. Surtout, il a pu étirer la sauce sur quasiment deux ans et a su mettre ses adversaires dans l’embarras. Il n’a rien eu à faire pour que le Parti libéral tergiverse pendant des mois, jusqu’à voir deux formations naître de sa cuisse gauche. Idem pour le Parti québécois, qui a poussé la myopie politique jusqu’à voter contre le projet de loi 96.

Sondage après sondage, sa cote de popularité ne faiblit pas. Quand on compare le taux de satisfaction à son égard à un an du déclenchement des élections avec ceux de ses trois prédécesseurs, c’en est presque indécent. Pour mémoire, Jean Charest était à 39 % en 2006, Pauline Marois à 34 % en 2013 et Philippe Couillard à 31 % en 2017. François Legault était, en octobre 2021, à… 65 %.

Il a réussi à maintenir la conversation autour de sujets qui plaisent à son électorat : culture, fierté, langue, fierté, santé, fierté. Et soudain, sans rien demander, il reçoit un énorme coup de main de son meilleur ennemi, Justin Trudeau, qui décide de ramener un autre dossier sur lequel François Legault a tout à gagner : la laïcité. C’en est presque trop facile.

Vraiment, le premier ministre est un politicien chanceux.

Politiquement, la CAQ n’a pas eu un mandat très difficile. Elle a commencé à exercer le pouvoir avec des marges de manœuvre financières impressionnantes et les Québécois se sont entichés de leur nouveau premier ministre et de son gouvernement, qui déposait rapidement des projets de loi promis en campagne et réagissait promptement aux drames, comme celui de la petite fille de Granby. Puis, au moment où la lune de miel s’estompait peu à peu, la pandémie est arrivée pour ajouter son grain de sel à ces quatre années qui furent, on doit l’avouer, hors normes.

Sur le plan de la politique partisane, toutes les formations représentées à l’Assemblée nationale ont changé de chef depuis 2018, laissant beaucoup d’espace au premier ministre. Ces nouveaux leaders ont eu une période d’adaptation plus ou moins longue au Salon bleu et vivront leur première campagne électorale en 2022.

Ce fut donc plutôt facile à l’Assemblée nationale. Par contre, administrativement parlant, ce fut plus ardu, pour différentes raisons. D’abord, la majorité des ministères n’étaient pas préparés à vivre le changement de rythme imposé par le gouvernement Legault, qui affichait une grande volonté de réformes. Puis, quand la pandémie a éclaté, en mars 2020, de nombreux visages se sont allongés. Les hauts fonctionnaires ont dû faire des miracles pour composer avec les départs en congé de maladie ou les demandes de nouvelles affectations. On ne l’avouera probablement jamais, mais le gouvernement du Québec a souvent tutoyé la limite de ses capacités.

Il faut le comprendre : tout était à faire et les manuels d’instructions étaient soit vieux, soit inexistants.

À lire aussi 100 sièges pour la CAQ ?

Il n’en demeure pas moins que la pandémie, après le choc initial, a été une occasion de revoir les façons de faire à peu près partout. Le Conseil des ministres a une compréhension beaucoup plus fine des enjeux, mais il dispose aussi de ministères qui ont fait de grands pas vers la reddition de comptes et la transparence, poussés par la crise sanitaire.

Nombreux sont ceux, ministère de la Santé en tête, qui publient fréquemment des données pour que tous puissent connaître l’état d’avancement de telle ou telle réforme, ou le déploiement sur le terrain d’un programme ou d’une volonté politique.

François Legault voit donc les astres s’aligner pour lui. Parce qu’il l’a voulu ou par contingence médiatique ou politique, ses sujets favoris occupent l’avant-scène. Il a fait des gains sur la langue et la laïcité. La « machine » administrative semble davantage à sa main qu’elle ne l’a été pour les récents premiers ministres.

Reste à savoir ce qu’il désire faire de son « capital politique » et de sa capacité d’agir, surtout dans un contexte où les relations avec Ottawa se tendent. Beaucoup aimeraient savoir à quoi il pense en se rasant.