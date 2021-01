La campagne de vaccination, un problème de pays riches

Ça joue du coude entre pays pour obtenir le plus grand nombre de doses de vaccins possibles, alors que la deuxième vague de la pandémie affecte durement la plupart des nations. Ici comme ailleurs, les critiques fusent sur la lenteur de la campagne de vaccination ou les retards dans l’approvisionnement. Les gouvernements se chamaillent entre eux, les citoyens se posent des questions, les experts délibèrent sur la meilleure stratégie…

Des accrochages inévitables, étant donné l’importance de la vaccination pour sortir du bourbier sanitaire dans lequel la planète est enfoncée. Or, je prends quelques minutes de votre temps pour remettre nos problèmes canadiens et québécois en perspective. Ce débat, aussi prévisible et important soit-il, demeure un problème de pays riches.

Le gouvernement Trudeau est sur la sellette depuis plusieurs jours parce que Pfizer a dû ralentir la cadence de ses livraisons au Canada pour agrandir son usine de Puurs, en Belgique, afin de pouvoir augmenter le rythme de production du précieux produit. L’entreprise affirme qu’elle sera néanmoins en mesure de livrer toutes les doses attendues d’ici la fin du mois de mars.

Santé Canada n’a approuvé que deux vaccins jusqu’à maintenant : celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna. Le choix est donc limité. Ceux d’AstraZeneca-Oxford et de Johnson & Johnson sont également en processus accéléré d’évaluation et pourraient être approuvés dans les prochaines semaines. Tous les pays s’arrachent ces vaccins. Ce n’est pas tant une question d’argent et de contrats que de quantité disponible — il faut quand même que les entreprises les produisent !

Un « nationalisme du vaccin » s’installe. Les États-Unis refusent de partager les vaccins mis en fioles sur son territoire, même si le gouvernement canadien pourrait presque aller chercher les doses « en bicycle » de l’autre côté de la frontière, comme l’a dit le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Je sais d’ailleurs de source sûre qu’il y a des discussions entre le gouvernement Trudeau et l’administration Biden sur la possibilité que le Canada s’approvisionne aux États-Unis si Pfizer et Moderna ne sont plus en mesure de répondre à la demande avec leurs installations européennes.

L’Union européenne a causé une petite frayeur au Canada cette semaine en annonçant qu’elle allait examiner les endroits où sont exportés les vaccins produits sur son territoire. La Commission européenne se fait mettre de la pression par les pays membres et leurs citoyens, puisque les nations européennes sont loin de la tête des pays qui ont le plus vacciné leur population — alors que leur ancien ami, la Grande-Bretagne, juste à côté, vaccine à vitesse grand V. Gênant. (Voir l’excellent récit de notre collaboratrice à Londres, Yasmine Mehdi, sur le sujet.)

Heureusement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rassuré Justin Trudeau lors d’une conversation mercredi midi : le Canada continuera de recevoir ses doses comme prévu.

Le Québec et le reste du Canada ont été parmi les premiers endroits dans le monde à entamer leur campagne de vaccination, à la mi-décembre, et ce, même si nous ne produisons aucun vaccin de type ARN messager sur notre territoire. Un tour de force. Le Canada a longtemps [relatif… pendant quelques semaines?] été parmi les cinq pays qui vaccinaient le plus. Le ralentissement temporaire de la production de Pfizer et le début de la campagne de vaccination de certains grands pays ont fait chuter le Canada au classement, mais il figure encore parmi les endroits les plus chanceux de la planète — au 15e rang pour le nombre de doses administrées en date du 28 janvier.

Car oui, on a tendance à l’oublier, mais nous sommes chanceux de voir plus vivement que bien d’autres pays la proverbiale lumière au bout du tunnel.

Jusqu’à présent, 86 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le monde. De ce nombre, 93 % l’ont été par seulement 15 pays, dont le Canada ! Les petits génies en mathématiques auront compris que cela signifie que les 179 pays restant à l’ONU se partagent un maigre 7 % des doses…

Le podium composé des États-Unis, de la Chine et de la Grande-Bretagne se partage les deux tiers des doses mondiales.



Selon le décompte de l’Université d’Oxford, qui suit les chiffres de la pandémie et de la vaccination de près, le Canada avait administré un peu moins d’un million de doses en date du 28 janvier, tout juste derrière la Russie et la France — évidemment, les chiffres peuvent légèrement fluctuer en raison de l’heure de la mise à jour dans chaque pays, mais on a tout de même un portrait global qui tient la route.

Les provinces canadiennes ont administré plus de doses que la Suisse et la Belgique combinées, les deux endroits où sont produits les vaccins de Pfizer et de Moderna que reçoit le Canada…

Si on fait l’exercice en tenant compte de la taille des populations, le Canada occupe le 19e rang, à 2,41 doses par 100 habitants. La tête du classement est occupée par Israël, avec l’astronomique rapport de 52,6 doses par 100 habitants ! Malgré tout, le pays est en confinement, incapable de maîtriser son épidémie — précisons qu’il faut un certain temps avant que les vaccins commencent à faire effet, de 14 à 21 jours après l’inoculation.

Un mouchoir de poche sépare le 14e et le 20e pays en ce 28 janvier. Le classement fluctue tous les jours en fonction de l’opération de vaccination de chaque territoire. Encore une fois, le Canada arrive devant la Suisse et la Belgique, dont les gouvernements peuvent littéralement aller chercher leurs doses à pied ou en autobus de la ville, pour reprendre la métaphore du chef du Bloc.

Au fur et à mesure que de nouveaux vaccins seront approuvés au Canada, et ailleurs dans le monde, la pression va diminuer. En vertu des contrats signés, le Canada a le portefeuille de vaccins le plus diversifié de la planète — près de 10 doses par personne de sept entreprises différentes.

L’annonce dans les dernières heures de l’entreprise Novavax, selon laquelle son vaccin serait efficace à 89 % — 96 % contre la souche initiale et 86 % contre le variant apparu au Royaume-Uni —, est une bonne nouvelle, puisque le Canada en a réservé 76 millions de doses.

Avec l’accélération de la production de Pfizer et de Moderna, ainsi que l’ajout de nouveaux vaccins dans les prochaines semaines, le nombre de doses ne devrait plus être source de préoccupation au Canada à partir d’avril, soit dans deux mois. Ça peut paraître long, mais avoir réussi à concevoir autant de vaccins en si peu de temps demeure une prouesse scientifique.

S’il y a un sentiment que la pandémie a testé depuis 10 mois, c’est bien notre patience. La campagne de vaccination ne fait pas exception. Mais il est bon de prendre un pas de recul pour se rappeler que cette impatience et les tiraillements qui s’en suivent demeurent des problèmes que la vaste majorité des pays souhaiteraient avoir. En attendant, ces nations nous regardent avec envie. Au milieu du malheur, n’oublions pas notre chance : la cavalerie est arrivée, et d’autres renforts s’en viennent.

