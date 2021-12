La CAQ avance sur tous les terrains

À l’aube d’une année électorale, non seulement la Coalition Avenir Québec (CAQ) de François Legault trône en tête des intentions de vote, mais son avance sur chacun des autres partis ne s’est pas estompée depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Le plus récent sondage de la maison Léger, publié la semaine dernière par les médias de Québecor, montre que l’automne mouvementé vécu par le gouvernement n’a eu aucun effet apparent sur l’électorat québécois. Ainsi, la CAQ récolte 46 % des intentions de vote (le parti avait obtenu 37 % des suffrages lors des élections générales de 2018). Cette domination est d’autant plus imposante que la CAQ reçoit l’appui de 52 % des électeurs francophones, une avance monstrueuse de 36 points sur son plus proche rival dans cette tranche de la population, le Parti québécois (PQ).







Le Parti libéral du Québec (PLQ) vient en deuxième place au niveau national, loin derrière la CAQ, avec seulement 20 % des intentions de vote, soit cinq points sous son résultat historiquement bas de 2018. Auprès des francophones, c’est l’hécatombe : seulement 9 % des répondants identifiés à cet électorat appuient le PLQ de Dominique Anglade. Si la cheffe libérale espère que le virage vert et plus progressiste du parti effectué lors du récent congrès inversera la tendance, le risque de perdre certains électeurs plus âgés avec une telle plateforme ne sera pas sans conséquence. Selon ce sondage Léger, le PLQ se trouve 33 points sous la CAQ auprès des électeurs de 55 ans et plus (54 % pour la CAQ, 21 % pour le PLQ).

Québec solidaire (QS), avec 13 % des intentions de vote, se situe lui aussi sous son résultat du dernier scrutin (il avait récolté 16 % des suffrages en 2018). Ni la visibilité supplémentaire de Gabriel Nadeau-Dubois à l’Assemblée nationale, à titre de chef parlementaire, ni le récent congrès du parti ne semblent avoir fait bouger l’aiguille en faveur de la formation de gauche. De plus, les données de Léger portent à croire que QS possède le moins de potentiel de croissance : 59 % des répondants affirment qu’il est impossible qu’ils se tournent vers QS aux prochaines élections, contre 55 % pour le PLQ et 57 % pour le PQ. Les porte-paroles de Québec solidaire prétendent peut-être qu’ils sont la réelle opposition officielle à Québec, mais le parti n’affiche aucune progression mesurable depuis les élections de 2018.

À lire aussi Si j’étais conseiller de François Legault…

Le sondage Léger évalue les appuis au Parti québécois aussi à 13 %, à égalité avec QS. Toutefois, le PQ est quatrième dans la région métropolitaine et loin derrière la CAQ dans la Capitale-Nationale et en région. Or, sans une certaine concentration de son vote (comme c’est le cas pour QS dans les quartiers centraux de Montréal), le PQ pourrait essuyer d’importantes pertes de sièges l’an prochain si les chiffres actuels demeurent stables. Notons cependant que Léger était sur le terrain avant le congrès péquiste de samedi dernier, où le parti a présenté un nouveau logo et les grandes lignes de sa plateforme pour 2022.

Quant au Parti conservateur (PCQ) d’Éric Duhaime, ses quelques percées dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (15 % dans la région métropolitaine de Québec, selon Léger) souffrent toutes de la domination de la CAQ dans ce coin de pays. Le dernier sondage Léger mesure les appuis au PCQ à 5 % dans la province, une baisse de trois points depuis octobre.

Nous ajoutons donc ce sondage à la projection québécoise Qc125. Si un scrutin avait lieu cette semaine, la CAQ serait favorite pour remporter pas moins de 97 des 125 sièges à l’Assemblée nationale (soit 23 de plus qu’en 2018).





Les deux grands perdants de cette projection sont les formations politiques qui ont dirigé le Québec en alternance pendant un demi-siècle. Le PLQ perdrait 14 sièges par rapport à 2018. À l’exception de Pontiac en Outaouais, toutes les circonscriptions projetées favorables au PLQ se trouvent à Montréal et à Laval. Autrement dit, le PLQ pourrait être chassé du Québec francophone.

Le Parti québécois perdrait 7 des 10 sièges gagnés en 2018. Les trois circonscriptions les plus susceptibles de demeurer dans le giron du PQ sont Matane-Matapédia, Joliette et Gaspé.

À moins d’un mouvement important du vote dans la métropole au cours de la prochaine année, les circonscriptions montréalaises de Québec solidaire ne devraient pas changer de couleur. Toutefois, la montée de la CAQ sur l’île depuis 2018 (particulièrement aux dépens du PQ) pourrait freiner les espoirs de QS d’enregistrer des gains à Montréal.







Les projections permettent à la CAQ d’espérer faire mieux tant sur l’île de Montréal qu’à Laval. À Montréal, outre Pointe-aux-Trembles et Bourget où elle a gagné en 2018, les circonscriptions d’Anjou–Louis-Riel, Verdun, Maurice-Richard et Marquette pourraient être en jeu pour la formation de François Legault. À Laval, alors que le PLQ avait remporté cinq des six circonscriptions en 2018, la CAQ pourrait arracher des sièges à la formation de Dominique Anglade — toutes sauf Chomedey sont présentement favorables à la CAQ (dont plusieurs courses serrées à prévoir).

Hors de Montréal, deux des quatre circonscriptions de Québec solidaire sont présentement projetées favorables à la CAQ, soit Jean-Lesage (à Québec) et Rouyn-Noranda—Témiscamingue. Les deux autres, Sherbrooke et Taschereau, sont des circonscriptions pivots entre la CAQ et QS.







* * *

Pour voir les détails de cette projection québécoise, visitez la page de Qc125. Pour la liste complète des 125 circonscriptions, consultez cette page ou cliquez sur les liens régionaux suivants :