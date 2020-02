La CAQ toujours aux commandes, selon les derniers sondages

Un sondage Léger publié dans les pages du Journal de Montréal vendredi nous indique que la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault trône toujours confortablement au sommet des intentions de vote des Québécois 16 mois après sa victoire éclatante du 1er octobre 2018. Le sondage a été réalisé du 13 au 15 janvier 2020 auprès d’un panel internet de 1202 potentiels électeurs québécois.

Avec une opposition toujours ébranlée depuis la dernière élection, la CAQ récolterait 42 % des intentions de vote selon ce sondage, près de 20 points devant le Parti libéral du Québec (23 %), dont les appuis sont plus que jamais concentrés à Montréal.

De son côté, le Parti québécois (PQ) se maintient à 19 %, soit légèrement au-dessus de son résultat de 2018. Quant à Québec solidaire (QS), il n’obtient que 11 % des intentions de vote et semble incapable de progresser depuis son résultat record de la dernière élection (QS avait récolté 16 % des suffrages en 2018).

Auprès de l’électorat francophone, la CAQ domine ses rivaux avec l’appui d’un électeur sur deux. Le PQ, toujours sans chef permanent, se trouve au deuxième rang avec 22 %. Le PLQ et QS sont loin derrière.

Nous ajoutons ce sondage au modèle électoral Qc125. Évidemment, comme nous sommes loin de l’élection de 2022, les données se font rares et donc l’incertitude des résultats est importante. Les chiffres présentés ici ne constituent en rien une prédiction de la prochaine élection, mais bien une représentation générale du portrait politique actuel selon les données disponibles. Les détails de la méthodologie se trouvent sur cette page. La liste des sondages d’intentions de vote au Québec se trouve ici.

Voici la projection du vote populaire Qc125 du 2 février 2020 :



Les pourcentages indiqués sur le graphique ci-dessus sont les moyennes pondérées de la projection du vote. Les barres colorées représentent les intervalles de confiance de 95 %.

Comme mentionné plus haut, la Coalition avenir Québec est toujours seule en tête de peloton. Selon les projections, elle domine les régions importantes du grand 450 et de la Capitale-Nationale. D’ailleurs, selon le sondage Léger publié vendredi, la CAQ reçoit l’appui de 55 % des électeurs de la grande région de Québec — 40 points (!!) devant ses rivaux. À l’exception du « village gaulois » de Taschereau (Catherine Dorion, QS), la CAQ balayerait sans doute l’entièreté de Québec et Chaudière-Appalaches sans beaucoup d’opposition.

Voici la projection de sièges Qc125 :

Les libéraux parviendraient probablement à sauver une forte majorité de leurs bastions montréalais, mais quelques sièges lavallois remportés par le PLQ en 2018 pourraient aussi basculer du côté de la CAQ avec de tels chiffres. La course à la chefferie actuelle du PLQ, peu mouvementée jusqu’à présent, arrivera-t-elle à relancer le parti ? Cela reste à voir, mais la pente demeure très abrupte pour l’instant. Les membres du PLQ choisiront leur nouveau chef au mois de mai.

Pour le Parti québécois, il semble que l’hémorragie des années Lisée soit terminée. Même sans chef permanent, le PQ peut compter sur une base d’électeurs certes moins nombreuse que jadis, mais tout de même fidèle. La mauvaise nouvelle ? Le PQ ne peut espérer reprendre les comtés perdus en 2018 si la CAQ demeure à son niveau actuel.

Finalement, pour Québec solidaire, la projection actuelle ne prévoit aucun gain. Avec ces derniers chiffres, QS conserverait sans doute ses circonscriptions montréalaises et le comté de Taschereau à Québec. Toutefois, Sherbrooke, Rouyn-Noranda–Témiscamingue et Jean-Lesage, tous remportés par QS avec des marges modestes en 2018, pourraient potentiellement tomber aux mains de la CAQ.

Pour la liste des projections des 125 circonscriptions de l’Assemblée nationale, visitez cette page. La projection québécoise sera mise à jour chaque dimanche lorsque de nouvelles données seront disponibles.