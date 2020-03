Selon un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid, une forte majorité de Canadiens sont maintenant convaincus que l’épidémie actuelle de COVID-19 est une menace sérieuse pour notre société. Que ce changement de perception soit causé par les conférences de presse quotidiennes du premier ministre Trudeau ou des premiers ministres provinciaux, par la couverture médiatique en continu ou par des expériences personnelles récentes, la proportion de Canadiens inquiets de la pandémie a grimpé en flèche au cours des dernières semaines.

Considérez le graphique suivant. Au début février, alors que le Canada ne comptait qu’une poignée d’infections confirmées, seulement 3 Canadiens sur 10 affirmaient que la COVID-19 était une menace sérieuse pour le Canada, tandis que 7 sur 10 croyaient plutôt que la menace était exagérée.

Six semaines plus tard, maintenant que nous dénombrons plus de 3 400 infections confirmées au pays (en date de ce matin, voir les chiffres de l’Université Johns Hopkins), près de 9 Canadiens sur 10 estiment que la menace est sérieuse. La forte propagation du virus chez nos voisins au sud de la frontière (près de 70 000 infections confirmées, un total qui a littéralement décuplé depuis jeudi dernier) a aussi sans doute à voir avec ce changement abrupt de perception.

Nous notons également une augmentation marquée de la satisfaction de la gestion de crise des gouvernements provinciaux au Canada. Il y a trois semaines à peine, la moitié des Canadiens approuvaient les actions de leurs gouvernements provinciaux respectifs (au Québec, cette proportion était de 60 %). Selon les derniers chiffres d’Angus Reid, 79 % des Canadiens sont désormais satisfaits, y compris 93 % (!) des Québécois.

Pour ce qui est de la gestion du gouvernement fédéral, environ les deux tiers (64 %) des Canadiens affirment que celui-ci gère bien la crise actuelle, une hausse de 15 points depuis le début mars. Même au Québec, la cote du gouvernement fédéral (49 %) se maintient, même si elle se trouve toujours sous la moyenne canadienne.

Cette perception de la gestion du gouvernement fédéral commence même à transcender les lignes partisanes. Il y a deux semaines, une majorité d’électeurs conservateurs désapprouvaient la gestion du fédéral. Selon les derniers chiffres d’Angus Reid, les électeurs du PCC sont maintenant beaucoup plus nuancés : 46 % croient que les libéraux gèrent bien la crise. La moyenne canadienne est de 64 %.

Nous suivons de près l’évolution du nombre d’infections confirmées au pays. Si les Canadiens respectent les directives gouvernementales avec rigueur, nous devrions observer un certain ralentissement de la propagation du virus à partir du début avril., les chiffres du Canada semblent suivre une croissance quotidienne d’environ 29 % (voir graphique ci-dessous). À ce rythme, le nombre d’infections doublerait tous les trois jours.





Au Québec, l’arrivée massive des résultats de tests lundi a fait bondir la courbe de croissance. Encore une fois, nous saurons dans la prochaine semaine si les directives gouvernementales de confinement aideront à ralentir la propagation du virus dans la province.

Soyez prudents, chers lecteurs et lectrices. Aplatissons cette courbe.

Le rapport complet du sondage d’Angus Reid peut être consulté sur cette page.

