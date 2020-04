La COVID-19 n’est pas sexiste et ne fait pas d’âgisme

Plus tôt cette semaine, Statistique Canada a publié ses premières données préliminaires à propos de la propagation de la COVID-19 au Canada. Bien que StatCan n’a pas encore répertorié l’entièreté des infections rapportées de façon quotidienne par les provinces, il est possible, avec cet échantillon de plus de 3 000 cas, de constater quelques observations intéressantes sur la propagation de la COVID-19 au Canada.

1- Exception faite des moins de 20 ans, le coronavirus ne discrimine pas selon l’âge

Données : Statistique Canada

Voici une comparaison entre les groupes d’âge de la population selon les données du dernier recensement canadien (colonnes noires) et le poids de chaque groupe d’âge dans l’ensemble des infections confirmées au Canada (colonnes bleues).

Comme vous pouvez le constater, chaque tranche d’âge (outre celle des moins de 20 ans) est touchée plus ou moins proportionnellement au Canada. Par exemple : les 20 à 39 ans constituent 26 % de la population canadienne et 27 % des cas d’infections confirmés jusqu’à maintenant ; les 50 à 59 ans forment 15 % de la population canadienne et 18 % des infections.

Certes, nous remarquons au Canada et dans d’autres pays que le taux de mortalité est beaucoup plus imposant chez les citoyens plus âgés, mais il serait faux d’affirmer que les jeunes adultes ont des taux d’infections moins élevés ou qu’ils sont « moins à risque » que les personnes âgées.

Pour les adultes, le virus ne discrimine pas selon l’âge.

2- Jusqu’à maintenant, le coronavirus ne semble pas discriminer selon le sexe

Toujours selon les données du recensement, les femmes forment environ 51 % de la population canadienne. Près de 48 % des cas rapportés sont des femmes, et 51 % des hommes. Cette différence est-elle statistiquement significative ?

Au premier coup d’oeil, la réponse est non. Néanmoins, au cours des prochains mois, lorsque des données plus étoffées (et nombreuses) selon le sexe et les tranches d’âge seront disponibles, nous pourrons tirer des conclusions plus définitives. Jusqu’à maintenant du moins, il semble bien que le coronavirus affecte les Canadiennes et les Canadiens de façon proportionnelle.

3- Au Canada, plus de 60 % des cas proviendraient de transmission communautaire

Nous savons que cette épidémie-devenue-pandémie est apparue dans la métropole chinoise de Wuhan. Puisque les données préliminaires de StatCan indiquent que près de 63 % des cas répertoriés au Canada n’étaient pas en lien avec un voyage à l’étranger, on peut déduire qu’une majorité de Canadiens auraient été infectés par transmission communautaire :

Données : Statistique Canada

En contraste, 37 % des infections au Canada toucheraient des personnes ayant été en contact avec un cas lié au voyage ou qui ont elles-mêmes voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 jours précédant l’apparition de la maladie.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, le Canada aurait maintenant atteint le seuil de 10 000 infections confirmées. Au moment d’écrire ces lignes, nous recensons plus de 980 000 infections sur la planète et nous devrions franchir la barre du million d’infections plus tard aujourd’hui.

Le Québec, parmi les meneurs au Canada en nombre de tests effectués par habitant, compte près de la moitié des cas confirmés au Canada. Toutefois, il est fort possible que les chiffres ailleurs au Canada soient sous-estimés, car l’Ontario, la province populeuse du Canada, se classe 10e sur 10 provinces quant au nombre de tests effectués par habitant.

Soyez prudents, chers lecteurs et lectrices. Aidez à freiner cette propagation et restez chez vous si vous le pouvez.

