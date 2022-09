La crise de l’habitation s’en vient

Beaucoup de propriétaires qui ont reçu leur rôle d’évaluation foncière dans les derniers jours ont sursauté. La valeur de leur propriété a littéralement explosé. À Montréal, elle a grimpé de 32,4 % en moyenne, et la Ville prévient que la hausse de l’impôt foncier pourrait dépasser 5 %, inflation oblige.

Quel est le lien avec la campagne électorale ? D’abord, partout au Québec, les hausses de l’impôt foncier gonfleront la facture de l’inflation. Et ce, autant pour les propriétaires que pour les locataires, puisque ceux qui possèdent des immeubles locatifs refileront inévitablement une partie de la somme en augmentant les loyers.

D’ailleurs, la nouvelle évaluation foncière s’appuie sur la valeur des propriétés au 1er juillet 2021. La proposition de Québec solidaire (QS) d’imposer les « ultrariches » est basée sur les données de Statistique Canada de 2019. On peut raisonnablement penser qu’avec l’appréciation de la valeur des propriétés, c’est plus que 5 % des contribuables qui auront un actif net dépassant un million de dollars.

Voilà pour le pot. Sauf qu’il est rempli de fleurs. Gabriel Nadeau-Dubois a raison d’insister sur le fait que le logement est le poste de dépenses le plus important du budget des ménages. Un toit sur la tête, c’est la base. Et c’est précisément là que QS s’est le mieux positionné.

Le Québec a pourtant fait de grands pas, selon de nouvelles données de Statistique Canada publiées mercredi. Quelque 16,1 % des Québécois dépensent plus de 30 % de leurs revenus pour le logement (loyer ou hypothèque + services publics de base). C’est beaucoup certes, mais beaucoup moins qu’en 2016, soit une diminution de près de cinq points de pourcentage (21 %).

Et c’est nettement plus bas qu’ailleurs au Canada. De fait, le Québec est la province qui a le plus faible taux de « besoins impérieux » en matière de logement (6 %), c’est-à-dire de ménages qui ont un logement inabordable, de taille non convenable ou de qualité inadéquate. Et c’est notamment grâce aux aides gouvernementales pendant la pandémie de COVID-19.

Mais ça ne saurait durer. Les locations sont en hausse au pays, tandis que le taux de propriété est en baisse, parce que la location est devenue un marché très profitable.

D’ailleurs, les frais mensuels pour se loger ont augmenté près de deux fois plus rapidement pour les locataires (17,6 %) que pour les propriétaires (9,5 %) de 2016 à 2021. Et c’est particulièrement le cas dans les grandes villes.

Si la crise du logement est moins réelle à l’heure actuelle, la situation risque d’être très différente dans quatre ans.

L’engagement de QS de combattre les « rénovictions », méthode par laquelle des propriétaires entreprennent de coûteuses rénovations afin de pouvoir hausser artificiellement les loyers, est salutaire. Mais la crise ne sévira pas seulement chez les locataires : les propriétaires qui devront renouveler leur hypothèque à des taux quatre ou cinq fois plus élevés dans les prochaines années seront pris à la gorge. Et ils le savent. La hausse marquée des taux d’intérêt vient tempérer le marché, mais elle créera inévitablement des détresses financières chez les propriétaires.

C’est sur ce terrain que QS joue le mieux. La régulation du marché (limitation de la commission des courtiers immobiliers, divulgation des montants des offres d’achat, obligation de procéder à une inspection préachat, garantie légale obligatoire) répond à la perception que la loi de la jungle règne actuellement.

Idem pour l’idée d’un Fonds antispéculation d’un milliard de dollars (un outil adossé aux marchés financiers chez QS, ça vaut la peine de le souligner) pour acheter des terrains et des immeubles et les revendre aux citoyens à des prix abordables.

À l’inverse, les autres partis se limitent à des engagements qui viennent conforter un marché déjà exorbitant. La Coalition Avenir Québec, qui n’a pas de promesse précise en matière de logement, mise sur une hausse du crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

Le Parti libéral veut éliminer les droits de mutation, la fameuse « taxe de Bienvenue », pour les premiers acheteurs, et bonifier le Régime d’accession à la propriété (RAP) à 50 000 dollars. Quelle utilité, puisque Ottawa a déjà créé son CELIAPP, nettement plus avantageux ?

Le Parti conservateur est encore plus sélectif, promettant d’abolir les droits de mutation pour les familles ayant au moins deux enfants mineurs lors de l’achat d’une nouvelle maison, un bénéfice possible une seule fois. Et le Parti québécois n’a rien de particulier dans sa plateforme.

Le logement n’est peut-être pas l’enjeu le plus visible de cette campagne. Mais il sera vraisemblablement incontournable dans quatre ans.

