La crise du logement devient un enjeu partisan

La crise de l’habitation s’accentue au Canada et crée beaucoup de mécontentement dans la population. Pas surprenant alors que l’arène politique se soit saisie du débat en cours et en fasse un enjeu désormais très partisan.

Mais pour les Canadiens, qui parmi le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités, la Banque du Canada, les institutions financières et l’entreprise privée mériterait le plus le bonnet d’âne ? Le plus récent sondage de la maison Pallas Data (dont nous avons publié la première partie lundi) le leur a demandé. Et une pluralité de Canadiens montrent du doigt Ottawa.

Mais pas tous les Canadiens toutefois : la couleur de leur obédience politique teinte beaucoup leur analyse de la situation. Ce qui pourrait faire monter l’animosité dans le débat national sur ce thème.

Et pour cause, puisque la Société canadienne d’hypothèques et de logement estime que plus de 5 millions de logements et maisons doivent être construits au pays d’ici 2030 pour éviter une flambée du marché. Selon La Presse Canadienne, le « rythme actuel de construction ne permettrait de construire que 2,3 millions de logements d’ici là ».

L’humeur des électeurs pourrait donc se détériorer si les différents paliers de gouvernement ne parviennent pas à relever le défi de l’accessibilité du logement, car la question se glisse régulièrement au sommet de leurs préoccupations. Dans la dernière mise à jour du sondage en continu de Nanos Research, l’inflation, l’économie et le coût du logement représentent trois des cinq priorités des électeurs. Ce sujet n’est donc pas près de s’estomper.

Regardons d’abord les résultats globaux du sondage Pallas Data. À la question : « Selon vous, qui est le plus responsable de la crise du logement au Canada ? », une pluralité de Canadiens (37 %) l’imputent d’abord au gouvernement fédéral. Un répondant sur cinq (19 %) estime plutôt que ce sont les gouvernements provinciaux qui sont coupables.

La Banque du Canada (et la hausse des taux d’intérêt) vient loin derrière avec 9 %, alors que les administrations municipales et les politiques hypothécaires des banques obtiennent 7 % chacune. Finalement, 4 % des répondants attribuent la crise aux entrepreneurs.

Les Québécois semblent s’en prendre moins au fédéral. Ils jugent plus sévèrement le gouvernement de François Legault. Ils sont 30 % à d’abord montrer du doigt le gouvernement du Québec, contre 20 % le gouvernement du Canada. Les municipalités reçoivent leur lot de critiques avec 13 % des répondants. Les Québécois sont les seuls au pays à d’abord imputer la responsabilité de la crise du logement à leur gouvernement provincial.

Au début du mois, le premier ministre Trudeau avait souligné en conférence de presse que le logement n’était pas principalement la responsabilité du gouvernement fédéral, précisant que les politiques en matière de logement relevaient davantage des provinces (et des municipalités, qui elles-mêmes sont des créations des provinces). Même si des experts constitutionnels ont affirmé que la déclaration de Justin Trudeau sur ce partage des compétences était techniquement correcte, elle a tout de même attiré les foudres des partis d’opposition — en particulier du chef conservateur Pierre Poilievre, qui a accusé le premier ministre de se défiler sur la question.

Et cette réaction correspond au positionnement politique des répondants au sondage. Alors que seulement 13 % des électeurs libéraux et 24 % des électeurs néo-démocrates montrent du doigt d’abord le gouvernement fédéral, ce n’est pas moins des deux tiers des partisans conservateurs qui jettent le blâme sur le gouvernement de Justin Trudeau. De toute évidence, les attaques répétées du chef conservateur sur la gestion du logement par les libéraux ont trouvé écho auprès de cette tranche de l’électorat.

De plus, alors que le tiers des électeurs libéraux et le quart des électeurs néo-démocrates accusent d’abord les gouvernements provinciaux, une fraction minime des conservateurs, 5 %, pensent de même.

Ce sondage de la maison Pallas Data a été effectué les 16 et 17 août 2023 et a recueilli les réponses de 1 021 adultes canadiens. L’enquête a été réalisée au moyen d’entretiens téléphoniques automatisés (lignes fixes et cellulaires). L’échantillon a été pondéré en fonction de l’âge, du sexe et du lieu de résidence des répondants conformément aux données du recensement canadien de 2021. Vous trouverez la deuxième partie du rapport de ce sondage ici.