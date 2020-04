La danse du déconfinement

Lors d’un récent balado pour le New York Times, le journaliste scientifique Donald G. McNeil, un spécialiste des épidémies, a emprunté l’expression d’un confrère du site Medium et illustré ainsi la gestion des restrictions gouvernementales pour juguler la pandémie : « le coup de marteau et la danse » (The Hammer and the Dance).

D’abord, le coup de marteau : on ferme les écoles, les commerces, les lieux publics, on confine chez elle une fraction importante de la population. Ensuite, la danse : on reprend graduellement la valse, d’abord avec quelques pas prudents, puis on accélère avec délicatesse le rythme — tout en sachant que l’orchestre pourrait s’arrêter à tout moment si la situation devait dégénérer à nouveau.

Puis, on répète jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement antiviral soit distribué. Le coup de marteau et la danse.

Bien qu’elle n’ait pas été sans heurt, l’étape du marteau fut la plus simple à gérer pour les divers paliers de gouvernement. En contraste, la danse sera immensément plus complexe à diriger et plus controversée. Tout au long du déconfinement, l’harmonie entre les diverses visions pourrait être quasi impossible à atteindre. Et au moindre faux pas, chaque camp pourrait déclarer « je vous l’avais dit ! »