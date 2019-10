La désinformation la plus efficace est aussi la plus facile à produire

Pas besoin d’être un maître de Photoshop pour réussir à tromper les gens. Pour détourner une photo, il suffit de savoir à qui l’adresser… et de choisir le bon moment. C’est ainsi que le scandale des blackfaces de Justin Trudeau a contribué à la diffusion de deux fausses histoires, destinées à deux auditoires complètement différents.

Une photo s’attaque à Trudeau…

Une publication Facebook datant de 2018 a refait surface dans les derniers jours. Le message, partagé 3 300 fois, accuse le premier ministre d’avoir tourné en ridicule l’usage d’un fauteuil roulant. La photo qui accompagne le texte a été prise devant le Parlement et montre Justin Trudeau, tout sourire, assis dans un fauteuil roulant et tenant un ballon de volleyball.

« Rendre amusante une promenade en fauteuil roulant, une geste qui en dit long sur le sinistre de ce personnage . Pour démontrer à quel point il peut être complètement déconnecté de ce que peuvent vivre certains-es, citoyens-es de ce pays, il ne pouvait faire mieux », dénonce un internaute dans une publication publique.

Le message date de septembre 2018, mais est ressorti dans les derniers jours, un peu après que les photos du premier ministre en blackface eurent refait surface. Il a notamment recommencé à recevoir de l’attention quand un internaute l’a partagé sur la page Facebook Yellow Vests Canada, dont les membres sont catégoriquement anti libéraux.

Ce scénario est faux, mais la photo est authentique.

Le cliché a été saisi en mai 2010 par le photographe Steve Gerecke du Ottawa Citizen, à l’occasion du « Chair-Leader », une activité organisée par l’Association canadienne des paraplégiques. Ministres, députés et membres des médias étaient alors invités à passer la journée en chaise roulante pour « mieux comprendre les limitations de leurs usagers ».

Voici une autre photo, prise la même journée :

Les participants ont rencontré des athlètes et équipes sportives paraplégiques pour l’occasion, ce qui explique le ballon de volleyball que tient le premier ministre.

… et une autre à Harper

La pratique n’est pas exclusive aux partisans de la droite politique. Les opposants au Parti conservateur du Canada (PCC) se sont aussi servis du scandale pour dépoussiérer des archives.

Près de 6 000 personnes ont partagé cette photo de l’ancien premier ministre canadien Stephen Harper, publiée sur Facebook en plein scandale. La même image a aussi été publiée à quelques reprises sur Twitter, accusant l’ancien ministre conservateur de racisme ou d’avoir fait un yellowface.

« Le yellowface est-t-il différent du blackface ? » écrit une internaute sur Twitter.

« Pourquoi est-ce que personne ne dénonce Harper, tout souriant, dans sa coiffe autochtone et sa peinture de guerre ? », se plaint une autre.

Encore une fois, bien que la photo soit vraie, ce scénario est erroné.

Comme le note la journaliste Kaleigh Rogers de la CBC, Stephen Harper n’a pas porté un costume offensant : il prenait part à une cérémonie. En 2011, l’ancien chef d’État a été nommé chef honoraire par la Tribu des Blood de l’Alberta. Pendant la cérémonie, on lui a peint le visage et remis une coiffe de plumes d’aigles.

Quelqu’un qui ne suivait pas la politique en 2011 (ou qui n’a pas une mémoire infaillible) pourrait facilement croire à la version avancée par ces publications.

Désinformation facile et dangereuse

Les deux images, et les faux scénarios qui les accompagnent, sont encore abondamment partagées sur les réseaux sociaux et devraient continuer à circuler jusqu’au scrutin. On devrait les voir réapparaître au moment opportun, peut-être lors de la prochaine bourde de Justin Trudeau. Ou peut-être lorsqu’un autre scandale d’appropriation culturelle fera les manchettes.

Ce type de désinformation est plutôt difficile à détecter, puisqu’au premier coup d’oeil, rien ne cloche. Il est aussi extrêmement facile et rapide à produire. Pas besoin de logiciel pour sortir une image de son contexte.

Les images détournées fonctionnent particulièrement bien en temps de scandale, de crise ou de conflit. Des périodes lors desquelles les gens ont tendance à se diviser en deux camps : les pour et les contre. Ces deux camps, très polarisés, sont beaucoup plus susceptibles de partager une fausse information qui fait leur affaire.

Alors quand un scandale d’envergure internationale touche l’homme politique le plus haut placé au Canada, la désinformation coule à flots.

Les personnes qui se donneront la peine de chercher l’origine des images détournées ne font de toute manière pas partie de l’auditoire visé par ces publications.

On chercher à creuser dans les marges, à polariser davantage ceux qui le sont déjà, à discréditer sans trop d’efforts une personnalité publique, à influencer les discussions. À semer le doute.

Et disons qu’en pleine campagne électorale, le terreau est particulièrement fertile.