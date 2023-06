La grande répétition avant les élections générales

Cette circonscription (ainsi que ses moutures précédentes) située au cœur de Montréal vote fidèlement pour un candidat du Parti libéral du Canada (PLC) depuis plus d’un demi-siècle. En fait, la dernière fois que ce secteur de Montréal a élu un député qui n’était pas sous la bannière libérale, John Diefenbaker était premier ministre du Canada. Ce fut même l’une des rares régions du Québec à résister à la vague orange de Jack Layton qui a déferlé sur le Québec en 2011 ; le NPD avait remporté 59 des 75 sièges québécois.

Lors des trois dernières élections dans NDG–Westmount (2015, 2019, 2021), l’ancien ministre et astronaute n’a jamais obtenu moins de 53 % des voix, et il a gagné chaque fois avec des avances confortables de plus de 30 points sur son plus proche rival (le NPD à trois reprises).

Les électeurs de cette circonscription présentent une importante diversité culturelle et linguistique, avec seulement 29 % de la population dont le français est la langue maternelle, et 44 % l’anglais, selon les données du recensement de 2021.

La candidate libérale sera Anna Gainey, qui a occupé les fonctions de conseillère politique pour le ministère de la Défense nationale ainsi que de présidente du PLC (pour les amateurs de hockey : oui, c’est la fille de Bob). Il serait étonnant que le PLC échappe cette circonscription.

Anna Gainey affrontera le chef adjoint du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneault. Le défi sera de taille : en 2021, le PVC n’avait obtenu que 4 % des suffrages dans cette circonscription.