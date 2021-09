La leçon d’humilité

François Legault n’a économisé aucun effet de toge pour prévenir les Québécois du « danger » posé par trois partis « centralisateurs » dont la vision représenterait une forme de « menace » pour le Québec. Il a mis tout son poids politique — celui de « chef de la nation québécoise » — pour faire obstacle à l’élection de Justin Trudeau. Ce fut sans effet… mais ce ne sera peut-être pas sans répercussions pour lui.

Il y a dans les résultats de lundi une leçon d’humilité pour le premier ministre du Québec. Si populaire soit-il, ses préoccupations ne sont pas nécessairement celles de l’ensemble de la population.

Ses priorités — obtenir plus de pouvoirs pour le Québec — ont certainement été prises en compte par les électeurs. Mais ceux-ci ont également mis dans la balance des sujets qu’il avait évacués dans ses sorties de campagne : l’environnement, la culture, le contrôle des armes d’assaut, etc.

Le résultat net des courses, c’est que la carte électorale fédérale du Québec n’a pas changé de couleur lundi. L’équilibre des forces reste le même. Ce qui signifie notamment que François Legault devra encore traiter avec Justin Trudeau… et qu’il aura à travailler fort s’il veut que l’ambiance soit bonne à la table des futures négociations entre les deux capitales. Le dossier sur le dessus de la pile de François Legault — l’augmentation des transferts en santé, sans condition — promet ainsi quelques échanges corsés.

En commentant les résultats des élections, mardi, François Legault a assuré que les deux hommes étaient « capables de travailler ensemble » malgré leurs différends. On ne sait d’ailleurs pas si c’est pour amadouer Trudeau-le-progressiste que le chef de la CAQ s’est autoqualifié de représentant de la « gauche efficace », mais bon.

Sur le fond, il ne « regrette pas d’avoir défendu notre nation, nos compétences, nos valeurs, notre langue, notre autonomie. C’est la responsabilité première d’un premier ministre du Québec. »

Après avoir mentionné qu’il n’allait pas « jouer à l’analyste et dire les forces et les faiblesses de chaque parti [fédéral] » (ce qu’il a fait en campagne…), François Legault s’est tout de même permis d’analyser le vote de lundi.

Selon lui, il faut donc retenir que « le Québec est incontournable pour un parti qui veut un gouvernement majoritaire ». Ça n’a pas été le cas en 2011 (ni durant les années Chrétien), sauf que c’est vrai depuis 2015. Mais il a aussi souligné qu’« une majorité [51 %] de Québécois a voté bleu », soit conservateur ou bloquiste — deux partis favorables à ses demandes…

Les partis d’opposition voient évidemment les choses d’un œil un peu plus critique. François Legault a ainsi été le « grand perdant » des élections fédérales, ont soutenu en chœur Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon. « Le rapport de force du Québec en a pris un coup », pense notamment la cheffe libérale. Difficile de la contredire là-dessus… à moins de s’arrêter au fait qu’il y a encore un gouvernement minoritaire à Ottawa.

Les autres aussi

Cela dit, il y a également dans les résultats de lundi une leçon d’humilité pour chacun des cinq chefs fédéraux. Surtout pour Justin Trudeau, mais pas seulement.

Il aura donc fallu 37 jours de campagne — et une attente s’étirant jusqu’à 1 h 20 du matin mardi — pour que le chef libéral réalise l’évidence. « Je vous ai entendus, a-t-il dit dans son allocution de victoire à l’hôtel Reine Elizabeth de Montréal. Ça ne vous tente plus qu’on parle de politique ou d’élections. Vous voulez qu’on se concentre sur le travail qu’on a à faire pour vous. »

C’est en effet l’un des sens à donner à cette soirée électorale qui a célébré le statu quo. Mais si Justin Trudeau avait « entendu » — ou écouté — ce que disait la population plus tôt cet été, il aurait pu épargner aux Canadiens des élections et une dépense de 612 millions de leurs dollars.

Le copier-coller des résultats en dit long sur l’utilité de l’exercice à ce moment précis, et dans ce contexte précis. « On a envie de dire : tout ça pour ça ? » analysait Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, au milieu de la nuit, en reprenant la formule la plus employée des derniers jours.

Au rassemblement des libéraux à Montréal, l’ambiance était essentiellement… journalistique lundi soir. COVID-19 oblige, la salle était réservée aux médias, au personnel politique et à quelques partisans-militants. Pour les libéraux, l’heure n’était évidemment pas aux grandes réjouissances. Après tout, la seule raison de déclencher des élections en pleine quatrième vague tenait à la volonté d’aller chercher un gouvernement majoritaire. Et là-dessus, l’échec est clair.

Mais il y avait aussi une sorte de soulagement dans l’air. Si les élections s’étaient tenues il y a deux semaines, Erin O’Toole serait probablement premier ministre. À tout prendre, un deuxième gouvernement minoritaire — avec essentiellement les mêmes rapports de force que ceux exercés depuis deux ans — apparaît aujourd’hui aux yeux des libéraux comme un prix de consolation pas trop mal. Après tout, ils sont au pouvoir et décideront du programme législatif. À eux, au final, de faire fonctionner le Parlement le plus longtemps possible.

N’empêche que le leadership de Justin Trudeau sort écorché de cette campagne. Les questions sur son avenir ne vont pas manquer. La marque Trudeau n’a plus l’effet qu’elle avait en 2015 — les conservateurs ont encore remporté le vote populaire.

La seule consolation qu’il peut tirer de tout cela est probablement le fait que des constats semblables s’appliquent aux autres chefs.

La tentative de recentrage du Parti conservateur par Erin O’Toole n’aura ainsi eu aucun effet concret… sauf, peut-être, un recul de 15 points en Alberta. Son « contrat » proposé aux Québécois ? Aucune réaction. Rappelons qu’Andrew Scheer a été poussé à la porte pour moins que ça.

De même, la campagne enthousiaste de Jagmeet Singh et son discours axé sur la dénonciation des « ultrariches » laissent le Nouveau Parti démocratique dans une position identique, au Québec et ailleurs. Stagnation.

Yves-François Blanchet avait pour sa part évoqué en début de campagne le souhait d’aller chercher 40 circonscriptions. À l’entendre, le Bloc allait aussi effacer la dernière circonscription orange de la province (détenue par Alexandre Boulerice). Or, selon les résultats connus mardi, le Bloc aura peut-être deux députés de plus (34), mais ses appuis n’ont pas bougé d’un iota. Quant à Alexandre Boulerice, il a remporté une victoire sans appel.

En ce qui concerne Annamie Paul, la leçon est sans équivoque. La défaite dans sa circonscription et le recul majeur des appuis aux Verts (trois fois moins de votes qu’en 2019) ne lui permettront probablement pas de demeurer en poste.

Peut-être tout cela calmera-t-il les ardeurs électorales des uns et des autres ? Et que ce nouveau gouvernement minoritaire pourra vivre plus longtemps que les 18 à 24 mois habituels ?