La modération a bien meilleur goût avec la disposition de dérogation

Yan Plante est vice-président à l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

Le débat sur l’utilisation de la disposition de dérogation par les provinces a des racines profondes, qui nous ramènent… à la Nuit des longs couteaux de 1981.

C’est en effet lors du rapatriement de la Constitution et de l’instauration de la Charte canadienne des droits et libertés que plusieurs provinces ont exigé du premier ministre Pierre Elliott Trudeau — et obtenu ce compromis — l’ajout d’une disposition leur permettant de se soustraire à l’application de certains articles de la Charte.

Les provinces souhaitaient éviter de se retrouver dans un pays gouverné par des juges, où les Parlements perdraient de leur pouvoir. Sans ce compromis, il n’y avait pas de Charte, et tout le grand projet de Pierre Elliott Trudeau tombait à l’eau. L’ancien premier ministre avait bien compris le dilemme, et avait fini par céder.

Pour certains observateurs, l’utilisation de la disposition doit se faire après qu’un tribunal eut invalidé une loi en tout ou en partie. Pour d’autres, il est tout à fait acceptable de l’évoquer dès l’adoption d’une loi, donc avant même le test des tribunaux, surtout s’il y a déjà eu de la jurisprudence.

C’est la méthode qu’a choisie François Legault pour ses lois sur la laïcité et la langue française. Et c’est cet emploi préventif qui dérange particulièrement Justin Trudeau.

Au cours des derniers jours, le premier ministre fédéral a en effet souligné qu’il songeait à faire un renvoi à la Cour suprême pour mieux encadrer l’utilisation de la disposition, aussi appelée « clause nonobstant ». Justin Trudeau a manifestement en tête les lois du gouvernement Legault, mais également les récentes tentatives de l’Ontario d’invoquer cette disposition pour réduire la taille du conseil municipal de Toronto en 2018, ou encore pour interdire le droit de grève dans le secteur de l’éducation l’an dernier. Cela sans compter les nouvelles approches de l’Alberta et de la Saskatchewan qui souhaitent désormais ignorer autant que possible les lois fédérales qui ne font pas leur affaire…

Aux yeux du Québec, la prérogative d’utiliser la disposition de dérogation touche au moins trois principes. D’abord, le Québec n’a jamais signé la Constitution canadienne. Ensuite, la possibilité de se soustraire à certains articles de la Charte peut être considérée comme essentielle par le gouvernement du Québec, pour protéger l’identité de la nation québécoise sur le continent nord-américain.

Troisième élément important, la « clause nonobstant » fait partie intégrante de la Charte, au même titre que tous les autres articles.

Mais aux yeux d’Ottawa, la protection des lois fédérales est un devoir quasi patriotique. Certes, les conservateurs ont tendance à avoir une attitude décentralisatrice envers les provinces, alors que les libéraux croient davantage en la centralisation. Reste qu’il y a beaucoup de similitudes entre les deux partis dès lors que la défense des lois canadiennes est au cœur du débat. Dans pareil cas, une pression énorme se fera sentir sur le gouvernement d’Ottawa — et elle arrivera de partout. Elle sera d’autant plus forte sur ceux qui viennent de la province d’où origine la contestation.

C’était patent dans la cause qui opposait la Loi sur la clarté référendaire, votée à Ottawa, qui encadre toute démarche sécessionniste depuis le dernier référendum sur l’indépendance du Québec, et sa contrepartie québécoise, la loi 99. La première dit que pour qu’une province puisse quitter le cadre fédéral canadien, elle doit poser une question claire et obtenir une réponse claire des électeurs. L’autre affirme que le Québec est libre de choisir son régime politique et son statut juridique par un vote démocratique de 50 % + 1.

Cette dernière a été contestée dès 2001 par un citoyen et militant pour les droits des anglophones, Keith Anderson. L’affaire a traîné jusqu’en 2013, alors que j’étais le chef de cabinet d’un ministre fédéral des Affaires intergouvernementales. Les avocats de M. Henderson demandaient que le gouvernement du Canada intervienne dans la cause, puisqu’il avait intérêt, selon eux, à venir défendre la loi canadienne — celle sur la clarté.

Dans un cas comme celui-là, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires intergouvernementales soumettent leurs recommandations au premier ministre pour la prise de décision ultime.

La pression était énorme sur nos épaules. Les interventions répétées de députés de tous les partis — sauf le Bloc, évidemment —, les innombrables notes de service et rencontres avec les fonctionnaires (y compris des juristes), les questions des journalistes, les commentaires des analystes et des experts dans les médias… Ça n’arrêtait pas !

L’écrasante majorité des acteurs de l’écosystème politique canadien mettaient de la pression sur le gouvernement Harper pour qu’il intervienne dans la cause, puisqu’il était de son devoir fondamental de défendre les lois du Canada. Si Ottawa ne se tenait pas debout pour défendre ses lois, qui alors le ferait ?

Notre gouvernement s’en est finalement mêlé en tentant de faire le moins de tapage politique possible. Seuls des arguments de nature strictement juridique, à propos de la préséance constitutionnelle de la loi canadienne sur la loi québécoise, ont été présentés. Ça a été insuffisant pour éviter la colère de l’Assemblée nationale du Québec et de nombreux commentateurs québécois.

J’imagine la pression que le gouvernement Trudeau doit subir présentement pour qu’il intervienne devant les tribunaux contre la loi québécoise sur la laïcité de l’État. En effet, le multiculturalisme canadien force les partis politiques fédéraux à être très sensibles au droit fondamental de la liberté de religion prévu par la Charte. De nombreux Canadiens ont eux-mêmes quitté un pays où l’on ostracisait les individus selon leurs croyances. Ces gens s’attendent à ce que le gouvernement fédéral défende ce droit.

Les gouvernements provinciaux peuvent se servir en toute légitimité de la disposition de dérogation, que ce soit avant ou après le test des tribunaux. Cette disposition fait partie de la Constitution canadienne et elle assure un certain équilibre entre les trois pouvoirs de notre régime démocratique — le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

En même temps, les femmes et les hommes qui nous gouvernent doivent éviter de succomber à la tentation d’en exagérer l’utilisation : après tout, la disposition permet de suspendre des droits fondamentaux pour des cycles potentiels et renouvelables de cinq ans.

Se soustraire à la Charte ne peut pas non plus devenir une coutume, sinon pourquoi en avoir une ? Donc, autant je ne veux pas d’une société gouvernée par des juges, autant je souhaite que la disposition ne soit employée que lorsque c’est vraiment nécessaire.

Aussi explosif le débat actuel soit-il, il contribue à ce que nos gouvernements y pensent à deux fois avant de sortir l’artillerie lourde. Ce pourrait être bénéfique d’obtenir l’avis de la Cour suprême pour préciser l’utilisation de la disposition de dérogation de manière préventive, mais cela entre en contradiction avec l’esprit initial. Cette disposition de la Charte évite d’avoir une société gouvernée par des juges. Il serait donc paradoxal de demander aujourd’hui à ces mêmes juges comment les provinces devraient s’en servir…

À nos élus de l’utiliser avec modération, et ça aura bien meilleur goût.