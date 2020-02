La notoriété de Guy Nantel le propulse loin devant ses rivaux

L’humoriste Guy Nantel a annoncé qu’il se lançait dans la course à la chefferie du Parti québécois la semaine dernière et, le moins que le puisse dire, c’est que son entrée en politique a été remarquée. C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage de la maison Léger pour le compte du Journal de Montréal publié ce jeudi matin.

À la question « Qui ferait le meilleur chef du Parti québécois? », voici les résultats des électeurs péquistes :

Loin devant ses rivaux, Guy Nantel recueille l’appui de 38% des répondants péquistes, laissant le député actuel de Jonquière Sylvain Gaudreault avec seulement 16% des répondants. Paul St-Pierre Plamondon, candidat péquiste battu dans Prévost en 2018 et qui avait terminé quatrième lors de la course au PQ en 2016 (derrière Jean-François Lisée, Alexandre Cloutier et Martine Ouellet), ne récolte que 5% d’appui. L’historien Frédéric Bastien ferme la marche avec 4%.

Toutefois, il est important de souligner que ces chiffres contiennent une incertitude appréciable. L’échantillon total du sondage est de 1017 répondants et donc, selon les moyennes actuelles des intentions de vote, cela signifie que l’échantillon d’électeurs péquistes doit être d’environ 150 à 180 répondants (les intentions de vote et les tailles des sous-échantillons n’ont pas été indiquées dans l’article du JdM). Avec un tel échantillon, s’il était de nature probabiliste, la marge d’erreur serait d’environ ±8%, 19 fois sur 20. Néanmoins, l’avance de Guy Nantel dépasse largement ce haut nivaux d’incertitude.

La notoriété de l’humoriste ainsi que sa grande popularité sur les réseaux sociaux (sa page Facebook réunit près de 80 000 abonnés) font assurément gonfler les chiffres de ce sondage. Sera-t-il capable de conserver cette avance lorsque les échanges entre candidats et les débats sur les choix des politiques du PQ seront mis à l’avant-plan? Cela reste à voir. Un haut niveau de notoriété peut être un couteau à double tranchant: assurément, M. Nantel sera la cible préférée de ses rivaux au cours des prochains mois.

Loin du PQ, du côté du Parti libéral du Québec, la course entre Dominique Anglade (députée actuelle de Saint-Henri-Sainte-Anne) et Alexandre Cusson ne semble pas soulever les passions. Selon ce sondage, seulement 23% des électeurs libéraux appuient Mme Anglade contre un maigre 10 % pour M. Cusson. Les deux tiers (68%) des répondants libéraux ne savent pas qui devait mener le parti aux prochaines élections. (L’échantillon des électeurs libéraux de ce sondage devrait avoisiner 200 à 230 répondants, avec une incertitude théorique de ±6%.)

Les projections québécoises seront mis à jour dès que les détails du sondage seront publiés.