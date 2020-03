La politique à l’heure de la pandémie…

La politique, avec un p minuscule, fait beaucoup relâche depuis que la pandémie a rattrapé le Canada. C’est particulièrement le cas au Québec, où la gestion de crise du premier ministre François Legault a fait l’unanimité ou presque depuis le début.

Il faut dire que le premier ministre actuel du Québec jouissait déjà d’une cote d’approbation enviable par rapport à ses homologues des autres provinces. Son électorat était davantage disposé à lui faire confiance que celui de l’Ontarien Doug Ford, par exemple, lequel pâtissait dans les intentions de vote depuis des mois.

Il n’y a pas, dans les archives des gouvernements, de manuel d’instruction pour gérer un défi de l’ampleur de la pandémie actuelle. Ce manuel, les premiers ministres d’Ottawa et des provinces l’écrivent une page à la fois, au fil des décisions inédites qui s’imposent d’une semaine à l’autre.

Parmi les premiers ministres provinciaux, celui du Québec s’est imposé comme le chef de file. Ses décisions ont souvent fait école ailleurs au Canada. Aux yeux de la classe politique canadienne, le premier ministre du Québec est devenu — avec raison — le mètre étalon de la communication efficace en temps de crise.

Pour certains, la force de François Legault fait la preuve de la faiblesse de Justin Trudeau. Sur le plan des communications, le premier ministre québécois est indubitablement plus performant que son vis-à-vis fédéral. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. Mais, en somme, la comparaison entre les deux premiers ministres est boiteuse dans la mesure où elle s’appuie sur une réelle confusion des rôles.

Il est nettement plus simple de fermer des écoles ou même des entreprises que de fermer la frontière canado-américaine à la libre circulation des personnes tout en maintenant des liens commerciaux essentiels entre les deux pays. Et ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie que le président Donald Trump est devenu un modèle de cohérence, bien au contraire.

Le casse-tête logistique qui consiste à répondre — du jour au lendemain — à une demande pour l’assurance-emploi multipliée par 10 constitue un défi sans précédent pour une machine fédérale dont la lourdeur est une marque de commerce en temps normal.

Non, le filet de sécurité sociale canadien n’a pas été conçu en prévision d’un ralentissement de l’activité économique aussi important que celui auquel on assiste en raison de la pandémie. Pour autant, en pleine tempête, les gouvernements disposent-ils vraiment du temps nécessaire et des ressources requises pour le remettre sur le métier ?

En fait, ce que François Legault démontre surtout au fil de sa gestion de crise, c’est le mérite d’un modèle fédératif qui permet aux provinces de faire des gestes qui collent à la réalité de chacune et de s’inspirer les unes des autres. On a vu le même effet d’entraînement à l’œuvre entre des grandes villes comme Montréal et Toronto.

Contrairement à ce qu’on observe aux États-Unis, il n’y a pas entre les divers ordres de gouvernement au Canada ou même entre les principaux partis de discordances fondamentales quant à la façon de gérer la pandémie. Sur le fond, les provinces et Ottawa sont sur la même longueur d’onde. Leurs violons sont plus que moins accordés.

Cela dit, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer, après coup, d’évaluer la pertinence des décisions des uns et des autres. Surtout que, lorsqu’ils en auront fini avec la pandémie, les gouvernements vont devoir s’atteler à réparer ses immenses dégâts collatéraux. Il n’y a pas d’arc-en-ciel au bout du tunnel de la COVID-19.

Ainsi, il y aura — peut-être plus tôt que tard dans le contexte minoritaire actuel — des élections fédérales. On peut déjà prévoir que l’enjeu clé consistera à déterminer lequel des chefs en présence est le plus apte à gérer la suite des choses et à aider le Canada à redresser son économie et ses finances publiques.

Les deux partis d’opposition fédéraux qui aspirent au pouvoir — c’est-à-dire le Parti conservateur et le NPD — ont intérêt à se préparer en conséquence. C’est particulièrement vrai dans le cas du Parti conservateur.

Jusqu’à présent, les principaux aspirants à la succession d’Andrew Scheer se sont surtout distingués dans le rôle de gérants d’estrade. Si les conservateurs aspirent vraiment à remplacer les libéraux aux commandes dans un avenir rapproché, ils vont devoir trouver mieux à proposer aux Canadiens que des réquisitoires contre Justin Trudeau.

