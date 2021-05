La réforme Jolin-Barrette assure-t-elle des gains linguistiques ?

Depuis le temps qu’on en parlait, le ministre Simon Jolin-Barrette a enfin déposé, la semaine dernière, une nouvelle mouture de la Charte de la langue française, surnommée la loi 101. Il s’agit d’une réforme ambitieuse. La nouvelle loi, baptisée « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français », modifie 26 lois différentes en éducation et en immigration, bien sûr le Code civil, et jusqu’à la publicité des entreprises, l’enseignement supérieur et le statut des municipalités.

La chose était nécessaire, car la vieille loi 101 avait fait son temps. Promulguée en 1977, cette vaste expérience d’ingénierie sociale, qui visait la francisation du marché du travail, de la population et des immigrants, n’avait jamais fait l’objet d’une réécriture sérieuse, alors que la société avait beaucoup évolué. En 1977, personne n’avait prévu que le Québec accueillerait 50 000 immigrants par an. Ni que l’exode de la communauté anglophone s’estomperait et que les Anglo-Québécois apprendraient en grand nombre le français. Ni que les cégeps et les universités anglophones auraient un tel succès de recrutement auprès de la clientèle francophone. Ni que les villes bilingues se peupleraient de francophones.

La transformation la plus importante de la réforme m’apparaît administrative. En plus de créer un ministère de la Langue française au même titre que l’Environnement, l’Éducation ou la Santé, on instituera un poste de commissaire indépendant. Jusqu’ici, c’était l’Office québécois de la langue française (OQLF) qui contrôlait ses propres activités. Désormais, il y aura un commissaire qui non seulement revisitera le travail de l’OQLF, mais supervisera tout le champ d’application de la nouvelle loi.

Dans cette veine, le gouvernement annonce aussi sa volonté de mieux mesurer ce qui se passe par l’intermédiaire de l’Institut de la statistique, qui verra son rôle renforcé. En entrevue à Radio-Canada, le ministre a souligné que la donnée critique pour les prochaines années serait le « taux de substitution des immigrants vers le français ». Il y a 50 ans, seulement 20 % des nouveaux immigrants optaient pour le français. Ce taux est actuellement de 54 %, ce qui est un demi-succès, car il faudrait atteindre 80 %, compte tenu de l’importance de l’immigration massive dans la société. Cela nécessitera assurément 30 ans d’efforts, mais on n’y arrivera jamais si la mesure est mal prise.

Le ministre propose des solutions ingénieuses à un certain nombre de questions épineuses. Par exemple, le statut des 93 villes « bilingues ». Selon le nouveau cadre, celles dont moins de 50 % de la population est de langue maternelle anglaise deviendront automatiquement francophones… sauf si leur conseil municipal vote une résolution maintenant le statut bilingue. En d’autres termes, la bataille se jouera aux conseils municipaux après chaque recensement.

Du côté des cégeps anglophones, qui reçoivent 17 % des inscriptions, soit le double de la population de langue maternelle anglaise, le gouvernement entend plafonner cette proportion et limitera la croissance du nombre de places à la part de la population ayant le droit de fréquenter l’école anglaise. Les cégeps anglophones devront également prioriser l’admission de la clientèle issue des établissements de langue anglaise.

En matière d’immigration, le gouvernement crée enfin un guichet unique, appelé Francisation Québec, qui gérera toute la formation et toute la francisation, tant dans les entreprises que chez les immigrants. Fait nouveau : cette francisation sera étendue aux non-immigrants. Dans le système actuel, un anglophone ou un immigrant présent au Québec depuis 20 ans et qui souhaiterait apprendre le français ne peut profiter de la formation offerte dans le cadre de la francisation. La nouvelle loi va régler cette absurdité.

La mouture de Jolin-Barrette réparera une autre grosse aberration en appuyant sur « l’exemplarité de l’État ». Une des faiblesses de l’appareil d’aménagement linguistique est l’indolence des élus et des fonctionnaires. Depuis 20 ans, la loi québécoise voulait que le gouvernement communique avec les entreprises et les organismes uniquement en français. Or, cette disposition n’était pas appliquée, ce que la nouvelle loi va corriger. De même, on nous annonce que l’on exigera des fonctionnaires qu’ils se conforment à la lettre et à l’esprit de la loi, au sujet de laquelle ils sont peu ou mal informés. Sur ce plan, le rôle de surveillance du nouveau commissaire à la langue française permettra de pointer tout ce qui cloche dans l’administration québécoise.

Les nouvelles querelles

La réforme promet quelques belles bagarres en donnant du grain à moudre aux constitutionnalistes de tout poil. Ainsi, un chapitre de la nouvelle loi vise à modifier la Loi constitutionnelle de 1867 pour y faire inscrire que le Québec forme une nation et que le français est la langue officielle du Québec de même que la langue commune de la nation québécoise. Comme cela concerne le Parlement fédéral, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y aura certainement débat.

À mon avis, le gros sujet de querelle des prochaines années aura trait aux exigences de bilinguisme pour les fonctionnaires, les juges et les employés du secteur privé. Le gouvernement pourra agir sur ses propres fonctionnaires en ce sens, mais il y aura sûrement des contestations quant à la qualité des services en anglais — et la définition des ayants droit.

Le ministre a aussi signalé son intention d’intervenir auprès des entreprises ayant des exigences de bilinguisme à l’embauche. Il veut créer divers mécanismes de plainte, mais je vois mal comment de telles dispositions produiront des résultats. Après tout, le Québec consent des efforts colossaux pour encourager l’acquisition d’une langue seconde, à tel point que les Québécois atteignent un taux de bilinguisme record de 50 %. Je n’ai jamais vraiment compris comment on allait parvenir à convaincre les entreprises, qui valorisent le bilinguisme autant que la population, à ne pas donner une prime au bilinguisme lors de l’embauche.

Il est à prévoir qu’on entendra aussi à nouveau la complainte des entreprises et des chambres de commerce. Les dispositions de la loi seront étendues aux entreprises de 25 à 49 employés. Les grandes entreprises, elles, se verront imposer de nouvelles contraintes d’affichage, puisque le gouvernement voudra exiger la prédominance du français même dans le cas des marques de commerce. À mon avis, l’intervention de l’État est justifiée, car les statistiques montrent que l’autorégulation ne produit pas les résultats escomptés, mais ça va ruer dans les brancards.

Les critiques les plus vives touchent le recours à la disposition de dérogation, comme le ministre l’avait fait il y a deux ans pour la Loi sur la laïcité de l’État (projet de loi 21). La critique me paraît étrange concernant les lois linguistiques, car c’est justement sur cet aspect que ce recours est le plus solide, selon moi. Il faut de bonnes raisons pour déroger aux jugements des tribunaux. La logique de cette dérogation est que dans certaines circonstances, l’intérêt collectif doit primer les droits individuels. Une menace constante plane sur le français même là où il est majoritaire. Il s’agit d’un problème objectif, démontrable par des données scientifiques, ce qui justifie le recours à la disposition de dérogation et qui la légitime sur le plan moral.

Ce qui fera le succès de cette nouvelle mouture de la loi 101, c’est précisément le fait qu’elle agit de manière dosée dans presque toutes les sphères de la société, une garantie de gains partout. Espérons seulement que le gouvernement conservera une capacité de réaction et n’attendra pas 44 ans, en 2065, pour ajuster la loi aux évolutions que la société aura connues.