La satisfaction envers les gouvernements chute partout au pays… sauf au Québec

Au moment d’écrire ces lignes, le rythme de vaccination au Canada continue d’accélérer par rapport aux semaines précédentes, de sorte que 25 % des Canadiens, dont 29 % des Québécois, devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au moment où vous lirez ces lignes. Malgré la forte hausse des taux d’infection dans certaines régions du pays ces temps-ci, notamment en Ontario, il n’est pas irréaliste de ressentir un certain optimisme pour l’été qui approche.

Néanmoins, la « fatigue covidienne », celle qui entraîne un relâchement prématuré des mesures sanitaires de la part des citoyens qui y avaient adhéré jusqu’à maintenant, n’est certainement pas un facteur à négliger. Cette usure commence à apparaître dans les études sur l’opinion publique : les plus récentes données du sondage Léger nous montrent que les taux de satisfaction envers les gouvernements sont en baisse partout… à l’exception du Québec. Regardons ces chiffres.

La satisfaction des Canadiens à l’endroit du gouvernement fédéral pour sa gestion de la pandémie était à 52 % dans la deuxième semaine d’avril, selon Léger. Bien qu’il s’agisse dans l’absolu d’une bonne note pour un gouvernement en préparation électorale, ce coup de sonde révèle une forte baisse à cet égard depuis les sommets de satisfaction de 65 % à 70 % atteints l’automne dernier.

Il y a peu de contraste d’une région à l’autre du pays, à l’exception des provinces de l’Atlantique :

Dans les provinces de l’Atlantique, où la gestion de la pandémie a été exemplaire par rapport au reste du pays jusqu’à maintenant, la satisfaction envers le gouvernement fédéral s’élève à 70 %.

Au Québec, 54 % des répondants se disent satisfaits du gouvernement Trudeau, un niveau relativement stable depuis quelques mois. Il n’y a qu’en Ontario que les insatisfaits dépassent les satisfaits, et encore, à 47 % contre 49 %, il s’agit ici d’une égalité statistique. La récente flambée des infections en Ontario a forcé le gouvernement Ford à reconfiner sa province — y compris la fermeture complète des écoles —, il n’est donc pas étonnant de mesurer une baisse de satisfaction envers les deux paliers de gouvernement dans cette province.

Pour ce qui est de la satisfaction envers les gouvernements provinciaux, c’est encore une fois dans les provinces de l’Atlantique que les taux demeurent les plus élevés, avec 72 %. (Note : Les quatre provinces de l’Atlantique sont réunies dans ce sondage, car l’échantillon de chacune est trop petit pour être statistiquement significatif. Il en est de même pour le Manitoba et la Saskatchewan.)

Au Québec, malgré les remous des dernières semaines, la satisfaction envers le gouvernement Legault ne s’effrite pas et reste la plus élevée parmi les provinces à l’ouest du Nouveau-Brunswick : 68 % des répondants québécois se disent satisfaits de la gestion de la pandémie par Québec. C’est loin des niveaux stratosphériques observés au printemps dernier (au-delà de 90 %), mais un appui des deux tiers des Québécois dépasse largement les clans partisans. (Le coup de sonde a été mené avant la volte-face sur le port du masque à l’extérieur, cette semaine.)

En Colombie-Britannique, le gouvernement néo-démocrate de John Horgan se tire toujours bien d’affaire avec 54 % de satisfaction, mais il est lui aussi en baisse depuis le début de la troisième vague du virus, qui frappe particulièrement fort dans la province du Pacifique. En effet, jamais depuis l’arrivée de la pandémie n’avait-on enregistré plus de 1 000 infections en une seule journée en Colombie-Britannique ; or, la moyenne de la dernière semaine dépasse les 1 100 cas quotidiens, pour une population de 5 millions d’habitants.

C’est en Ontario et en Alberta que les électeurs sont le plus insatisfaits de leurs élus provinciaux. Pour Doug Ford et son gouvernement progressiste-conservateur, ce score de 38 % est une chute abrupte de 17 points par rapport au dernier coup de sonde de Léger, en mars, et un effritement marqué en comparaison avec les chiffres de la dernière année. En effet, le taux d’approbation de Ford avait oscillé entre 70 % et 80 % pour la majeure partie de 2020, avant de tomber à 62 % en décembre.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, se trouve encore une fois dans le bas de cette liste, lui qui doit composer avec une hausse des infections et avec une mini-révolte de son caucus majoritairement rural contre les restrictions sanitaires. La semaine dernière, 17 élus du Parti conservateur uni de l’Alberta ont signé une lettre pour dénoncer publiquement les mesures sanitaires imposées par le gouvernement dont ils font partie. D’ailleurs, la députée conservatrice fédérale de Calgary Nose Hill et porte-parole en matière de santé, Michelle Rempel Garner, s’est aussi élevée contre « les restrictions en montagnes russes ».

Il sera certes intéressant d’observer si les récents va-et-vient du gouvernement Legault concernant les restrictions feront bouger l’aiguille du taux de satisfaction des Québécois. Selon les chiffres, la CAQ jouit toujours d’une importante popularité auprès de l’électorat, mais alors que nous entamons la dernière ligne droite de cette pandémie, la patience des Québécois — déjà mise fortement à l’épreuve depuis un an — pourrait s’éroder davantage d’ici le fil d’arrivée. De plus, d’un point de vue purement politique, n’oublions pas que MM. Legault et Ford seront tous deux en campagne pour leur réélection respective en 2022.