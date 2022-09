« Lâchez-moi avec le traffic ! »

Demandez au Québécois moyen s’il croit que le Québec est un exemple à suivre en matière de protection de l’environnement. Il vous dira probablement que oui. Après tout, contrairement à certaines provinces de l’Ouest canadien qui exploitent les énergies fossiles, le Québec, lui, comble ses besoins énergétiques principalement avec l’hydroélectricité. C’est largement suffisant, non ?

Dans le plus récent sondage de la maison Léger, les répondants devaient identifier les grands thèmes qui influenceront leur décision de voter pour un parti ou un autre. Sans surprise, une majorité d’entre eux, soit 65 %, ont affirmé que « l’environnement et les changements climatiques » font partie des enjeux qui pourraient peser dans la balance.

Il s’agit d’un résultat somme toute respectable, derrière la santé (89 %), le pouvoir d’achat et le coût de la vie (82 %), l’emploi et l’économie (76 %), les taxes et les impôts (74 %).

Lorsque nous ventilons les résultats par intentions de vote, nous remarquons que les électeurs de Québec solidaire sont les plus nombreux à affirmer que la protection de l’environnement est un des enjeux cruciaux de la campagne (91 %), alors que peu d’électeurs de Éric Duhaime (37 %) s’en soucient autant. Considérant les tailles des sous-échantillons, les électeurs du PQ (71 %), de la CAQ (70 %) et du PLQ (61 %) se trouvent dans les mêmes eaux.

Toutefois, si la protection de l’environnement est, en théorie, chère aux électeurs québécois et pourrait même potentiellement influencer leur vote, la performance de la CAQ sur ce front au cours des quatre dernières années ne semble pas avoir coûté des appuis à la formation de François Legault.

Dans le même sondage Léger, les répondants étaient soumis à une liste de 24 enjeux sociopolitiques et devaient indiquer, pour chacun, si le gouvernement de François Legault « a fait mieux que vos attentes, conforme à vos attentes ou moins bien que vos attentes. »

Et les résultats sont brutaux pour la CAQ : les 24 enjeux sont dans le rouge. Autrement dit, plus de répondants se disent déçus qu’agréablement surpris sur chacun des enjeux.

Les deux thèmes où la CAQ performe le mieux sont :

1) la gestion de la pandémie : 24 % mieux que mes attentes, 34 % moins bien que mes attentes, pour un différentiel net de moins-10 ;

et 2) la protection de la langue française : 14 % mieux que mes attentes, 29 % moins bien que mes attentes, pour un différentiel net de moins-15.

Qu’en est-il de la protection de l’environnement et la diminution des gaz à effet de serre (GES) ? Ces deux points se trouvent loin, loin au bas de cette liste.

Dans les deux cas, seulement un maigre 3 % des répondants du sondage sont d’avis que le gouvernement a mieux performé que leurs attentes, alors que la moitié des répondants (51 % et 50 %, respectivement) affirment que la CAQ a performé sous leurs attentes. Des différentiels de moins-48 pour la protection de l’environnement et de moins-47 pour la réduction des GES.

Est-ce naïf de penser que, si à peine 3 % des Québécois croyaient que la CAQ avait surperformé en santé, en économie ou sur la protection du français, la CAQ se dirigerait probablement vers une défaite aux élections ? Ou que, si la moitié des électeurs étaient insatisfaits de la gestion de ces dossiers par le gouvernement, les députés de la CAQ allaient bientôt réchauffer les banquettes de l’opposition ?

Certes, il est ardu pour des sondeurs de mesurer avec finesse et précision les réels sentiments des électeurs envers la protection de l’environnement. Personne n’est contre la vertu, tout le monde est en faveur de la tarte aux pommes et du chocolat. Les actions que les gouvernements doivent entreprendre pour lutter contre la crise climatique ne viendront pas à coût nul et demanderont assurément des sacrifices de la part des citoyens. « Êtes-vous pour la protection de l’environnement ? » Évidemment. « Êtes-vous prêt à apporter des changements à votre mode de vie pour y arriver ? » Silence radio dans bien des cas.

C’est un obstacle majeur auquel se butent les défenseurs du climat : l’environnement est l’enjeu de tous et toutes, mais il ne fait tout simplement pas gagner des élections (comme je l’ai mentionné dans ma plus récente chronique science pour L’actualité). Jusqu’à maintenant dans cette jeune campagne électorale, il est davantage question de réduire la cagnotte de l’État en coupure d’impôts que d’investir dans des infrastructures qui, à moyen et long terme, pourront diminuer la dépendance à l’automobile et améliorer la qualité de vie des citoyens.

« Lâchez-moi avec les GES ! », a déclaré Bernard Drainville vendredi, en réponse à des questions des journalistes à propos du fameux troisième entre Québec et Lévis, ajoutant que les voitures qui traverseront le tunnel seront majoritairement électriques dans un futur plus ou moins éloigné. « Je suis d’accord que ça prend des études, mais j’veux dire une affaire là… l’attente que l’on vit là, elle n’a pas besoin d’être étudiée. T’as juste besoin d’être dans ton char, dans le trafic, pis tu la vis la maudite attente. »

Tout cela m’a fait penser à cette citation devenue célèbre : « Vous n’êtes pas pris dans le trafic. Vous êtes le trafic. »

Naturellement, on oublie ici que les émissions des voitures à essence ne sont qu’une fraction des dommages environnementaux générés par notre dépendance à l’automobile et le manque criant de transport collectif dans une ville de la taille de Québec (la capitale est la plus grande région métropolitaine au Canada sans transport collectif autre que des autobus). L’asphaltage régulier, la production de microparticules nocives de caoutchouc, l’étalement urbain et la destruction de milieux verts, etc.

Qu’en penseront les 65 % de caquistes pour qui la protection de l’environnement est un enjeu qui pourrait changer leur vote ? En politique, il y a les bottines et il y a les babines. Et elles ne se suivent pas toujours.

