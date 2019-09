L’actualité lance son infolettre politique

Ça y est, la campagne électorale fédérale débute officiellement, et L’actualité est là, plus que jamais, pour répondre à vos besoins d’information.

Vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre toute nouvelle infolettre politique, L’actualité politique, publiée quotidiennement en fin de journée, pour ne rien manquer de notre couverture électorale (découvrez un aperçu ici).

Vous trouverez dans cette infolettre tous les contenus électoraux de L’actualité, dont les faits saillants de la journée, les analyses du chef de notre bureau politique Alec Castonguay et de nos nombreux collaborateurs, notre balado Esprit de campagne, les points de vue d’ex-stratèges politiques, la campagne vue des réseaux sociaux, la photo et le chiffre du jour… et bien plus encore!

Notre but, c’est de vous offrir un condensé des informations à savoir, de même que des perspectives inédites, dans un format pratique et convivial.

Les statistiques de lecture de notre infolettre régulière nous prouvent que vous êtes nombreux à apprécier ce type de format. Nous espérons donc que cette nouvelle infolettre saura vous satisfaire tout autant. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions, ils nous sont précieux pour constamment innover dans tout ce que nous faisons pour vous.

Bonne campagne!

Charles Grandmont

Rédacteur en chef de L’actualité