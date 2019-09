L’actualité passe en mode élections

À compter du 9 septembre, de nombreux articles seront publiés quotidiennement sur le site de L’actualité pour vous permettre de suivre chacun des partis durant toute la campagne, au Québec et au-delà. Philippe J. Fournier offrira chaque semaine des analyses de sondages, tandis que Camille Lopez s’attachera à vérifier les faits et gestes des candidats.

Le balado Esprit de campagne reprendra du service. Autour de Salomé Corbo, Alec Castonguay, Philippe J. Fournier et Léa Stréliski analyseront la campagne électorale dans ses moindres détails. Dossiers chauds, personnalités marquantes, circonscriptions à suivre, déclaration de la semaine, bulletin des partis… rien n’échappera au radar d’Esprit de campagne !

À ne pas manquer non plus : nos carnets de campagne, alimentés par l’équipe de L’actualité, où l’on trouvera sur une base quotidienne analyses, mises en contexte, coups de cœur et coups de gueule.

L’actualité vous amènera aussi dans les coulisses de la campagne grâce à son nouveau rendez-vous, À la table des stratèges. Mylène Dupéré, Dominic Vallières, Carl Vallée et Karl Bélanger, tous anciens stratèges politiques de tout bord, viendront apporter un éclairage unique sur la campagne en faisant partager aux lecteurs de L’actualité leur connaissance pointue de la politique.

Enfin, l’un des grands moments de cette campagne sera la retransmission du débat des chefs, en direct sur notre site Web. L’actualité fait partie du consortium qui présentera le débat en français le 10 octobre prochain, et notre chef de bureau politique, Alec Castonguay, sera sur le plateau pour interroger les leaders des partis.

Et pour vous faciliter la vie, nous avons créé une infolettre politique, où vous trouverez chaque jour tous les nouveaux contenus politiques de L’actualité, livrés directement dans votre boîte de courriel en fin de journée. Vous pouvez vous y abonner dès maintenant.

Bonne campagne !