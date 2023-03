L’avenir selon Chrystia Freeland

I ls sont 39 sur le mur : tous les prédécesseurs de Chrystia Freeland au poste de ministre des Finances du Canada ont leur photo encadrée et accrochée dans le hall de son bureau d’Ottawa, là où patientent les visiteurs. Le poids de l’histoire en trois rangées symétriques de 13 portraits en noir et blanc, mosaïque d’hommes politiques dont Chrystia Freeland a brisé la linéarité en devenant en août 2020 la première femme à diriger ce ministère névralgique.

Sa nomination en pleine période de crise (et de déficit astronomique) s’inscrivait dans une suite logique pour l’ancienne journaliste. Depuis l’élection de Justin Trudeau en 2015, elle s’est imposée comme l’incontournable numéro deux du gouvernement libéral. La confiance du premier ministre à son égard est immense : à Ottawa, il y a Chrystia Freeland, et les autres.

À elle les mandats difficiles comme de renégocier l’accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, de rebâtir les ponts avec les provinces de l’Ouest après les élections de 2019, ou de donner le ton de la réponse canadienne à l’attaque russe en Ukraine — le pays de ses grands-parents maternels.

Elle est sur tous les fronts, et dispose d’une liberté de parole qu’on ne voit pas chez d’autres ministres. L’automne dernier, Chrystia Freeland s’est présentée devant des universitaires canadiens et américains et des experts de l’Institut Brookings, un important groupe de réflexion établi à Washington, avec un discours qui exposait sa vision d’un nouvel ordre international, à la fois économique et géopolitique. Elle plaide que la guerre en Ukraine a marqué un point de non-retour dans les relations internationales. Une nouvelle ère commence, dit-elle, où les démocraties du monde devraient resserrer leurs liens économiques et diplomatiques, et bâtir leurs chaînes d’approvisionnement en s’appuyant sur les économies d’autres démocraties — et non sur celles des régimes autoritaires. Ce principe d’économie d’affinité, le « friend-shoring », avait été défendu quelques mois plus tôt par son homologue Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor.

Le discours de Chrystia Freeland a beaucoup fait réagir : était-ce bien à elle d’écrire en solo une sorte de nouvelle politique étrangère pour le Canada ?

Cette sortie n’a rien fait pour étouffer les suppositions à son égard — la colline du Parlement à Ottawa est une machine à rumeurs qui ne se repose jamais. Chrystia Freeland aurait ainsi l’ambition de succéder à Justin Trudeau. Ou souhaiterait décrocher le poste de secrétaire générale de l’OTAN, qui sera ouvert cet automne. Quand on lui en parle directement, la principale intéressée assure que toute son attention est consacrée à ses mandats actuels… sans non plus fermer clairement la porte à ces possibilités.

La vice-première ministre du Canada a reçu L’actualité dans son bureau d’Ottawa, où une grande peinture illustrant les liens canado-ukrainiens rappelle à la fois ses racines et le conflit qui fait rage entre l’Ukraine et la Russie. Discussion en français autour de l’avenir — celui de l’Ukraine, celui des relations économiques internationales, celui de l’économie canadienne… et le sien.