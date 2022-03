Le Canada, un acteur mineur par sa faute

L’agression de l’Ukraine par la Russie suscite une révolte plus que justifiée, mais aussi l’inquiétude dans l’arène internationale. On savait le rempart des institutions multilatérales fragile. Mais est-il carrément en train de s’écrouler, mettant la sécurité de tous en péril ? Ce débat crucial s’est accéléré — et il faut se demander si le Canada est capable d’y contribuer de façon constructive.

Sa réponse à la crise ukrainienne est à la hauteur de ses moyens financiers et militaires. Les sanctions annoncées s’arriment à celles de ses alliés, car toutes les mesures doivent se conjuguer pour avoir l’effet espéré. La guerre qui fait rage exigera cependant des efforts diplomatiques si on veut en arriver à un cessez-le-feu. Le même genre d’efforts seront nécessaires par la suite pour consolider le système multilatéral. Et sur ces fronts, la possibilité d’agir du Canada est limitée, car son influence s’est étiolée depuis 15 ans. Cela par sa propre faute.

Au lendemain de son élection en 2015, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada était de retour sur la scène internationale après les années Harper. Le gouvernement conservateur s’était montré sélectif dans ses relations internationales, généralement en fonction de ses préférences idéologiques, ce qui l’avait amené à négliger les liens du Canada avec les Nations unies, le continent africain et nombre de pays. Justin Trudeau a en partie corrigé le tir, mais « la rupture promise avec Stephen Harper a été davantage dans le discours, pas nécessairement dans les pratiques », affirme le politologue Justin Massie, de l’UQAM, un spécialiste des affaires internationales. Or, « l’influence vient de nos actions, de notre présence, pas seulement de l’image », renchérit Jeremy Kinsman, ex-diplomate de carrière, aujourd’hui chercheur et commentateur, qui a été ambassadeur à Moscou, Rome, Londres et auprès de l’Union européenne.

Selon Justin Massie, une critique fréquente exprimée par les experts et d’anciens diplomates envers Justin Trudeau est qu’il est effacé, qu’il ne semble pas accorder beaucoup d’intérêt à la politique étrangère. Et à l’instar de Stephen Harper, il s’en sert avant tout comme tribune pour parler aux Canadiens, en fonction d’objectifs de politique intérieure et d’intérêts partisans, note le professeur.

Harper et Trudeau ont aussi mené une diplomatie dite de principes selon laquelle on ne traite pas, ou on traite peu, avec ceux dont on réprouve les actions. « La diplomatie n’est pas de bouder ceux qu’on n’aime pas, surtout si on veut la paix. Au contraire », dit le chercheur. Il faut savoir ce qui se passe dans les coulisses, établir des réseaux, prévoir les crises et de possibles réponses.

Les liens avec l’Ukraine n’ont jamais été négligés, le Canada entretenant depuis longtemps une relation privilégiée avec ce pays dont sont originaires environ 1,4 million de Canadiens (le Canada compte la troisième population d’origine ukrainienne en importance au monde, après l’Ukraine et la Russie). En revanche, « on a, sous Stephen Harper, laissé aller notre connexion avec Moscou », dit Jeremy Kinsman. Justin Trudeau se montrait ouvert à un resserrement des liens lorsqu’il est devenu chef du Parti libéral du Canada, mais son intérêt s’est dissipé une fois au pouvoir.

Dans les capitales étrangères, le gouvernement Trudeau a aussi créé une certaine déception, ce qui explique en partie le deuxième échec du Canada dans la course pour un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, en juin 2020. Il avait promis, par exemple, d’accroître la participation du Canada aux missions de paix des Nations unies. « Le monde comptait là-dessus, mais on ne l’a pas fait et on a refusé de renouveler une mission pourtant modeste au Mali », note Jeremy Kinsman.

À l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada s’est investi à fond dans la construction de l’architecture multilatérale et dans la résolution des crises qui ont suivi. On était conscient que la défense des intérêts économiques, sécuritaires et politiques du pays ne pouvait être assurée de façon isolée. En plus de s’appuyer sur un solide réseau diplomatique, le Canada s’est joint à une foule de forums internationaux, des Nations unies à l’OTAN en passant par la Francophonie, le G7 et le G20.

Le gouvernement Trudeau ne s’en est pas détourné, mais pour que le multilatéralisme porte des fruits, il faut une « toile diplomatique » solide, comme le dit Justin Massie. Or, elle n’est plus ce qu’elle était. Comme sous Stephen Harper, des chancelleries restent sans direction pendant des mois, sinon des années, dont en ce moment celles de Paris et de Pékin. Des amis du régime, sans réelle expérience diplomatique, sont nommés ambassadeurs (par exemple, la femme d’affaires Isabelle Hudon, nommée à Paris en 2017). De plus en plus de hauts gradés d’Affaires mondiales Canada n’ont aucune expérience du terrain. Selon Justin Massie, le Ministère est « atrophié » et il faudra des années pour rétablir la profondeur et l’expertise d’antan.

Le Canada, reconnu par le passé pour ses initiatives, est en mode beaucoup plus passif. Il n’y a rien au menu qui se compare à la campagne de Brian Mulroney contre l’apartheid ou à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel conclue à l’ère Chrétien. Le dernier vrai énoncé de politique étrangère a été élaboré sous le gouvernement de Paul Martin, il y a 17 ans, alors que le monde était bien différent d’aujourd’hui.

Un lourd rattrapage s’impose. Il est trop tard pour que le Canada influence l’issue diplomatique de la crise ukrainienne. Il y a toutefois des leçons à en tirer, et vite, s’il veut pouvoir participer de façon constructive aux réformes de l’appareil onusien et de sécurité.

