Le Canada, un pays de victimes ?

Malgré tout, le Canada a développé une culture d’adaptation et de compromis.

La Constitution rigide du pays et ses institutions politiques ont obligé nos dirigeants à s’adapter. Ils ont souvent improvisé lorsqu’ils ont dû affronter des divisions profondes, parce qu’il n’y avait pas, et il n’y a toujours pas, d’autre façon de faire fonctionner le Canada. Nos institutions politiques sont devenues très habiles à forger des compromis et à faire marcher le pays. Selon un récent classement [NDLR : le Best Countries Report 2021, produit entre autres par le U.S. News & World Report, un magazine d’actualité de Washington, et l’Université de Pennsylvanie], le Canada arrive au premier rang (sur 78) des meilleurs pays du monde. Aucun autre État n’offre les avantages suivants aussi bien que le Canada : la stabilité politique et économique, la civilité du discours public (du moins comparativement à d’autres pays), une qualité de vie qui fait l’envie du reste de la planète, la volonté et la capacité de venir en aide aux gens et aux régions qui ont été lésés par des politiques de gouvernements passés, et la capacité d’accueillir de nouveaux arrivants.