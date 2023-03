Le choix de la CAQ

Éric Girard a pris grand soin de justifier mardi la baisse d’impôt que contient son budget. Selon le ministre des Finances, elle n’aura « aucun impact sur les services », elle est « totalement cohérente » avec le nouvel objectif de réduction de la dette et elle devrait stimuler l’offre de travail. Fort bien. Mais la valeur de chaque explication ne change pas la finalité de la décision : l’État québécois se privera de 9,2 milliards en revenus au cours des cinq prochaines années (et c’est récurrent…). C’est ainsi que le gouvernement caquiste remplit sa promesse électorale de « remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois ».

C’est donc un choix pleinement assumé — et idéologique : s’endetter et réduire un peu sa marge de manœuvre et sa capacité d’action (le collectif) pour favoriser le pouvoir d’achat et d’épargne de chaque contribuable (l’individuel). Car gonfler le « portefeuille » du citoyen a un impact sur celui de l’État, même s’il ne paraît pas de prime abord.

Éric Girard a beaucoup expliqué son choix fiscal mardi parce qu’il sait qu’il ne fait pas l’unanimité. Loin de là. Les consultations prébudgétaires lui ont permis de prendre la mesure de la réaction tiède, voire négative, de plusieurs intervenants à la perspective d’une baisse d’impôts, notamment de ceux qui auraient dû être ses alliés en ce domaine.

Le ministre a ainsi été surpris de l’opposition du Conseil du patronat du Québec, qui estime que le contexte n’est pas favorable à une telle mesure. Le Québec demeure en déficit (le retour à l’équilibre est prévu dans cinq ans) et les risques d’une récession sont réels (Éric Girard l’estime probable à 50 %). Plusieurs économistes ont aussi plaidé pour que Québec ne renonce pas à ces milliards et les utilise plutôt pour bonifier l’offre de services.

Les experts de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke avaient pour leur part suggéré au gouvernement des solutions de rechange pour rendre la mesure plus efficace et s’assurer qu’elle soit plus généreuse envers les gens à faibles revenus.

Éric Girard avait des appuis, bien sûr. Celui du premier ministre, d’abord — le ministre a raconté en conférence de presse durant le huis clos que l’allègement du fardeau fiscal des Québécois avait été au menu de sa toute première rencontre avec François Legault, il y a cinq ans. Mais aussi, les deux tiers des électeurs ont voté en octobre pour l’un des trois partis qui proposaient des baisses d’impôt.

Ainsi Québec va donc de l’avant exactement comme il l’avait proposé en campagne électorale : les consultations n’ont rien changé à l’approche. Une baisse d’un point de pourcentage des deux premiers taux d’imposition. Pour la première tranche de revenu imposable, jusqu’à 49 275 $, le taux passera de 15 % à 14 %. Pour la deuxième tranche (entre 49 275 $ et 98 540 $), il baissera à 19 %.

Près de 4,6 millions de Québécois profiteront de la mesure, financée par une réduction des versements faits au Fonds des générations. Mais tous n’en profiteront pas de la même façon… Les salariés gagnant 100 000 $ auront droit à une baisse d’impôt de 814 $ (le maximum), montre le document budgétaire. Ceux qui gagnent 60 000 $ auront droit à deux fois moins (428 $)… et ceux dont les revenus sont de 20 000 $ pourront profiter d’un gros montant de huit dollars d’économie.

Pour les ménages comptant deux revenus égaux, Québec calcule une économie de 1627 $ pour des revenus totaux de 200 000 $, mais de seulement 256 $ pour ceux gagnant 60 000 $. Et n’oublions pas les quelque 2,2 millions d’adultes québécois qui ne paient pas d’impôt — et ne sont donc pas visés par la mesure-phare du cinquième budget Girard.

Le ministre a plaidé que 90 % des bénéficiaires de la baisse d’impôt gagnent moins de 100 000 $, et que son budget comprend plusieurs autres mesures de soutien social. Ce n’est pas faux. Mais il aurait pu atteindre des résultats semblables tout en faisant en sorte que les moins nantis profitent d’un allègement fiscal plus important que ceux dont le salaire fait six chiffres.

Dans sa réaction au budget, Québec solidaire a dénoncé un « appauvrissement collectif et durable » du Québec pour des baisses d’impôt qui profiteront davantage aux dirigeants des supermarchés qu’aux caissières de ceux-ci. Le vernis populiste de l’équation ne la rend pas moins vraie.

« Ce n’est pas parce que c’est une promesse que c’est une bonne idée », a pour sa part mis de l’avant la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Les 9,2 milliards qui n’arriveront pas à Québec auraient dû être investis dans les services publics, disait-elle en pointant nombre d’enjeux qui pourraient bénéficier d’un financement supplémentaire : logement social, santé, éducation, transport collectif, lutte aux changements climatiques… Le Parti québécois fait essentiellement la même lecture des impacts de la décision du gouvernement.

Le budget Girard demeure tout de même généreux à l’endroit des missions de l’État. Il incarne l’ADN économique de la Coalition Avenir Québec : un financement important en santé et en éducation, jumelé à un allègement du fardeau fiscal. Quand il a fondé son parti, François Legault le présentait comme n’étant ni de gauche ni de droite. Une dizaine d’années et cinq budgets plus tard, on remarque qu’il est effectivement quelque part entre les deux.

Le budget prévoit ainsi des dépenses supplémentaires de 5,6 milliards dans le domaine de la santé (7,7 % de croissance), de 2,3 milliards en éducation (6 %), et de 3,6 milliards pour diverses mesures de soutien aux Québécois. Le Plan québécois des infrastructures est bonifié de 7,5 milliards, pour atteindre 150 milliards (période 2023-2033).

Près d’un milliard sera consacré à répondre à la crise du logement, et quelque 533 millions iront au secteur communautaire. En culture (pierre angulaire de l’identité québécoise, note-t-on), le budget prévoit un investissement (imposant pour le secteur) de 650 millions.

En environnement, Québec ajoute 1,4 milliard à l’enveloppe réservée au Plan pour une économie verte 2030, qui atteint maintenant 9 milliards. Un autre milliard est prévu pour la création du Fonds bleu et la mise en place du Plan nature 2030.

La liste complète est évidemment plus longue : il y a pour 24,5 milliards d’initiatives sur cinq ans, et Québec finit par toucher un peu à tout. Intégration et francisation des immigrants, services sociaux, pénurie de main-d’œuvre…

Mais tout est question d’ampleur. Les 1500 nouveaux logements abordables promis dans le budget ne répondront par exemple qu’à une infime partie des besoins, fait valoir le FRAPRU ; quelque 37 000 ménages québécois attendent un logement à prix modique. En environnement, les besoins iront croissant à mesure que les impacts de la crise climatique deviennent concrets (une lecture du rapport du GIEC dévoilé lundi ne rassure pas à cet égard). Il y a le vieillissement de la population. La vétusté des écoles. Les enjeux de santé mentale. Et tant d’autres. Beaucoup d’enjeux, en somme, pour lesquels le gouvernement aurait pu choisir d’en faire plus en ne sacrifiant pas ses points d’impôt : question de choix.