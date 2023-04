Le code secret de Santé Québec   

Élu dans la circonscription de Lévis en 2012 sous la bannière de la CAQ, Christian Dubé plonge en politique avec l’intention de se battre pour une plus grande transparence du gouvernement. S’inspirant des meilleures pratiques du secteur privé, l’ex-président de la division européenne de Cascades entend aussi importer les innovations des gouvernements d’ailleurs dans le monde pour moderniser le processus décisionnel des élus.

Il déchante rapidement.

« Depuis que je suis député, confie-t-il à L’actualité en novembre 2013, je comprends le cynisme des citoyens envers l’appareil étatique : tout est fait pour cacher le plus d’information possible, parce que l’information, c’est le pouvoir. On peut faire croire n’importe quoi aux gens. Il faut plus de transparence. De toute façon, le gouvernement peut se cacher un certain temps, mais ça finit toujours par lui éclater au visage. Autant arrêter ce petit jeu et fournir toute l’information facilement. Il faut davantage de divulgation proactive. »

« Êtes-vous un député frustré ? » lui demande alors le journaliste Alec Castonguay. « Je suis souvent frustré par toutes les occasions ratées d’améliorer la transparence de l’État. Mais je ne suis pas désabusé », répond le comptable de formation.

Quelques mois plus tard, il tourne le dos à la politique pour devenir vice-président de la Caisse de dépôt et placement.