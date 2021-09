Le destin de Blanchet est entre ses mains

L’auteur a travaillé pendant près de 20 ans sur la colline parlementaire à Ottawa, notamment à titre d’attaché de presse principal de Jack Layton, de secrétaire principal de Thomas Mulcair, puis comme directeur national du NPD. En plus d’agir en tant que commentateur et analyste politique, il est président de la Fondation Douglas-Coldwell et président de Traxxion Stratégies.

Le Bloc québécois a connu un début de campagne plutôt tranquille. Son chef, Yves-François Blanchet, est souvent seul sur la patinoire, à compter des buts dans des filets déserts, pendant que ses adversaires sillonnent le reste du pays sans se soucier de répondre systématiquement à ses attaques ou commentaires.

Des buts dans des filets déserts peuvent donner l’impression de marquer des points. Mais c’est surtout peu intéressant pour les électeurs. Dans les gradins, personne ne porte attention longtemps à cet exercice.

Cela explique peut-être la stabilité que l’on peut constater dans les sondages au Québec, alors qu’ailleurs, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique, le Parti libéral perd des plumes. Pour Yves-François Blanchet, le moment est venu de compter de vrais buts, et il en aura l’occasion grâce aux débats des chefs qui commenceront cette semaine.

Au Québec, le Bloc n’a pas d’adversaire principal, il peut gagner ou perdre des électeurs aux mains du Parti libéral, du Parti conservateur et du NPD. En tournée à travers le Québec, Blanchet s’en tient à certains enjeux traditionnels du Bloc, sous la gouverne de la défense des intérêts du Québec : immigration, culture, transferts en santé, soutien des régions.

Partout, le Bloc québécois se colle aux demandes du gouvernement Legault. Nulle part il ne fait campagne sur la souveraineté. Le risque de perdre des votes souverainistes est minime, d’autant plus que le PQ est au plus bas face à la CAQ de toute façon. Le choix d’un slogan simple, « Québécois », pouvait laisser présager une volonté de faire campagne d’abord et avant tout sur les enjeux identitaires. Pour l’instant, le Bloc garde ces munitions-là au sec dans sa giberne.

Sans motif solide pour l’attaquer, les adversaires parlent peu du Bloc et de son chef. Celui-ci a quand même sérieusement trébuché au cours de la deuxième semaine de campagne. Blanchet s’est empêtré dans le troisième lien à Québec, un dossier qui l’a poursuivi toute la semaine — il avait pourtant entamé la campagne en maintenant une position de neutralité (« ni pour ni contre ») qui, à défaut d’être tranchée, lui permettait de ne froisser personne.

De passage à Pont-Rouge le 24 août, Yves-François Blanchet s’est dit convaincu que le troisième lien pouvait être un « projet positif en termes d’environnement », au grand dam des environnementalistes. Au même moment, à Gatineau, la bloquiste Geneviève Nadeau déclarait pourtant que le sixième lien avec Ottawa était « une idée arriérée », citant les mêmes arguments sur l’étalement urbain et le tout-à-l’auto que les opposants au troisième lien. Le malaise chez les bloquistes a été palpable toute la semaine, au point que des candidats ont critiqué anonymement la position du chef. Des stratèges péquistes parlent même d’un enjeu qui plombe la campagne du Bloc.

Cependant, même si ce faux pas a permis aux adversaires de ramener sur le tapis certaines décisions de Blanchet comme ministre de l’Environnement, notamment en ce qui concerne la cimenterie à Port-Daniel et l’exploration pétrolière à Anticosti, le Bloc n’en paie pas le prix dans les intentions de vote pour l’instant.

Lors de l’élection de 2019, les choses ont véritablement commencé à bouger au Québec à la suite du premier débat des chefs de la campagne, le Face-à-face de TVA. Les électeurs y ont découvert Yves-François Blanchet, alors qu’Andrew Scheer échappait le ballon. Ce fut le début de la fin pour Scheer, tandis que Blanchet insufflait une énergie nouvelle à la campagne du Bloc. Ce tremplin a mené à l’élection de 32 bloquistes à Ottawa et au retour de la formation comme parti officiel aux Communes, une première depuis l’élection de 2008.

Les électeurs ont revu ce Yves-François Blanchet précis, concis et en maîtrise de ses dossiers lors de l’émission Cinq chefs, une élection, sur les ondes de Radio-Canada. Il a certes patiné à quelques reprises, notamment sur le dossier du troisième lien et sur la question de l’indépendance, mais il était le chef le plus convaincant et intéressant, tout en montrant un côté plus affable de sa personnalité et en usant d’un langage châtié mais accessible.

C’est ce Yves-François Blanchet qui devra être au rendez-vous lors du Face-à-face de ce soir. N’étant plus un chef recrue, il sait que les attentes des électeurs seront plus élevées. Il lui faudra entre autres éviter de tomber dans l’arrogance en faisant la leçon aux autres chefs. Si Blanchet réussit à éblouir les téléspectateurs encore une fois, il pourrait amener le Bloc à passer au niveau supérieur et bouleverser à nouveau l’échiquier politique canadien. Il devra aussi continuer de démontrer la pertinence du Bloc pour l’électeur moyen, cet électeur qui s’était lassé de la formation en 2011 et qui, encore aujourd’hui, est ouvert à aller voir ailleurs.

