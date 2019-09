Le dilemme de l’électeur éco-anxieux

De mémoire de sondeur, jamais n’a-t-on vu les inquiétudes sur l’environnement arriver en tête des préoccupations des électeurs, comme c’est le cas actuellement. L’ONU nous a prévenus l’automne dernier qu’il nous restait moins de 12 ans pour éviter une surchauffe dramatique du climat, et le message a marqué les consciences.

Pour les électeurs qui prennent l’urgence climatique au sérieux, décider pour qui voter le 21 octobre risque toutefois d’être fort compliqué.

Il est facile d’écarter d’entrée de jeu un vote pour les conservateurs, à moins de croire qu’un baril de pétrole a sa place dans un bac à recyclage. Leur « plan » environnemental constitue une garantie que les jeunes générations hériteront d’un monde encore plus mal en point qu’aujourd’hui. Leur opposition à une taxe nationale sur le carbone est inexcusable quand on sait que les économistes, même ceux très à droite, jugent que de telles taxes représentent le meilleur moyen de réduire les gaz à effet de serre.

Là où ça se corse pour l’électeur éco-anxieux, c’est quand vient le temps de choisir parmi les autres options.

Le gouvernement de Justin Trudeau a eu le courage d’instaurer une taxe nationale sur le carbone, mais elle est beaucoup trop faible pour être réellement efficace. Et le premier ministre peut bien souligner d’autres réalisations vertes, comme les investissements dans le transport en commun, il n’arrivera pas à faire oublier sa décision d’acheter le pipeline Trans Mountain afin de déverser encore plus de pétrole des sables bitumineux sur les marchés mondiaux.

Le Parti vert et les néo-démocrates proposent des plans ambitieux, mais ils n’ont aucune chance de prendre les commandes de l’État. Au Bloc québécois, on se trouve également face à un déficit de solutions applicables rapidement, puisque l’indépendance du Québec y est vue comme la condition nécessaire pour vivre dans un monde plus vert.

L’électeur qui voudrait appuyer une formation climatiquement plus cohérente que le Parti libéral pourrait toutefois se réveiller au lendemain de l’élection en plein cauchemar écolo : un gouvernement conservateur élu grâce à la division du vote entre ses opposants.

C’est bien sûr le scénario noir que les libéraux aiment rappeler pour convaincre les électeurs pro-environnement de faire bloc derrière eux. Leurs rivaux rétorquent qu’ils pourraient au contraire se retrouver avec la balance du pouvoir si un gouvernement minoritaire est élu, avec la possibilité de marchander leur appui à la Chambre des communes en échange d’engagements environnementaux plus fermes.

Le hic avec tous ces scénarios, c’est qu’il est impossible de prévoir l’effet qu’aura son propre vote sur l’issue du scrutin. Que faire alors pour éviter que l’élection ne fasse grimper notre niveau collectif d’éco-anxiété ?

Rappelons-nous que la finalité première d’un parti politique, ce n’est pas de sauver la planète, mais de gagner des élections. La vigueur des engagements environnementaux repose sur les mathématiques électorales, et non sur de savants calculs à propos des gaz à effet de serre.

Ce qu’il faut viser, c’est une modification des termes de l’équation pour qu’une vraie lutte contre les changements climatiques devienne électoralement payante. Le mouvement est amorcé, on doit le soutenir. Signez le Pacte si cela vous chante, accompagnez vos enfants ou petits-enfants qui feront la grève pour le climat, parlez d’environnement aux candidats qui viendront sonner à votre porte. Et surtout, allez voter.

Ce n’est peut-être pas à cette élection-ci que le Canada se dotera d’un gouvernement avec assez de cran pour répondre adéquatement à l’urgence climatique, mais le prochain rendez-vous électoral pourrait se pointer rapidement si un fragile gouvernement minoritaire est porté au pouvoir. Soyons prêts !