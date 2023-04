Le grand détour du troisième lien

Finalement, c’est Gilles Lehouillier qui avait raison depuis le début… En 2011, alors député libéral de Lévis, l’actuel maire de cette ville affirmait que « les études de circulation [démontraient] hors de tout doute que ce ne serait pas justifié » d’investir pour construire un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Pour régler les problèmes de congestion de la région, il plaidait plutôt pour l’ajout de voies réservées au transport en commun.

Visionnaire !

M. Lehouillier n’a pas tenu longtemps ce discours — il est depuis plusieurs années l’un des principaux porte-drapeaux du troisième lien. Mais relire ses déclarations de l’époque montre à quel point il aura fallu au gouvernement de François Legault faire un immense détour pour en arriver au constat initial : le besoin n’est pas là. Le projet n’est pas justifié. Et s’il y a une solution à envisager, c’est d’augmenter l’offre de transport en commun.

Il n’y a pas de surprise ici. Les experts doutaient depuis le début des justifications politiques avancées pour défendre le troisième lien. Ce n’est pas pour rien non plus que le gouvernement a toujours refusé de dévoiler (jusqu’à ce jeudi) les informations censées appuyer son projet phare…

Il aura tout de même fallu neuf ans, trois campagnes électorales et autant d’engagements officiels à procéder avant que la Coalition Avenir Québec ne lâche le morceau et n’opère un changement radical de direction. « Comme gouvernement, quand il y a un changement de contexte, on doit être capable de s’adapter, on doit être pragmatique, c’est la force de la CAQ », a soutenu mercredi au Salon bleu le premier ministre Legault, pour expliquer la décision du gouvernement d’abandonner le transport autoroutier dans le futur tunnel.

Une décision largement saluée. Mais le problème dans ce dossier, c’est qu’avant d’être pragmatique, la CAQ a surtout été dogmatique. Et pendant longtemps. Le même François Legault promettait en 2017 que le troisième lien se ferait « coûte que coûte ». Il jurait en 2021 que le chantier irait de l’avant, peu importe l’évaluation qu’en ferait un jour le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. La nécessité d’un troisième lien n’avait pas à être démontrée, c’était « une évidence », martelait-il.

Des déclarations de ce type, on peut en recenser des dizaines en neuf ans. À lui seul, le ministre Éric Caire a rempli un carnet. « Je veux que les gens de Québec sachent que c’est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu’à ma dernière goutte de sang », disait-il encore en juin passé. Et il ne parlait évidemment pas de lutter pour une infrastructure de transport en commun…

Pour comprendre l’acharnement de la CAQ à vendre et à défendre ce projet, il faut rappeler que l’idée qu’a adoptée le parti en 2014 n’était justement que ça : une idée. Depuis les années 1950, le souhait d’avoir un nouveau lien direct entre Québec et Lévis soulève périodiquement des débats dans la région. Mais c’est une courte vidéo commandée par la Chambre de commerce de Lévis en 2014 qui avait capté l’attention du parti et relancé les discussions.

Or, la Chambre de commerce s’était payé cette animation promotionnelle dans le seul but de susciter un débat avant la campagne électorale de 2014. Personne ne s’était demandé quels effets aurait un troisième lien sur la circulation ou sur l’environnement : ce n’était pas l’objectif de la démarche, somme toute très sommaire. Néanmoins, celle-ci a immédiatement convaincu la Coalition Avenir Québec — alors deuxième parti d’opposition —, qui en a fait un cheval de bataille politique (un grand reportage de L’actualité publié en août 2022 revient sur cette genèse).

Partant de ce positionnement (un troisième lien est nécessaire), la CAQ a systématiquement procédé à l’envers dans ce dossier. On a ébauché la solution avant de se poser les questions de base sur la faisabilité ou la nécessité de celle-ci. On a aussi déterminé un prix approximatif sans connaître les détails d’ingénierie, qui sont pourtant essentiels pour effectuer une telle évaluation.

Ainsi, le troisième lien sera toujours considéré comme l’une des grandes improvisations de l’histoire politique québécoise. Et ce n’est peut-être pas terminé, en ce sens où rien ne dit que la solution maintenant envisagée (un tunnel exclusivement réservé au transport collectif) verra bien le jour…

Les choses auraient pourtant pu se passer autrement. Ce sont les libéraux de Philippe Couillard qui ont créé le Bureau de projet du tunnel Québec-Lévis en 2017. Ils l’avaient chargé de proposer et d’étudier cinq tracés différents pour un pont ou un tunnel. Le Bureau devait présenter l’étude des besoins à la fin 2018 et l’étude des solutions en 2020.

Quand la CAQ a pris le pouvoir en 2018, le Bureau a toutefois reçu la directive de laisser tomber le « dossier d’opportunité » — première étape normale pour tout projet d’envergure. On voulait accélérer le processus. « Sous les libéraux, c’était : prouvez-nous qu’il y a un besoin. Sous la CAQ, c’est devenu : il y a un besoin, et la solution est un tunnel à l’est des ponts », nous résumait l’été dernier une source proche du dossier au ministère des Transports. Éric Caire ne s’en cachait pas : « On n’est plus dans les études d’opportunité ou de faisabilité, on est dans la réalisation », claironnait-il avant même l’élection de François Legault.

Mais sans étude, on navigue à vue. Ainsi, le projet de troisième lien a-t-il souvent changé de contours depuis la promesse initiale. D’abord, un tunnel près de l’île d’Orléans (2018). Puis, un plus gros tunnel qui irait de centre-ville à centre-ville, avec deux voies réservées en tout temps au transport en commun (2021). Ensuite, une version moins « pharaonique », avec deux tunnels plus petits et des voies réservées aux heures de pointe uniquement (2022). Dans les dernières semaines, des rumeurs évoquaient qu’un des deux tunnels serait finalement réservé au transport collectif. Et cette semaine, celui consacré à l’automobile a disparu.

Au fil de ces changements, une constante : l’absence de justification scientifique. « On n’est pas dans les faits, on est dans l’opinion », dénonçait en août Jean Dubé, professeur à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval.

Mercredi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, disait que « ce serait de l’aveuglement volontaire et du déni scientifique » que de faire semblant que les habitudes de transport n’ont pas changé avec la pandémie. En effet. Mais ça ne manquait pas d’ironie, considérant le détour qu’a pris la CAQ avant d’intégrer le mot « science » dans l’équation du troisième lien.